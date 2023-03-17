НХЛ. «Вашингтон» примет «Сент-Луис», «Торонто» сыграет с «Каролиной», «Филадельфия» против «Баффало»

« » примет « » в матче регулярного чемпионата НХЛ.

« » сыграет с «Каролиной», « » встретится с «Баффало», «Анахайм» против « ».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

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