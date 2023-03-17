НХЛ. «Вашингтон» примет «Сент-Луис», «Торонто» сыграет с «Каролиной», «Филадельфия» против «Баффало»

Теги результаты Филадельфия Баффало Торонто Каролина Вашингтон Сент-Луис Коламбус Анахайм НХЛ Хоккей

«Вашингтон» примет «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Торонто» сыграет с «Каролиной», «Филадельфия» встретится с «Баффало», «Анахайм» против «Коламбуса».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Филадельфия – Баффало
Дата проведения
18 марта, 02.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео

 

Торонто – Каролина
Дата проведения
18 марта, 02.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

 

Вашингтон – Сент-Луис
Дата проведения
18 марта, 02.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео

 

Анахайм – Коламбус
Дата проведения
18 марта, 05.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

19 комментариев

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thirdreichadmirer
Ответ Bossi
ты надеюсь уже нарезал из страны? 🤡
Президент - фигурант уголовного дела, не ну а чё, элитно же)) осталось только награду за его обколотую ботоксом голову объявить и всё, его даже ловить не надо будет, его свои задавят прям в бункере, и заварят потом))
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IrbIS
8в23,
всем приятного просмотра
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Суворов Антон
Ответ hhlg
А что, Хенкель пропадёт с полок? ВБД закроют свои заводы? Что измениться то? Скажи, к чему готовиться, ЧТО ДЕЛАТЬ?! ;)
К чему готовиться?

К Черным лебедям! Я об этом ещё летом 2022 года писал..

Чувствую прилетит их.. Много.. Очень много..
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hhlg
Ответ забил на оборону
Значица так! Прикупил пару фьючерсов на репу, щас работаю над брюквой. Морковь наш! Поэтому переходим к хоккею. Сегодня Торонто Ст.Патрикс принимает лидера Метро. Холл присел! Алилуйя, товарищи, это случилось!
Чёт лёгкие у тебя кроссворды, смотрю, степные что-ли?! ;)
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hhlg
Ответ Суворов Антон
Что делать? Думаю с Сани Ижевского нужно взять пример, и начать запасаться Хенкелем и Джейсевенем.. А Саня оказывается дальновидный.. Предугадывает всё заранее.. Нужно теперь будет внимательнее читать его комментарии..
А что, Хенкель пропадёт с полок? ВБД закроют свои заводы? Что измениться то? Скажи, к чему готовиться, ЧТО ДЕЛАТЬ?! ;)
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Суворов Антон
Ответ hhlg
Ой, а что случилось? Это же как-то повлияет на нашу жизнь? Что делать?! ЧТО ДЕЛАТЬ?! ;)
Что делать?

Думаю с Сани Ижевского нужно взять пример, и начать запасаться Хенкелем и Джейсевенем..

А Саня оказывается дальновидный.. Предугадывает всё заранее.. Нужно теперь будет внимательнее читать его комментарии..
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Bossi
Ответ thirdreichadmirer
Там на моль Гаагский суд арест заочный выдал, то-то он весь на нервеке был последнее время, какую-то чушь порол в Бурятии. Вообщем теперь она не выездная)) ну что сказать, политик, лидер и борец, опять всех переиграл))
ты надеюсь уже нарезал из страны? 🤡
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hhlg
Ответ Суворов Антон
Я ж ещё летом писал пользователю hhlg про Черных лебедей.. А накрыли Гуси.. Но всё равно, я не далеко от истины был..
Ой, а что случилось? Это же как-то повлияет на нашу жизнь? Что делать?! ЧТО ДЕЛАТЬ?! ;)
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hhlg
Редакторы/модераторы крутятся как могут, каждый день вносят новые слова в список запрещённых. Грань абсурда уже давно пройдена. Нельзя даже некоторые крылатые слова из обычных советских фильмов, вполне себе цензурные. Например "собачье Сердце".
А всего-то надо убрать отсюда того, кто разводит срачи ежедневно. Его Вашингтон готовится к гольф-сезону, человеку скучно. Отправьте его на гольф досрочно, и можем вернуться к диалогам о хоккее.

© Забил на оборону

АХАХ, ору ;)
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Суворов Антон
Ответ забил на оборону
Он: "Гуси, гуси" Гуси: "Га-а-га!"
Я ж ещё летом писал пользователю hhlg про Черных лебедей..

А накрыли Гуси..

Но всё равно, я не далеко от истины был..
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забил на оборону
Значица так! Прикупил пару фьючерсов на репу, щас работаю над брюквой. Морковь наш! Поэтому переходим к хоккею.
Сегодня Торонто Ст.Патрикс принимает лидера Метро. Холл присел! Алилуйя, товарищи, это случилось!
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hhlg
#ALLCAPS

Ovechkin-Strome-Sheary
Oshie-Kuznetsov-Wilson
Milano-Backstrom-Smith
Protas-Dowd-NAK

Sandin-TvR
Irwin-Carlsson
Alexeyev-Fehervary

Kuemper
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забил на оборону
Ответ Суворов Антон
А Саня_Давай кстати может и не сыграть, там вести из Гааги.. Голландский город такой есть.. Был бы Пивасенин - он бы объяснил более подробно..
Он: "Гуси, гуси"
Гуси: "Га-а-га!"
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thirdreichadmirer
Там на моль Гаагский суд арест заочный выдал, то-то он весь на нервеке был последнее время, какую-то чушь порол в Бурятии. Вообщем теперь она не выездная)) ну что сказать, политик, лидер и борец, опять всех переиграл))
+3
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+3
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Bossi
Удачи Вашику! Ови забьет! ✊
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Суворов Антон
А Саня_Давай кстати может и не сыграть, там вести из Гааги..

Голландский город такой есть..

Был бы Пивасенин - он бы объяснил более подробно..
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Суворов Антон
Давай уже Филадельфия отцепляй Баффоло..

A STL Вашингтонских..

Саня_Давай не пройдет!

Торонто глуши Каролину.. Нам с ними в первом раунде играть, нужно посмотреть их прочность..
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-1
-1
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Aleksandr
Овечкин дубль точно сделает, я из будущего вам говорю 😂
+3
0
+3
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Anamarija Lampič
Let’s go Ducks!
0
0
0
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