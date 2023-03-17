Леонид Слуцкий: «Пиняев – российский Винисиус . У него все шансы стать Гризманном» 

Теги Локомотив Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Антуан Гризманн Винисиус Жуниор Чемпионат.com Сергей Пиняев Футбол

Леонид Слуцкий сравнил Сергея Пиняева из «Локомотива» с вингером «Реала» Винисиусом.

«Пиняева знаю хорошо и очень давно, мы за ним следили много раз. Мне кажется, он был мечтой клубов РПЛ, просто для каких-то команд лиги он был мечтой еще до перехода в «Крылья Советов». Например, «Рубин».

Могу сказать, что мы пытались вести переговоры с его представителями о переходе к нам. После «Крыльев» он стал мечтой для всех команд, Зарема Салихова бесконечно говорит, что жалеет о том, что Пиняев не оказался в «Спартаке».

Пиняев – наш самый яркий молодой игрок. У него есть ограничения, странно, если бы их не было. Пока для меня Сергей – российский Винисиус со всеми плюсами и минусами. Огромное количество ярких индивидуальных качеств, но периодически неправильная оценка эпизодов.

Учитывая возраст Пиняева, у него есть все шансы стать из Винисиуса Антуаном Гризманном», – сказал смеясь бывший тренер «Рубина» во время прямого эфира на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

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60 комментариев

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dk99
Может ему суждено стать просто Пиняевым?)
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Reright18
Зачем Винисиусу становиться Гризманом?
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Мишаня Кашников
может он уровень имел ввиду
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Олег Момус
Слуцкий - российский Моуриньо. У него все шансы стать Аллегри
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андрей калуцких
Ответ Вадим Слуцкий
У Винисиуса есть шансы стать Гризманном? Странно, Лёня же ещё нестарый. Что-то рано у него начался Альцгеймер.
Скорее тут аналогия, что Гризманн играл вингера, а стал в итоге нападающим. Пиняев играл левого вингера, потом его стали ставить напом. Скорее всего что-то такое.
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a2wai
Главное, чтобы не стал вторым Сапоговым.
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андрей калуцких
Ответ Илья Голдман
я об этом пиняеве услышал первый раз года четыре назад. и с тех пор ничего выдающегося не произошло, кроме фотки с погба. нападающий, который забивает по статистике раз в 10 игр, ну вы серьёзно? дорастет до кокорина - уже хорошо (в его случае). а так... не уровень даже рпл
Он вингер, а не нападающий. У парня в РПЛ в 13 играх 4+2 в 18 лет. И за 4 года он дорос с академии Чертаново до Локомотива. Если это называется "ничего выдающегося не произошло", то что должно быть "выдающимся"? Чтобы он в Барсе или Реале играл в 18 лет и клал голы пачками? Или что?
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Дмитрий Джи
Ответ Торт Спартак
Пиниссиус.
Пинясиор
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kutavlik
В нашем газпром-чемпионате невозможно вырасти...Европа - путь к повышению уровня мастерства. Но туда либо не берут, либо денег сыплют мизер...Вот и затухают "таланты" в нашем чемпионате водокачки...
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Nogoi89
Ответ avcgloronalduMU
вот это разброс, какая же каша в голове совершенн разные футболисты Винни и гриззи ))
Все легко. Если ты знаешь манеру игры Винисиуса и Гризмана, ты разберёшься в том, что сказал Бегемот.
PS: Винисиус имеет физику, технику и скорость, но играет часто не так эффективно, как мог. Гризманн - один из самых умных игроков. Не имея особой скорости, физ данных и скорости, он играет так как нужно, как правильно.
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Михаил Максаков
Гризман Винисиусович Криштиануроналдов
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kutavlik
Сколько уже этих русских Месси, Гризманов и Роналду пророчили...Что-то за последние лет 20 ни один не то, что не дорос, но даже не подрос!!!! Получают новый сумасшедший контракт - и прощай футбол!!!!
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Rudenzik
Я что-то связь не улавливаю, какой-то поток сознания идёт, Винисиус с Гризманом , а почему не Лукаку и Джовинко
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гилберт
Че эт с Леней?
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Михаил Сидорин
Ну хоть не "русский Месси" уже хорошо
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old folk
Пиняев - российский Виниссиус. У него все шансы стать Гризманом. Но даже если он не повторит карьеру Роналду, останется в памяти как наследник Рибери
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Vitaly Rogulin
После того, как он на ютубе безапиляционно сказал, что стадион Краснодара он считает лучшим в мире, стал сомневаться в его адекватности
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Игорь Ерин
Винисиус икать начал , а Гризмана вдруг в запой кидануло ...
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red hikkikomori
Ответ avcgloronalduMU
вот это разброс, какая же каша в голове совершенн разные футболисты Винни и гриззи ))
все предельно ясно : пока тупо бегунок как Винисиус, в будущем может стать разносторонним футболистом как Гризман
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Faust Doc
Ответ Пинающий Достоинства
Для меня Пиняев - это Тибо Куртуа, у него все шансы стать Загитовой, выиграть супер болл и таким образом обогнать Гретцки по очкам в ATP туре
Совсем обматчтэвэшился кэвээнщик!
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Алексей Карин
Пеняев вылитый Черданцев, у него все шансы стать Геничем)))
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Торт Спартак
Пиниссиус.
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OldRedWhite
Ответ utsh44psmr
Получается Пиняев - это Майкл Джексон
Гризманов !
Мои мысли - мои скакуны !
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Мыло "судейское"
Слуцкий - русский Морган, у него все шансы стать русской Алекс Скотт))
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red hikkikomori
Ответ Vint-Z
Пусть для начала станет российским Измайловым или Дзагоевым.
главное не травмироваться так же часто как они
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