Кубок России. «Финал четырех». 1/2 финала. «Нижний Новгород» – «Химки», «Зенит» сыграет с МБА
Сегодня в Санкт-Петербурге на паркете «Сибур Арены» стартует «Финал четырех» Кубка России.
В полуфиналах «Нижний Новгород» встретится с подмосковными «Химки», петербургский «Зенит» сыграет с московской МБА.
Финал четырех
Санкт-Петербург
1/2 финала
НИЖНИЙ НОВГОРОД – Химки
17 марта. 16:30
Зенит – МБА
17 марта. 19:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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