Лига конференций. 1/4 финала. «Фиорентина» сыграет с «Лехом», «Вест Хэм» против «Гента»

«Фиорентина» примет «Лех» в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций.

Также в четверг « » сыграет дома с « », « » – с « ».

Лига конференций

1/4 финала

Ответные матчи

Первый матч – 4:1

Первый матч – 0:2

Первый матч – 1:1

Первый матч – 2:2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги конференций

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол