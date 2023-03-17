Тарасов о пиве на стадионах: «Я бы вернул. Необязательно ужираться, ну ужрался – выведите, поставьте запрет на три матча»

выступил за возвращение пива на стадионы.

«Сто процентов я бы пиво вернул на стадион. Мне кажется, это круто.

Я с отцом в детстве ходил на «Локомотив», это как традиция. Необязательно ужираться. Ну ужрался – выведите, поставьте запрет на три матча.

Болельщик должен прийти как на праздник, футбол – это праздник. Взял бокал пива – это тупо как в кино, где попкорн – классический набор.

Пиво и футбол – это для болельщиков 100%», – сказал бывший опорник « », играющий за « » в Winline Медиалиге, в беседе с «Коммент.Шоу».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас