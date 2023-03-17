Леонид Слуцкий: «Пиняев – российский Винисиус . У него все шансы стать Гризманном» 

сравнил из « » с вингером «Реала» Винисиусом.

«Пиняева знаю хорошо и очень давно, мы за ним следили много раз. Мне кажется, он был мечтой клубов , просто для каких-то команд лиги он был мечтой еще до перехода в «Крылья Советов». Например, «Рубин».

Могу сказать, что мы пытались вести переговоры с его представителями о переходе к нам. После «Крыльев» он стал мечтой для всех команд, Зарема Салихова бесконечно говорит, что жалеет о том, что Пиняев не оказался в «Спартаке».

Пиняев – наш самый яркий молодой игрок. У него есть ограничения, странно, если бы их не было. Пока для меня Сергей – российский Винисиус со всеми плюсами и минусами. Огромное количество ярких индивидуальных качеств, но периодически неправильная оценка эпизодов.

Учитывая возраст Пиняева, у него есть все шансы стать из Винисиуса Антуаном Гризманном», – сказал смеясь бывший тренер «Рубина» во время прямого эфира на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас