Уткин о женском футболе: «Не люблю смотреть женский контактный спорт. Причина в физиологии: они медленнее мужчин, поэтому играют хуже»

Теги Василий Уткин женский футбол Эгриси Winline Медиалига Медиафутбол

Василий Уткин рассказал, как относится к идее создать женскую футбольную медиалигу.

– Как вы относитесь к созданию женской медийной лиги?

– Мне безразлично. Я не люблю смотреть контактный вид спорта в исполнении женщин по одной простой причине.

Это причина заключается в физиологии – женщина медленнее мужчины. Поэтому в футбол играют хуже», – сказал президент «Эгриси».

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48 комментариев

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Dixon010
Ответ Etcetera
Ничего брутального в женском футболе не заметил. Там есть борьба но она скорее хаотичная, а не жестокая - они просто лупят куда попало, только не в мяч. А самое брутальное в женском футболе это нелепые автоголы, странные передачи и игра вратарей. Вот там настоящая брутальность, гол может придти вообще там, откуда вообще не ждали.
Ну-ну, насмотрелся нарезок небось и рассказываешь. Глупые нарезки с автоголамм и в мужском футболе можно насобирать прилично. И женский футбол брутальнее мужского не потому, что они там все как боях без правил дерутся. А потому что мужской в большинстве матчей- это симуляции и валяния на газоне
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Dixon010
Ответ Иван Петров
Потому что физически они слабее, оттого повреждения более мягкие. Это как если сравнить когда на тебя наезжает машина и велосипед.
Какой велосипед и машина? Мужчины и женщины не играют друг с другом. Физическая слабость женщин их делает и более уязвимыми к травмам. Мужик может и не прочухает стык с женщиной, но женщина ещё как почувствует. И я говорил не о стыках в целом, а про глупые симуляции, которых в мужском футболе много. Женщины этим страдают намного меньше.
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Etcetera
Ответ Dixon010
Ну как бы не смеялись над женским футболом, но в одном он точно лучше мужского. Он намного брутальнее: женщины вообще друг друга не жалеют, и не валяются по 3 часа от любого контакта
Ничего брутального в женском футболе не заметил. Там есть борьба но она скорее хаотичная, а не жестокая - они просто лупят куда попало, только не в мяч.
А самое брутальное в женском футболе это нелепые автоголы, странные передачи и игра вратарей. Вот там настоящая брутальность, гол может придти вообще там, откуда вообще не ждали.
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Деметрио
Ответ Stas Zaitsev
а ты футбол ради стыков смотришь? Если бы женщины играли технически на уровне мужчин, тактически на уровне мужчин, то не смотрел бы?
Я футбол смотрю не ради стыков, а говорю, что уровень жесткости как таковой в мужском футболе несоизмеримо выше.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Станнис Баратеон
У него и сиськи больше
Да и с мужиками(хотя, мужик ли Генич?🥴) не прочь облобызаться🤓
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Eduard Rastryopin
Ответ BeastI666I
если женщины футболисты быстрее Уткина, означает ли это, что Уткин женщина?
Это означает лишь одно,что Уткин не футболист.
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Иван Петров
Ответ Dixon010
Ну как бы не смеялись над женским футболом, но в одном он точно лучше мужского. Он намного брутальнее: женщины вообще друг друга не жалеют, и не валяются по 3 часа от любого контакта
Потому что физически они слабее, оттого повреждения более мягкие. Это как если сравнить когда на тебя наезжает машина и велосипед.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ поколение пепси
Я понимаю женщин, что им обидно, им тоже хочется играть перед болельщиками, они искренне любят футбол и хотят соревноваться, но что поделаешь, ну не интересно смотреть за женщинами как они играют, это не женщины виноваты, это во всем так работает, по аналогии, люди выберут матчи грандов, а не аутсайдеров, или в любом другом виде спорта, мужской футбол зрелищнее, это ключевое слово, чтобы женский футбол смотрели его нужно кардинально менять, чтобы заинтересовать людей хотя бы из за любопытства
Женскому футболу нужны хотя бы косметические изменения в регламенте. Те же ворота меньшего размера, про уменьшение самого поля сложнее говорить(это надо либо перекрашивать, либо вообще строить другие поля), время в таймах, например, тоже можно снизить до условных сорока минут и так далее. Потому что это обычная биология, ибо в среднем женщины ниже ростом и физически слабее мужчин(мы же не сравниваем тяжелоатлеток со средними мужчинами или волейболисток с карликами). Или же вообще опробовать там более радикальные штуки с "хоккейными" заменами и удалениями, о которых говорят и в контексте мужского футбола.
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Отец Мельдоний
Ответ Iuasamotu
У женщин-футболисток самоотдача выше и симулируют они (на поле) меньше, чем мужчины
Совершенно верно и еще нужно отметить, что женский футбол более эмоциональный и естественный.
Да, мастерства может нет такого, как у лучших мужских команд, но оно растет ударными темпами.
Смотрел как-то на Чемпионате Мира игру Бразилия-США, так игра интереснее, чем большинство матчей РПЛ.
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Dixon010
Ответ Деметрио
По 3 часа от "любого" контакта никто в мужском футболе и не валяется. А вот любую женщину-футболистку унесли бы с поля в течение матча, раньше или позже, после тех стыков, которые есть в мужском футболе. Унесли бы, и без всяких валяний.
Ну-ну, в мужском футбое же абсолютно нет никаких симуляций. А то, что почти в каждом матче есть ситуации, когда кого-то задевают в грудь, а они хватаются за лицо. Это же вполне естественно, да? После незначительного стыка орут и валяются как будто их машина переехала. И если бы у моей бабушки были яйца- она была моим дедушкой. Конечно, девки бы не выдержали единоборств с мужиками, но поэтому они и не играют с ними. Всяких симуляций там намного меньше.
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Iuasamotu
У женщин-футболисток самоотдача выше и симулируют они (на поле) меньше, чем мужчины
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Мосгорсуд
Ответ Igor Agnev
Василий не боксер, зачем ему боксировать. Пусть любая боксерша с Фьюри или Усиком побоксирует. Думаю результат будет для всех очевиден. Просто если лучшую женскую футбольную команду поставить против Реала или Баварии, да хоть против любого гранда - результат тоже будет очевиден. Поэтому Василий по-моему мнению прав.
Василий в общем привёл пример в разнице между мужчиной и женщиной....ему нужно было конкретизировать как ты, тогда был бы прав
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Станнис Баратеон
Ответ BeastI666I
если женщины футболисты быстрее Уткина, означает ли это, что Уткин женщина?
У него и сиськи больше
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Stas Zaitsev
Ответ поколение пепси
Я понимаю женщин, что им обидно, им тоже хочется играть перед болельщиками, они искренне любят футбол и хотят соревноваться, но что поделаешь, ну не интересно смотреть за женщинами как они играют, это не женщины виноваты, это во всем так работает, по аналогии, люди выберут матчи грандов, а не аутсайдеров, или в любом другом виде спорта, мужской футбол зрелищнее, это ключевое слово, чтобы женский футбол смотрели его нужно кардинально менять, чтобы заинтересовать людей хотя бы из за любопытства
да, их нужно тренировать так же, как и мужчин, с теми же нагрузками. и вливать бабло в развитие самого футбола. Тогда и зрители потянутся. И их зарплаты вырастут, как они всегда хотели.
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faaakkkeee
Ответ Давид Agabekyan
Кто просит смотреть? Они играет себе в удовольствие
Ну-ну, а то, что Рапино который год требует таких же зарплат, как в мужском футболе, это тихо "играют в удовольствие"?
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Stas Zaitsev
Ответ Деметрио
По 3 часа от "любого" контакта никто в мужском футболе и не валяется. А вот любую женщину-футболистку унесли бы с поля в течение матча, раньше или позже, после тех стыков, которые есть в мужском футболе. Унесли бы, и без всяких валяний.
а ты футбол ради стыков смотришь? Если бы женщины играли технически на уровне мужчин, тактически на уровне мужчин, то не смотрел бы?
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Sobachkin
Ответ Recreated
Гандбол в их исполнении норм.
красивые попы... да
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Вовито Бомбито
Но двигаются женщины больше чем ваш Чемпион Мира 10
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Pertinax Gandi
Ну на чемпионатах мира и Европы ещё можно смотреть. Они меньше уделяют внимания единоборствам и стараются больше играть в комбинационный футбол.
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BeastI666I
если женщины футболисты быстрее Уткина, означает ли это, что Уткин женщина?
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Budabuda
Ответ onegin2007
Женщины не предназначены для футбола. Волейбол, баскетбол, ещё что-то спокойное, но только не футбол.
американский футбол, где они в лифтачах самое крутое.
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Budabuda
Не ну тут жирнич базу выдал. не дать не взять.
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Подкат Пенальтьевич
Не медленее Уткина явно
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Igor Agnev
Ответ Мосгорсуд
Василий, вызови какую ни будь боксёршу на поединок, думаю мнение поменяется))
Василий не боксер, зачем ему боксировать. Пусть любая боксерша с Фьюри или Усиком побоксирует. Думаю результат будет для всех очевиден. Просто если лучшую женскую футбольную команду поставить против Реала или Баварии, да хоть против любого гранда - результат тоже будет очевиден. Поэтому Василий по-моему мнению прав.
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Stas Zaitsev
Ответ Booligan
Мужской волейбол в 100 раз лучше мужского футбола, ты просто волейболофоб
в школе в своё время задрочили этим волейболом. 70% игровой визры был волейбол, пионербол и 25 баскетбол и 5 футбол. Тоже стал волейболофобом. смотреть мог только когда наши на Олимпийских выступали.
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