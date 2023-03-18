Овечкин набрал очки в 3-м матче подряд: передача, 4 броска, «-4» за 21:00 против «Сент-Луиса»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал голевую передачу в матче с «Сент-Луисом» (2:5).

Россиянин продлил результативную серию (1+3) до 3 игр.

Всего в 64 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 65 (37+28) очков.

Сегодня за 21:00 (6:39 – в большинстве) у Овечкина 4 броска в створ ворот, 1 хит, 1 блок-шот, полезность – «минус 4».

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12 комментариев

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Дмитрий Травницкий
Вашингтон с момента основания был лузером. Ему принадлежит куча антирекордов. И хотя в его составе были и звезды: Гартнер, Оутс, гончар, бондар, колциг... , он прошёл до только один раз до финала, где их свипнул Детройт. А Ягр не смог стать лицом франшизы и поднять их на новый уровень. Только с Овечкиным они стали хоть что-либо добиваться. В этом сезоне они без Овечкина не выиграли не одной игры. Оши-16, Кузя-12, Ови-36. Ну да, Ови не решает. Про игру Овечкина в защите спросите у Хантера. Забивать он будет меньше, пропускать они будут почти также и результаты хуже.
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Рамиль Кизимов
Ответ Фанат Ференцвароша
Вашик сейчас играет лишь ради рекорда Овечкина, а не ради выхода в ПО, а тем более трофеев. Сам Овечкин выходит лишь ради рекорда, в общем целом не принося пользы команде. Интересно, Грецки таким же образом побил рекорд по голам в НХЛ? А Горди Хоу?
Специально как будто для местных "юмористов" была же недавно статья, как одержим был рекордами сам Гретцки, и закончил сразу, как обошёл Хоу по общему количеству шайб.
Ну и команды Гретцки в последних его шести сезонах пять раз не выходили в плей-офф. Рекорды ради рекордов)
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Монгольские спецслужбы
Музыканты зачетно озалупили путинского холуя.
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Lobster76
Из-за него и проиграли,в защиту не отрабатывает))
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nikitosdaipoltos
Ответ Александр Виноградов
На каком месте идёт Вашингтон?Можно подумать,что "подвиги"Овечкина как-то влияют на результат команды.Он работает только на себя,а "Вашингтон"в ж...
На этот сезон перспектив нет
Защитников хороших нет (Карлсон травмирован), средний вратарь
В ПО попасть шансов мало, сложный календарь. Из оставшихся матчей игры с толпами и прямыми конкурентами, которые выглядят более уверенно (из проходных только Монреаль, Коламбус, Чикаго)
Вашингтон даёт много игрового времени своему легендарному игроку, чтобы приблизиться к рекорду Грецки - это очевидно.
Пара-тройка лет и Кэпс уйдут в глобальную перестройку
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hhlg
Ответ Фанат Ференцвароша
Вашик сейчас играет лишь ради рекорда Овечкина, а не ради выхода в ПО, а тем более трофеев. Сам Овечкин выходит лишь ради рекорда, в общем целом не принося пользы команде. Интересно, Грецки таким же образом побил рекорд по голам в НХЛ? А Горди Хоу?
Какой дешёвый хейт ;(
+2
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Фанат Ференцвароша
Вашик сейчас играет лишь ради рекорда Овечкина, а не ради выхода в ПО, а тем более трофеев. Сам Овечкин выходит лишь ради рекорда, в общем целом не принося пользы команде. Интересно, Грецки таким же образом побил рекорд по голам в НХЛ? А Горди Хоу?
+3
-3
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Александр Виноградов
На каком месте идёт Вашингтон?Можно подумать,что "подвиги"Овечкина как-то влияют на результат команды.Он работает только на себя,а "Вашингтон"в ж...
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nikitosdaipoltos
Ответ Варлампий Варлампий
красивые -4 от человека-мешка
ну бывает
вы защиту Вашингтона видели?)
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hhlg
Ответ Варлампий Варлампий
красивые -4 от человека-мешка
Напиши это на всех ветках, может 48 хромосому получишь, АХАХ)
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Stewart - 25
Лучшие ассистенты НХЛ ( россияне ) :
1) Малкин - 750 ( 1049 матчей )
2) Фёдоров - 696 ( 1248 матчей )
3) ОВЕЧКИН - 658 ( 1338 матчей )
+3
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Варлампий Варлампий
красивые -4 от человека-мешка
+4
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