Жеребьевка 1/4 финала Лиги конференций начнется в 16:00

Теги Ницца Фиорентина Вест Хэм Андерлехт Гент Базель Лех АЗ Лига Конференций УЕФА Футбол

Сегодня в штаб-квартире УЕФА пройдет жеребьевка 1/4 финала Лиги конференций.

Жеребьевка начнется в 16:00 по московскому времени. В ней примут участие 8 команд: АЗ, «Андерлехт», «Базель», «Вест Хэм», «Гент», «Лех», «Ницца», «Фиорентина».

Сразу же будет проведена жеребьевка полуфиналов, а также определен номинальный хозяин финального матча.

На стадии четвертьфиналов команды из одной ассоциации могут встретиться друг с другом.

Первые матчи 1/4 финала пройдут 13 апреля, ответные – 20 апреля. Полуфиналы начнутся 11 мая, ответные встречи будут сыграны 18 мая. Финал состоится 7 июня на «Эден Арене» в Праге.

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3 комментария

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Антибаскет Поповича
Если бы не угрожающее турнирное положение Вест Хэма в АПЛ, считал бы команду Мойеса главным фаворитом.

Молотобойцы, конечно, всё равно весомый претендент - состав и его глубина позволяют бороться за титул. Но, может так случиться, что борьба за выживание совсем припрёт, и будет не до ЛК. Или же Мойеса уберут, а новый тренер, пока войдёт в курс дела, сольёт еврокубок.
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And-Rover
АЗ Алкмаар, вы можете трофей взять.
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Бухгалтер2021
АЗ-Лех, Андерлехт-Базель,Гент-Ницца, Фиорентина-Вест Хэм вот так будет
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