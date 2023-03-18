Овечкин набрал очки в 3-м матче подряд: передача, 4 броска, «-4» за 21:00 против «Сент-Луиса»
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал голевую передачу в матче с «Сент-Луисом» (2:5).
Россиянин продлил результативную серию (1+3) до 3 игр.
Всего в 64 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 65 (37+28) очков.
Сегодня за 21:00 (6:39 – в большинстве) у Овечкина 4 броска в створ ворот, 1 хит, 1 блок-шот, полезность – «минус 4».
Ну и команды Гретцки в последних его шести сезонах пять раз не выходили в плей-офф. Рекорды ради рекордов)
Защитников хороших нет (Карлсон травмирован), средний вратарь
В ПО попасть шансов мало, сложный календарь. Из оставшихся матчей игры с толпами и прямыми конкурентами, которые выглядят более уверенно (из проходных только Монреаль, Коламбус, Чикаго)
Вашингтон даёт много игрового времени своему легендарному игроку, чтобы приблизиться к рекорду Грецки - это очевидно.
Пара-тройка лет и Кэпс уйдут в глобальную перестройку
вы защиту Вашингтона видели?)
1) Малкин - 750 ( 1049 матчей )
2) Фёдоров - 696 ( 1248 матчей )
3) ОВЕЧКИН - 658 ( 1338 матчей )