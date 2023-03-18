«Ман Сити» против «Баварии» в ЛЧ, «МЮ» сыграет с «Севильей» в ЛЕ, состав сборной России и другие новости

1. «Манчестер Сити» сыграет против «Баварии» в 1/4 финала Лиги чемпионов, «Реал» встретится с «Челси», «Милан» сразится с «Наполи», а «Интер» сойдется с «Бенфикой».

«МЮ» сыграет с «Севильей», «Ювентус» – «Спортинг» и другие пары 1/4 финала Лиги Европы. Известны также пары 1/4 финала Лиги конференций.

2. «Авангард» обыграл «Металлург» (2:1 ОТ) в первом матче серии 2-го раунда Кубка Гагарина, ЦСКА победил «Локомотив» (2:0).

3. Головин, Миранчуки, Пиняев, Захарян, Соболев – в составе сборной России на мартовский сбор. В заявку Валерия Карпина вошли 29 футболистов: вызваны 8 игроков «Спартака», из «Ростова» – 5, из «Зенита» – 2, из ЦСКА – 1.

4. НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Сент-Луису», Овечкин отметился результативной передачей при полезности «минус 4». «Торонто» обыграл «Каролину», в дуэли российских вратарей Самсонов обыграл Кочеткова (Петр впервые пропустил 5 шайб в лиге). Все результаты дня – здесь.

5. Месси не хочет получать в «ПСЖ» намного меньше Килиана Мбаппе. Не все в клубе считают, что Лео стоит сохранить.

6. Патрик Виейра уволен из «Кристал Пэлас» после 12-матчевой серии без побед.

7. НБА. «Мемфис» победил «Сан-Антонио», отыгравшись с «минус 29», «Голден Стэйт» проиграл «Атланте» и другие результаты.

8. Негрейра советовал игрокам «Барселоны» «падать на газон» в матче с «Реалом» в 2012-м, чтобы судья фиксировал фолы. Каталонцы заплатили сыну вице-президента судейского комитета 750 тысяч евро за 4 года в период 1-го президентства Лапорты. Сам Хосе Мария Энрикес утверждает, что не платил судьям от имени «Барсы»: «Я высказывал мнение о судействе. В клубе хотели, чтобы против них не принимали решений».

9. «Спартак» провел встречу с главой судей РФС Павлом Каманцевым и арбитром Виталием Мешковым, которые признали ряд ошибок судей. Но разговор шел в основном о затяжках времени и симуляциях.

10. Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо победил в гонке с раздельного старта классическим стилем на 10 км в Фалуне, Ниенге – 2-й, Амундсен – 3-й, Гульберг – 4-й. Финка Кертту Нисканен выиграла у женщин, Хенниг – 2-я, Калво – 3-я.

11. Катарский шейх готов предложить за «МЮ» около 6 млрд фунтов – столько хотят Глейзеры. Позиция смягчилась после визита его делегации.

12. Индиан-Уэллс (WTA). Елена Рыбакина разгромила Игу Швентек в полуфинале, Арина Соболенко прошла Марию Саккари.

13. Зидан, Моуринью, Михайлович и Дзола вошли в Зал славы итальянского футбола.

14. Новости фигурного катания. Роман Костомаров находится в сознании, его состояние улучшилось, олимпийскому чемпиону удалили трахеостому. Полиция задержала мошенника, похитившего у Евгении Тарасовой 780 тысяч рублей.

15. Зимняя Олимпиада-2034 может пройти в Солт-Лейк-Сити. МОК рассматривает этот вариант.

16. «Краснодар» сыграет с «Ростовом», «Динамо» – с «Акроном» на 1-м этапе 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

17. «Нижний Новгород» разгромил «Химки» в «Финале четырех» Кубка России по баскетболу, «Зенит» обыграл МБА.

18. Ферстаппен выиграл первую практику на Гран-при Саудовской Аравии, Перес – 2-й, Алонсо – 3-й. Ферстаппен стал первым и во второй практике, Алонсо и Перес – в топ-3, Окон – 4-й.

Цитаты дня:

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Тарасов о пиве на стадионах: «Я бы вернул. Необязательно ужираться, ну ужрался – выведите, поставьте запрет на три матча»

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