Гусев и СКА договорились о расторжении контракта. На форварда претендуют «Динамо» и «Спартак», он хочет играть в Москве («Матч ТВ»)

Теги СКА Спартак возможные переходы КХЛ Никита Гусев Динамо Матч ТВ Хоккей

Нападающий СКА Никита Гусев продолжит карьеру в клубе из Москвы.

Как сообщает «Матч ТВ», на игрока претендуют «Динамо» и «Спартак».

Срок соглашения Гусева со СКА рассчитан до 30 апреля 2024 года.

По данным издания, у него есть договоренность о расторжении контракта с клубом. 1 мая он получит статус неограниченно свободного агента. Приоритет Гусева – играть в Москве.

Напомним, нападающий пропустил три последних матча серии против ЦСКА. Сообщалось, что отстранение Гусева связано с зависимостью, которая «имеет отношение к употреблению пива».

СКА проиграл ЦСКА со счетом 2-4 в серии финала Западной конференции и вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина-2023.

Гусев провел 37 игр в регулярном чемпионате-2022/23 и набрал 49 (23+26) баллов. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 13 матчей, отметившись 12 (5+7) очками.

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48 комментариев

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Сергей Орлов
В Москве выбор крафта, конечно, больше.
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ftw2002@yandex.ru
Не нужно из Гуся алкоголика делать. Пиво ему не помешало в регулярке набрать в 37 матчах 49 очков. И приоритет у него скорее всего не в Москве играть, а не играть под руководством супертренера с его Системой.
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iamthecentury
Ответ HockeyMan
Сомневаюсь, что он будет пить эту мочу) у нас много импортного качественного пива ;)
Когда, видимо, хотелось блеснуть знаниями, но вместо этого получился пук в лужу.
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dedulya-80
Сразу начинают лить г... на парня. Все хорошее сразу забыли(( В команде просто нет тренера, а есть администратор. Вот этим он должен заниматься. Гусь еще свое слово скажет.
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ftw2002@yandex.ru
Ответ мик джагер
Про пиво зря написали,. Нет же никаких достоверных данных..То что говорят в СКа ,.это то что им выгодно...
Проще человека в алкоголизме обвинить, чем признать свои ошибки.
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мик джагер
Про пиво зря написали,. Нет же никаких достоверных данных..То что говорят в СКа ,.это то что им выгодно...
+7
-1
+6
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urec18@mail.ru
Посмотришь здесь прям одни трезвенники
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HockeyMan
Ответ ЧакЧак
не факт Москва....поедет за баблом !
Он кстати за баблом как я посмотрю, сильно не гонится. Постоянно по пол сезона играет за ограниченную зарплату, из за того, что осенью вечно в сша время проводит
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Metallurg111
Да пусть хоть что пьет, игрок дает разницу. Увидели импотенцию в атаке без пивного алкаша Гусева против ЦСКА
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maxoc
В НН тоже есть пивзавод
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Alex the brave
Он предпочитает московское пенное.
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Fat Boy
Взяли на драфт в крафт
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Александра Чиркова
Это все из за пива что ли?
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Венер Кучербаев
Никита, давай в Уфу!
у нас тут сто сортов кумыса. хочешь - выбирай кобылий, хочешь - козий. утром на опохмелку - тан и айран. а на закуску - корот.
https://youtu.be/0uhz4up33lU
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Владимир
Да Гуся просто оговорили... Надо же было какую-то причину найти, чтобы списать его не выход на поле... В принципе я не удивлён!!! Это же ска... Они на это способны.. Далеко ходить не надо.. Кузьменко перед НХЛ.. Сослали в фарм, чтобы других место не занимал.. Гениально!!! Браво лучший тренер России... Ой...оговорился!! Лучший тренер мира!!!
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torik80
Ответ Александр Сандалов
Гусев,заключай контракт с Пражской Спартой или ХК Витковице ,нигде лучше чем чешское пиво в России не найти)
Почти в любом русском регионе есть пиво лучше чешского. Если в пиве рубишь
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Александр Сандалов
Гусев,заключай контракт с Пражской Спартой или ХК Витковице ,нигде лучше чем чешское пиво в России не найти)
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ЧакЧак
не факт Москва....поедет за баблом !
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Yndestad
В Мск выбор крафтовых баров побогаче, конечно)
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Рокко Сиффредди
думаю, в межсезонье это не последний побег игрока от дуремара
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srs
Ответ Роман Кок
В Минск надо ехать играть
Тот кто более менее играть умеет от Квадрата убегает
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Yakub25
Ну-ну, в 37 матчах регуляки 49 очков и 12 очков за 13 матчей плей-офф... Просто у парня есть своё мнение, и, видимо оно очень схоже с мнением большинства болельщиков на счёт руководства командой.
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srs
Ответ Венер Кучербаев
Никита, давай в Уфу! у нас тут сто сортов кумыса. хочешь - выбирай кобылий, хочешь - козий. утром на опохмелку - тан и айран. а на закуску - корот. https://youtu.be/0uhz4up33lU
Гусев Хмелевски Эннис... Шмель с кем - Шаровым и Айваном Морозовым?
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ftw2002@yandex.ru
Москва, Москва... Где-то на Востоке оживились генменеджеры...
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Роман Кок
В Минск надо ехать играть
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