Гусев и СКА договорились о расторжении контракта. На форварда претендуют «Динамо» и «Спартак», он хочет играть в Москве («Матч ТВ»)
Нападающий СКА Никита Гусев продолжит карьеру в клубе из Москвы.
Как сообщает «Матч ТВ», на игрока претендуют «Динамо» и «Спартак».
Срок соглашения Гусева со СКА рассчитан до 30 апреля 2024 года.
По данным издания, у него есть договоренность о расторжении контракта с клубом. 1 мая он получит статус неограниченно свободного агента. Приоритет Гусева – играть в Москве.
Напомним, нападающий пропустил три последних матча серии против ЦСКА. Сообщалось, что отстранение Гусева связано с зависимостью, которая «имеет отношение к употреблению пива».
СКА проиграл ЦСКА со счетом 2-4 в серии финала Западной конференции и вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина-2023.
Гусев провел 37 игр в регулярном чемпионате-2022/23 и набрал 49 (23+26) баллов. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 13 матчей, отметившись 12 (5+7) очками.
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https://youtu.be/0uhz4up33lU