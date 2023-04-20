«Ювентусу» вернули 15 очков до нового судебного разбирательства.

Гарантийная коллегия Национального олимпийского комитета Италии (CONI) удовлетворила апелляцию туринского клуба на решение о снятии очков. В январе с « » сняли 15 очков по делу о фиктивном приросте капитала.

Теперь предстоит новое разбирательство. Федеральный апелляционный суд Итальянской федерации футбола (FIGC) должен провести повторное рассмотрение дела.

После отмены снятия 15 очков «Юве» занимает 3-е место в таблице Серии А с 59 баллами, на 2 балла отставая от «Наполи». До идущего первым «Наполи» – 16 очков.

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