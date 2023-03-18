Овечкин набрал очки в 3-м матче подряд: передача, 4 броска, «-4» за 21:00 против «Сент-Луиса»

Капитан « » сделал голевую передачу в матче с «Сент-Луисом» (2:5).

Россиянин продлил результативную серию (1+3) до 3 игр.

Всего в 64 матчах текущего чемпионата на его счету 65 (37+28) очков.

Сегодня за 21:00 (6:39 – в большинстве) у Овечкина 4 броска в створ ворот, 1 хит, 1 блок-шот, полезность – «минус 4».