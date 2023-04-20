«Ювентусу» вернули 15 очков до нового разбирательства. Клуб идет 3-м в Серии А
«Ювентусу» вернули 15 очков до нового судебного разбирательства.
Гарантийная коллегия Национального олимпийского комитета Италии (CONI) удовлетворила апелляцию туринского клуба на решение о снятии очков. В январе с «Ювентуса» сняли 15 очков по делу о фиктивном приросте капитала.
Теперь предстоит новое разбирательство. Федеральный апелляционный суд Итальянской федерации футбола (FIGC) должен провести повторное рассмотрение дела.
После отмены снятия 15 очков «Юве» занимает 3-е место в таблице Серии А с 59 баллами, на 2 балла отставая от «Наполи». До идущего первым «Наполи» – 16 очков.
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Постоянно Б Л Ю В О Т И Н О Й какой-то из Турина тащит сколько смотрю серию А (с 2002), всегда грязь вылезает.
Картонный чемпион, 36 чашек и всего 2 ЛЧ еле еле выжатые.
дело не в Юве, а в принципе: так дела не делаются
Это из разряда "Статья найдётся - был бы человек". Глупости и откровенные попытки похорон конкретного клуба. Ведь чемпионство проще в кабинете выиграть, да?
При всём уважении к "Милану", например, не думаю, что не было бы до чего докопаться, если очень захотелось бы. Мафия в Италии есть, но самая губительная сидит не в клубах, а на верхах.
Убили итальянский чемпионат всего за несколько лет.
А сейчас у "Ювентуса" наконец появились адвокаты и желание защищать свою честь.
Поздравляю с выходом в ЛЧ и, более того, буду переживать за "Милан" в этом турнире. А вам желаю немного глубже копать в ситуации, а не обвинять просто потому что.