Тарасов о пиве на стадионах: «Я бы вернул. Необязательно ужираться, ну ужрался – выведите, поставьте запрет на три матча»

Теги Локомотив Дмитрий Тарасов премьер-лига Россия стадионы алкоголь и спорт Winline Медиалига Родина Медиа Футбол

Дмитрий Тарасов выступил за возвращение пива на стадионы.

«Сто процентов я бы пиво вернул на стадион. Мне кажется, это круто.  

Я с отцом в детстве ходил на «Локомотив», это как традиция. Необязательно ужираться. Ну ужрался – выведите, поставьте запрет на три матча.  

Болельщик должен прийти как на праздник, футбол – это праздник. Взял бокал пива – это тупо как в кино, где попкорн – классический набор. 

Пиво и футбол – это для болельщиков 100%», – сказал бывший опорник «Локомотива», играющий за «Родину Медиа» в Winline Медиалиге, в беседе с «Коммент.Шоу».

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33 комментария

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evil_bear
Ответ Михаил Сафонов
И так все ужираются перед и до
эх помню времена когда трезвым невозможно было приходить на игры Зенита, на Петровский поздней осенью и ранней весной или в февраде на еврокубки, потому что окоченеть можно было 🥶
так хоть немного помогало 😬
сейчас такой проблемы в Питере нет, можно и трезвым 🤷😁
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kunaguero
Там пьют преимущественно разливное пиво, в котором градусов 5, ну и как им можно ужраться, интересно?
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eazyjet
Ответ Фифа Алекс
давно не ходил на стадион семейно,вечно бухие сидят маты гнут,не приятно футбол смотреть!если сам ходил тоже ужирался и маты орал,потому я за пиво на стадионе)
Нужно делать отдельно пивную трибуну для кузьмичей, отдельно семейную трезвую, отдельно фанатскую и отдельно ещё для кого нибудь, в зависимости от повестки.
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Verhovn
Ответ Mihail0910
Я не знаю как можно ужраться пивом за полтора часа учитывая, что там максимум градуса 3-4 будет. Скорее проссышь весь матч в туалете
Точно) До матча пиво вообще лучше не пить, иначе это не просмотр будет, а спринты в сортир))
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Mihail0910
Я не знаю как можно ужраться пивом за полтора часа учитывая, что там максимум градуса 3-4 будет. Скорее проссышь весь матч в туалете
+11
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papadok
Тарасов - лидер общественного мнения, ### (блин).
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Иван Шуткин
Сейчас до матча уже бухие едут на стадион, при чем с детьми, пакет там банок 8 и едут якобы на футбол и это Спартакрвские болельщики
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Iuasamotu
На стадионе сложно напиться, ибо там очереди за пивом немаленькие. В лучшем случае по стаканчику достанется и на этом всё
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Тыщук Николай
Регулярно ходил с отцом на футбол, он выпивал 2-3 бокала пива, и никогда не ужирался, всегда было весело, поддерживали нашу любимую команду, в пиве вообще не вижу проблем.
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Sergeev55
Помню на Лиге Чемпионов продавали 0.0
На хоккее продают, инцидентов громких не было... Почему бы и нет?
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Гамарджоба Генацвале
Ужрался-обоссался, считай сам себя наказал.
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Sergeev55
Пива и зрелищ!!!
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Andrew Petrov
ага и алкотест в стоимость пива🤔
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Торт Спартак
Ну ужрался- покажите красную и матч-штраф)
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Дмитрий Яруллин
Из 7 матчей , которые я смотрел на стадионе , 3 были с пивом на ЧМ . Вообще не видел бухих людей и каких либо последствий…
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Игорь Южный
Ну логично кстати.
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Давай Так
Ну вот сидишь ты на лавке в манишке и гетрах, точно зная, что коч тебя сегодня не выпустит, так почем б тогда не накатить пенного стаканчик-другой?
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Ярик01
Ответ Михаил Сафонов
И так все ужираются перед и до
А теперь и вместо
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Verhovn
Пивом голову не обманешь. Опять же, позывы в туалет неминуемо последуют посреди тайма. Но, разрешить его продажу нужно. А то у нас одни запреты.
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kreator.vvv
в кино - с попкорном, на футбол - с пивом 🤝
жене - цветы, детям - мороженое © ..
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Asteriskk
Я придумал. Давайте так. Убираем FanID, возвращаем пиво на стадионы. Делов-то.
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Red Line
Ответ Михаил Сафонов
И так все ужираются перед и до
не пробовал за всех не говорить? это поможет не выглядеть клоуном, если что.
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Мосгорсуд
Ответ brig_Mercury
Дети с пенсионерами и бюджетниками накатят, устроят перемат и драки... И никого не стало».
Точно....и мамаши с грудными детьми тоже подтянутся))
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brig_Mercury
Ответ Мосгорсуд
Пиво вернуть хорошо бы было, только возникает вопрос, а пить то его некому будет, из за этого фануйди
Дети с пенсионерами и бюджетниками накатят, устроят перемат и драки... И никого не стало».
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Фифа Алекс
давно не ходил на стадион семейно,вечно бухие сидят маты гнут,не приятно футбол смотреть!если сам ходил тоже ужирался и маты орал,потому я за пиво на стадионе)
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