Штаб «Спартака» встретился с Мешковым и Каманцевым. Они признали ряд ошибок судей («Мутко против»)
«Спартак» провел встречу с главой судей РФС Павлом Каманцевым и арбитром Виталием Мешковым.
По информации телеграм-канала «Мутко против», в Москве состоялась закрытая встреча тренерского штаба «Спартака» с руководством российского судейского корпуса. Она прошла на днях на стадионе в Тушино по инициативе гендиректора красно-белых Евгения Мележикова.
Со стороны «Спартака» в ней принимали участие Гильермо Абаскаль с помощниками, со стороны судейского корпуса – глава департамента судейства РФС Павел Каманцев и арбитр Виталий Мешков, который недавно допустил две ключевых ошибки в игре «Спартака» с «Уралом» (2:2) и после этого не был назначен на матчи 19-го и 20-го туров Мир РПЛ.
На встрече обсуждались разные трактовки эпизодов и частые ошибки арбитров в матчах с участием «Спартака». Как собщается, временами разговор был довольно жесткий.
По данным источника, Каманцев с Мешковым признали ряд судейских ошибок.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Не удивлюсь, что Салихова там была, надо же было чем-то заманить Мешкова :)
На свою (спартаковскую!) репутацию совсем наплевать?
Не понимает, что сейчас поднимется?
И любой свисток в пользу Спартака будут сопровождаться: "А сколько там Каманцев на этой встрече денег получил?"
Хочется по этому случаю вспомнить слова другого болельщика Спартака--Лаврова: *****, *****!
На МатчТВ есть же ещё программа "Есть тема!"?
Вот туда в полном составе и пусть обсуждают и там оправдываются.
P.S. А вообще, думаю, закрытые двери это требование судей. Именно они обычно отмазывают своих как могут и не любят признавать ошибки.
Нет?
Значит не считается...
Что-то тут не так(((