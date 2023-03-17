Тарасов о пиве на стадионах: «Я бы вернул. Необязательно ужираться, ну ужрался – выведите, поставьте запрет на три матча»
Дмитрий Тарасов выступил за возвращение пива на стадионы.
«Сто процентов я бы пиво вернул на стадион. Мне кажется, это круто.
Я с отцом в детстве ходил на «Локомотив», это как традиция. Необязательно ужираться. Ну ужрался – выведите, поставьте запрет на три матча.
Болельщик должен прийти как на праздник, футбол – это праздник. Взял бокал пива – это тупо как в кино, где попкорн – классический набор.
Пиво и футбол – это для болельщиков 100%», – сказал бывший опорник «Локомотива», играющий за «Родину Медиа» в Winline Медиалиге, в беседе с «Коммент.Шоу».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
так хоть немного помогало 😬
сейчас такой проблемы в Питере нет, можно и трезвым 🤷😁
На хоккее продают, инцидентов громких не было... Почему бы и нет?
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