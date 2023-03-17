НХЛ. «Вашингтон» примет «Сент-Луис», «Торонто» сыграет с «Каролиной», «Филадельфия» против «Баффало»
«Вашингтон» примет «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Торонто» сыграет с «Каролиной», «Филадельфия» встретится с «Баффало», «Анахайм» против «Коламбуса».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 18 марта, 02.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 18 марта, 02.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 18 марта, 02.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 18 марта, 05.00, «Honda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
всем приятного просмотра
К Черным лебедям! Я об этом ещё летом 2022 года писал..
Чувствую прилетит их.. Много.. Очень много..
Думаю с Сани Ижевского нужно взять пример, и начать запасаться Хенкелем и Джейсевенем..
А Саня оказывается дальновидный.. Предугадывает всё заранее.. Нужно теперь будет внимательнее читать его комментарии..
А всего-то надо убрать отсюда того, кто разводит срачи ежедневно. Его Вашингтон готовится к гольф-сезону, человеку скучно. Отправьте его на гольф досрочно, и можем вернуться к диалогам о хоккее.
© Забил на оборону
АХАХ, ору ;)
А накрыли Гуси..
Но всё равно, я не далеко от истины был..
Сегодня Торонто Ст.Патрикс принимает лидера Метро. Холл присел! Алилуйя, товарищи, это случилось!
Ovechkin-Strome-Sheary
Oshie-Kuznetsov-Wilson
Milano-Backstrom-Smith
Protas-Dowd-NAK
Sandin-TvR
Irwin-Carlsson
Alexeyev-Fehervary
Kuemper
Гуси: "Га-а-га!"
Голландский город такой есть..
Был бы Пивасенин - он бы объяснил более подробно..
A STL Вашингтонских..
Саня_Давай не пройдет!
Торонто глуши Каролину.. Нам с ними в первом раунде играть, нужно посмотреть их прочность..