Жеребьевка 1/4 финала Лиги конференций начнется в 16:00

Сегодня в штаб-квартире УЕФА пройдет жеребьевка 1/4 финала конференций.

Жеребьевка начнется в 16:00 по московскому времени. В ней примут участие 8 команд: , «Андерлехт», « », « », «Гент», «Лех», « », «Фиорентина».

Сразу же будет проведена жеребьевка полуфиналов, а также определен номинальный хозяин финального матча.

На стадии четвертьфиналов команды из одной ассоциации могут встретиться друг с другом.

Первые матчи 1/4 финала пройдут 13 апреля, ответные – 20 апреля. Полуфиналы начнутся 11 мая, ответные встречи будут сыграны 18 мая. Финал состоится 7 июня на «Эден Арене» в Праге.

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