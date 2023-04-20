Лига конференций. 1/4 финала. «Фиорентина» сыграет с «Лехом», «Вест Хэм» против «Гента»
«Фиорентина» примет «Лех» в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций.
Также в четверг «Вест Хэм» сыграет дома с «Гентом», «Ницца» – с «Базелем».
Лига конференций
1/4 финала
Ответные матчи
- Дата проведения
- 20 апреля, 19.45, «Артемио Франки»
Первый матч – 4:1
- Дата проведения
- 20 апреля, 19.45, «АФАС-стадион»
Первый матч – 0:2
- Дата проведения
- 20 апреля, 22.00, «Олимпийский стадион»
Первый матч – 1:1
- Дата проведения
- 20 апреля, 22.00, «Альянц Ривьера»
Первый матч – 2:2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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