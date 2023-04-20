«Ювентусу» вернули 15 очков до нового разбирательства. Клуб идет 3-м в Серии А

Теги Ювентус серия А Италия Федерация футбола Италии НОК Италии Футбол

«Ювентусу» вернули 15 очков до нового судебного разбирательства.

Гарантийная коллегия Национального олимпийского комитета Италии (CONI) удовлетворила апелляцию туринского клуба на решение о снятии очков. В январе с «Ювентуса» сняли 15 очков по делу о фиктивном приросте капитала.

Теперь предстоит новое разбирательство. Федеральный апелляционный суд Итальянской федерации футбола (FIGC) должен провести повторное рассмотрение дела.

После отмены снятия 15 очков «Юве» занимает 3-е место в таблице Серии А с 59 баллами, на 2 балла отставая от «Наполи». До идущего первым «Наполи» – 16 очков.

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301 комментарий

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Peter Parker
Представляете сейчас лицо Моуриньо?
+302
-4
+298
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0rbit
Ответ Papa Paolo
А потом еще удивляетесь, когда все в Италии говорится, что Юве мафиозный клуб. Когда поняли, что скорее всего в следующем сезоне рискуют без ЛЧ остаться на 95%, решили: «Ладно, сейчас пока вернем, показухи пока что достаточно. Если что, в следующем сезоне вычтем, но это не точно» Постоянно Б Л Ю В О Т И Н О Й какой-то из Турина тащит сколько смотрю серию А (с 2002), всегда грязь вылезает. Картонный чемпион, 36 чашек и всего 2 ЛЧ еле еле выжатые.
что за бред 🤦🏻‍♂️
+306
-18
+288
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rossoneri*
Теперь в СериАле будет ещё и космическая борьба за ЛЧ. Полуфиналисты рискуют в нее вообще не попасть
+165
-3
+162
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Papa Paolo
А потом еще удивляетесь, когда все в Италии говорится, что Юве мафиозный клуб. Когда поняли, что скорее всего в следующем сезоне рискуют без ЛЧ остаться на 95%, решили: «Ладно, сейчас пока вернем, показухи пока что достаточно. Если что, в следующем сезоне вычтем, но это не точно»

Постоянно Б Л Ю В О Т И Н О Й какой-то из Турина тащит сколько смотрю серию А (с 2002), всегда грязь вылезает.
Картонный чемпион, 36 чашек и всего 2 ЛЧ еле еле выжатые.
+213
-129
+84
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Dead88 Poets
Ответ ПравдоРуб
Шах и мат! Forza Yuve!
yuve?
+82
0
+82
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zer
подобной клоунады ни в одном приличном чемпионате не припоминаю, просто дичь: отняли, вернули... как так вообще можно работать, когда такое происходит

дело не в Юве, а в принципе: так дела не делаются
+64
-1
+63
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Мукунку хороший
Мафия бессмертна
+71
-12
+59
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LaffyTaffy
еее, справедливость восторжествовала.
+49
-11
+38
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Сергей Логинов
Ответ Papa Paolo
А потом еще удивляетесь, когда все в Италии говорится, что Юве мафиозный клуб. Когда поняли, что скорее всего в следующем сезоне рискуют без ЛЧ остаться на 95%, решили: «Ладно, сейчас пока вернем, показухи пока что достаточно. Если что, в следующем сезоне вычтем, но это не точно» Постоянно Б Л Ю В О Т И Н О Й какой-то из Турина тащит сколько смотрю серию А (с 2002), всегда грязь вылезает. Картонный чемпион, 36 чашек и всего 2 ЛЧ еле еле выжатые.
Я один не могу этому комментарию поставить минус?
+28
-2
+26
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Я всех их сделал
Выдуманное обвинение легко развалилось, и никакого пересмотра бы даже не было, будь там адекватные люди, а не сборище хейтеров. Так или иначе, команда получит мощный стимул для уверенной концовки сезона, зная что путёвка в ЛЧ в их руках, а то могли уже руки опуститься после неудач последних.
+31
-6
+25
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Alex Klimenko
Ответ Papa Paolo
А потом еще удивляетесь, когда все в Италии говорится, что Юве мафиозный клуб. Когда поняли, что скорее всего в следующем сезоне рискуют без ЛЧ остаться на 95%, решили: «Ладно, сейчас пока вернем, показухи пока что достаточно. Если что, в следующем сезоне вычтем, но это не точно» Постоянно Б Л Ю В О Т И Н О Й какой-то из Турина тащит сколько смотрю серию А (с 2002), всегда грязь вылезает. Картонный чемпион, 36 чашек и всего 2 ЛЧ еле еле выжатые.
Нет уж, мой дорогой. За последние годы, особенно после "Фарсополи", федерация футбола Италии только и делала, что топила "Юве", не понимая, что топит весь итальянский футбол. Что дело 2006-го года, что дело нынешнее - были ни разу не доказаны, были оспорены кучей фактов. Но если прошлое дело отменить яиц не хватило, то в этот раз наконец поступили по совести.
Это из разряда "Статья найдётся - был бы человек". Глупости и откровенные попытки похорон конкретного клуба. Ведь чемпионство проще в кабинете выиграть, да?
При всём уважении к "Милану", например, не думаю, что не было бы до чего докопаться, если очень захотелось бы. Мафия в Италии есть, но самая губительная сидит не в клубах, а на верхах.
Убили итальянский чемпионат всего за несколько лет.
А сейчас у "Ювентуса" наконец появились адвокаты и желание защищать свою честь.
Поздравляю с выходом в ЛЧ и, более того, буду переживать за "Милан" в этом турнире. А вам желаю немного глубже копать в ситуации, а не обвинять просто потому что.
+31
-6
+25
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Alex Del-Piero
Ответ Papa Paolo
А потом еще удивляетесь, когда все в Италии говорится, что Юве мафиозный клуб. Когда поняли, что скорее всего в следующем сезоне рискуют без ЛЧ остаться на 95%, решили: «Ладно, сейчас пока вернем, показухи пока что достаточно. Если что, в следующем сезоне вычтем, но это не точно» Постоянно Б Л Ю В О Т И Н О Й какой-то из Турина тащит сколько смотрю серию А (с 2002), всегда грязь вылезает. Картонный чемпион, 36 чашек и всего 2 ЛЧ еле еле выжатые.
А ты не забыл, что твой любимый Милан тоже был признан виновным в 2006? А не отобрали ничего, потому что ничего выиграть не смогли. Или это другое?
+24
-1
+23
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инок
Правильное решение суда. Как можно по совершенно вне спортивным причинам изымать у команды заслуженно заработанные очки
+29
-6
+23
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0rbit
Ответ rossoneri*
Теперь в СериАле будет ещё и космическая борьба за ЛЧ. Полуфиналисты рискуют в нее вообще не попасть
Если Милан не в силах обыграть Рому, и пройти самый лёгкий отрезок из всех топ 6 без потерь, то делать в лч нечего. глупости это все. Большие проблемы у Ромы и Лацио.
+26
-4
+22
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Alex Klimenko
Ответ Мукунку хороший
Мафия бессмертна
И в этот раз она вдруг оказалась бессильна
+25
-3
+22
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Отец Абду
Даа уж... а могли за чемпионат бороться, потому что после отбора очков они на дизморали играли и сливали:)
+20
-2
+18
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instasamka
Юве вернули, Барсе осталось довести до конца. И проект Суперлиги окончательно умрет. И Перес который кинул и Юве и Барсу и сам раздвинул ножки перед чефферином и Уефа
+30
-12
+18
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ПравдоРуб
Шах и мат! Forza Yuve!
+34
-17
+17
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Алексей Куликов
Ответ Papa Paolo
А потом еще удивляетесь, когда все в Италии говорится, что Юве мафиозный клуб. Когда поняли, что скорее всего в следующем сезоне рискуют без ЛЧ остаться на 95%, решили: «Ладно, сейчас пока вернем, показухи пока что достаточно. Если что, в следующем сезоне вычтем, но это не точно» Постоянно Б Л Ю В О Т И Н О Й какой-то из Турина тащит сколько смотрю серию А (с 2002), всегда грязь вылезает. Картонный чемпион, 36 чашек и всего 2 ЛЧ еле еле выжатые.
снятие очков в чемпионате было изначально странным названием за финансовые преступления. За это должны отвечать конкретные люди по УК.
+16
0
+16
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sayatves
Ответ Peter Parker
Представляете сейчас лицо Моуриньо?
Игра с прямыми конкурентами Милан, Интер
+14
0
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alessandroma
Вернули свое, а чужого и не надо
+12
0
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damondiamond
цирк, а не чемпионат
+11
0
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Forza Juve
Ответ Papa Paolo
А потом еще удивляетесь, когда все в Италии говорится, что Юве мафиозный клуб. Когда поняли, что скорее всего в следующем сезоне рискуют без ЛЧ остаться на 95%, решили: «Ладно, сейчас пока вернем, показухи пока что достаточно. Если что, в следующем сезоне вычтем, но это не точно» Постоянно Б Л Ю В О Т И Н О Й какой-то из Турина тащит сколько смотрю серию А (с 2002), всегда грязь вылезает. Картонный чемпион, 36 чашек и всего 2 ЛЧ еле еле выжатые.
ты бы завалил, если даже не в теме по текущему делу, что видно по твоему коменту.
+13
-2
+11
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Игорь Климов
Это справедливое решение!
+10
-1
+9
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chiello_3
Ответ Papa Paolo
А потом еще удивляетесь, когда все в Италии говорится, что Юве мафиозный клуб. Когда поняли, что скорее всего в следующем сезоне рискуют без ЛЧ остаться на 95%, решили: «Ладно, сейчас пока вернем, показухи пока что достаточно. Если что, в следующем сезоне вычтем, но это не точно» Постоянно Б Л Ю В О Т И Н О Й какой-то из Турина тащит сколько смотрю серию А (с 2002), всегда грязь вылезает. Картонный чемпион, 36 чашек и всего 2 ЛЧ еле еле выжатые.
А тебя не настораживает, что 95% европейских клубов занимаются тем же самым, а наказывают только Ювентус?
+8
0
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