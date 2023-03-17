Жеребьевка 1/4 финала Лиги конференций начнется в 16:00
Сегодня в штаб-квартире УЕФА пройдет жеребьевка 1/4 финала Лиги конференций.
Жеребьевка начнется в 16:00 по московскому времени. В ней примут участие 8 команд: АЗ, «Андерлехт», «Базель», «Вест Хэм», «Гент», «Лех», «Ницца», «Фиорентина».
Сразу же будет проведена жеребьевка полуфиналов, а также определен номинальный хозяин финального матча.
На стадии четвертьфиналов команды из одной ассоциации могут встретиться друг с другом.
Первые матчи 1/4 финала пройдут 13 апреля, ответные – 20 апреля. Полуфиналы начнутся 11 мая, ответные встречи будут сыграны 18 мая. Финал состоится 7 июня на «Эден Арене» в Праге.
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Молотобойцы, конечно, всё равно весомый претендент - состав и его глубина позволяют бороться за титул. Но, может так случиться, что борьба за выживание совсем припрёт, и будет не до ЛК. Или же Мойеса уберут, а новый тренер, пока войдёт в курс дела, сольёт еврокубок.