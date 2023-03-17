Уткин о женском футболе: «Не люблю смотреть женский контактный спорт. Причина в физиологии: они медленнее мужчин, поэтому играют хуже»
Василий Уткин рассказал, как относится к идее создать женскую футбольную медиалигу.
– Как вы относитесь к созданию женской медийной лиги?
– Мне безразлично. Я не люблю смотреть контактный вид спорта в исполнении женщин по одной простой причине.
Это причина заключается в физиологии – женщина медленнее мужчины. Поэтому в футбол играют хуже», – сказал президент «Эгриси».
А самое брутальное в женском футболе это нелепые автоголы, странные передачи и игра вратарей. Вот там настоящая брутальность, гол может придти вообще там, откуда вообще не ждали.
Да, мастерства может нет такого, как у лучших мужских команд, но оно растет ударными темпами.
Смотрел как-то на Чемпионате Мира игру Бразилия-США, так игра интереснее, чем большинство матчей РПЛ.