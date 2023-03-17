Кубок России. «Финал четырех». 1/2 финала. «Нижний Новгород» – «Химки», «Зенит» сыграет с МБА

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Сегодня в Санкт-Петербурге на паркете «Сибур Арены» стартует «Финал четырех» Кубка России.

В полуфиналах «Нижний Новгород» встретится с подмосковными «Химки», петербургский «Зенит» сыграет с московской МБА.

Кубок России

Финал четырех 

Санкт-Петербург

1/2 финала

НИЖНИЙ НОВГОРОД – Химки

17 марта. 16:30

ЗенитМБА

17 марта. 19:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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