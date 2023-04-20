Лига конференций. 1/4 финала. «Фиорентина» сыграет с «Лехом», «Вест Хэм» против «Гента»

Теги Ницца Фиорентина Вест Хэм Андерлехт Гент Базель Лех результаты АЗ Лига Конференций УЕФА Футбол

«Фиорентина» примет «Лех» в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций.

Также в четверг «Вест Хэм» сыграет дома с «Гентом», «Ницца» – с «Базелем».

Лига конференций

1/4 финала

Ответные матчи

Фиорентина Италия – Лех Польша
Дата проведения
20 апреля, 19.45, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч – 4:1

АЗ Алкмар Нидерланды – Андерлехт Бельгия
Дата проведения
20 апреля, 19.45, «АФАС-стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч – 0:2

Вест Хэм Англия – Гент Бельгия
Дата проведения
20 апреля, 22.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч – 1:1

Ницца Франция – Базель Швейцария
Дата проведения
20 апреля, 22.00, «Альянц Ривьера»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч – 2:2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги конференций

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бухгалтер2021
АЗ Алкмар – Андерлехт надо смотреть обязательно
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий