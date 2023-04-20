«Спартак» вылетел из Кубка, «Реал» – «Сити» и миланское дерби в 1/2 ЛЧ, ЦСКА сравнял счет в серии с «Ак Барсом», Россия мимо Евробаскета-2025, планы «Барсы» насчет Месси и другие новости

Теги утренний дайджест Футбол

1. «Спартак» вылетел из Фонбет Кубка России, проиграв «Акрону» – 1:2. Кейта Бальде не забил с пенальти в первом тайме, после чего красно-белые пропустили два гола. У «Спартака» весна не складывается: в 7 последних матчах у команды Гильермо Абаскаля лишь 1 победа. Зато «Акрон» выбил из Кубка уже 4-й московский клуб РПЛ.

«Акрон» встретится в 1-м финале Пути регионов с «Краснодаром», который едва не упустил матч с «Крыльями», вырвав победу в серии пенальти.

ЦСКА в первом матче финала Пути РПЛ сыграл вничью с «Уралом» (1:1) в Москве благодаря голу Медины с пенальти на 89-й.

2. В Лиге чемпионов «Бавария» не смогла совершить чудо в противостоянии с «Ман Сити» и вылетела, хотя и зацепила ничью в ответном матче. Эрлинг Холанд махнул выше ворот с пенальти, а потом исправился: у него 12 голов в 8 матчах этой ЛЧ, он лучший бомбардир турнира. «Интер» вел 3:1 с «Бенфикой», пропустил два мяча на 86-й и 95-й, удержал 3:3 и вышел в следующий раунд.

В полуфинале «Ман Сити» сыграет с «Реалом», а «Интер» – с «Миланом».

3. ЦСКА сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом», выиграв второй матч 3:0.

4. Сборную России не допустили до участия в квалификации к Евробаскету-2025.

5. Главного тренера «ПСЖ» Кристофа Гальтье могут осудить на срок до 3 лет тюрьмы, если обвинения в расистских высказываниях подтвердятся.

6. «Реал» продлил контракт с Каримом Бензема на год, пишет As. Это будет последний сезон французского форварда в клубе.

7. Кубок Стэнли. 1-й раунд. «Каролина» повела 2-0 в серии с «Айлендерс», «Флорида» отыгралась против «Бостона» (1-1). Другие результаты – здесь.

8. «Барселона» рассчитывает, что доходы, связанные с Лео Месси, составят 25-33% выручки клуба. Возвращение аргентинца сравнивают с сотрудничеством с Jordan в экономическом плане. Лео могут зарегистрировать в Ла Лиге с зарплатой 25 млн евро в год – это четверть его прежнего оклада в «Барсе».

9. «Ванкувер» включил Илью Воробьева в шорт-лист кандидатов на пост ассистента главного тренера, сообщает «Матч ТВ».

10. НБА. Плей-офф. 22 очка Тиллмана помогли «Мемфису» обыграть «Лейкерс», «Милуоки» был сильнее «Майами», «Денвер» принимает «Миннесоту».

11. Президент Мир РПЛ Александр Алаев рассказал о возможных изменениях формата лиги. Есть варианты с плей-офф и 3-м кругом с разбивкой на группы.

12. Всемирный боксерский совет (WBC) не санкционирует бой Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола из-за ситуации на Украине.

13. Экс-тренер «Кроули» Джон Йемс отстранен от футбола на рекордные 3 года за расистские высказывания.

13. Правительство Каталонии призвало «Реал» извиниться и удалить видео о «Барсе» и режиме Франко: «Создавать фэйковые новости неприлично и безответственно».

14. Бывший российский борец Даурен Куруглиев выиграл золото чемпионата Европы в составе сборной Греции.

Цитаты дня.

Путин поздравил общество «Динамо» со столетием: «Ваш юбилей – важное событие для отечественного спорта. Особо отмечу ваше участие в реализации патриотических, благотворительных инициатив»

Джикия – журналисту на вопрос, «деградирует» ли «Спартак»: «Обязательно такие слова подбирать? Нельзя с уважением спросить? Если вы смотрите игру, то не разбираетесь в футболе»

Саночник Павличенко об украинцах: «На нас несут всякую чушь, а мы ни разу не видели, чтобы они сказали своему президенту: «Прекратите бомбить Донбасс»

Аленичев – болельщикам «Спартака»: «Успокойтесь и забудьте о чемпионстве, пока в «Зените» есть Малком, Барриос и Клаудиньо»

Томас Тухель: «Сити» был у «Баварии» на крючке в обоих матчах, я очень доволен. Не хватило удачи»

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7 комментариев

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шурикЯ
Своей победой Акрон сделал две , выдающиеся вещи. Подарил радость огромному количеству болел. СПАСИБО. И сделал посмешищем ВЕЛИКИЙ СПАРТАК ИШШО НА ГОД! Двойное СПАСИБО!!
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expertmer2020
Одни забивают - другие говорят о неиспользованных моментах.

Удел побеждённых.
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Клирик
Нетленки из метро))) -

— Ты не будешь ценить то, что имеешь, пока всё не потеряешь, — написал Промес в социальных сетях.

На видео игрок московской команды, который пропускал встречу из‑за травмы, спускается в метро.
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tOlich*
Ответ Игорь Пичугин
Ну Спартак теперь сосредоточится на гонке за Зенитом, пока ещё шансы есть.
Шансы есть - толку нет )))
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Bashibuzuck
Ответ Игорь Пичугин
Ну Спартак теперь сосредоточится на гонке за Зенитом, пока ещё шансы есть.
С такой игрой у них больше шансов в середину таблицы упасть, чем на чемпионство😁
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Bashibuzuck
Ответ expertmer2020
Одни забивают - другие говорят о неиспользованных моментах. Удел побеждённых.
"Не забиваешь ты, забивают тебе". Классика😉
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