Штаб «Спартака» встретился с Мешковым и Каманцевым. Они признали ряд ошибок судей («Мутко против»)

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Евгений Мележиков Виталий Мешков Чемпионат.com Павел Каманцев Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» провел встречу с главой судей РФС Павлом Каманцевым и арбитром Виталием Мешковым.

По информации телеграм-канала «Мутко против», в Москве состоялась закрытая встреча тренерского штаба «Спартака» с руководством российского судейского корпуса. Она прошла на днях на стадионе в Тушино по инициативе гендиректора красно-белых Евгения Мележикова.

Со стороны «Спартака» в ней принимали участие Гильермо Абаскаль с помощниками, со стороны судейского корпуса – глава департамента судейства РФС Павел Каманцев и арбитр Виталий Мешков, который недавно допустил две ключевых ошибки в игре «Спартака» с «Уралом» (2:2) и после этого не был назначен на матчи 19-го и 20-го туров Мир РПЛ

На встрече обсуждались разные трактовки эпизодов и частые ошибки арбитров в матчах с участием «Спартака». Как собщается, временами разговор был довольно жесткий.

По данным источника, Каманцев с Мешковым признали ряд судейских ошибок.

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57 комментариев

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Цирк с конями
Ответ Любитель пожрать
Антоху еще можно.
он металлодетектор не пройдёт
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Эльдар Гаджиев
Ответ Pertinax Gandi
А имеет право отдельный клуб встречаться с судьями за закрытыми дверями? По мне, так это нарушение судейской этики, судьи должны быть максимально удалены от клубов. А то получается, спартак больше всех кричит о предвзятости судей, а сами ведут кулуарные переговоры с ними за закрытыми дверями. Причём за закрытыми, но в открытую.
ну если судьи совершают такие ошибки результативные , почему бы не спросить с них , их мнение услышать
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Ник Гре
Ответ Дмитрий9779
«Мы находимся в контакте с представителями судейского корпуса. Диалог есть. По поводу деталей этого диалога — пусть они останутся нашим внутренним делом. Результат здесь важнее процесса», – приводит слова Дмитрия Зеленова «Чемпионат» Как может быть закрытая встреча с судьями внутренним делом Спартака?
Публичная демонстрация насилия запрещена законом. Это не не ММА - им объяснили, они осознали и вину признали. Обещали больше так не делать. 😏
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Любитель пожрать
Ответ EziKKo
На встречу надо было Шамара позвать
Антоху еще можно.
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MR Hahn
Ответ Pertinax Gandi
Думаю, правильнее было бы провести круглый стол со всеми клубами и при участии спортивных СМИ. А так, это слегка попахивает на сговор.
А все клубы хотят его проводить и готовы ли сейчас этим заниматься? У Спартака есть конкретные вопросы, они попросили организовать встречу и задали их. Остальным клубам никто не мешает поступать так же.
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Иван Овчинников
Ответ Hunt13
Разговор идет про то что после возобновления сезона,в трех подряд матчах, были явные ошибки которые повлияли на результат. Т.е по твоей логике надо быть терпилой и молчать???У вас же нет таких проблем,вам легко рассуждать и всех учить.
После возобновления сезона в пользу спартака уже несколько грубейших ошибок (пенальти на Миранчуке, фол Игнатова, неудаление Дуарте в середине первого тайма с Уралом) + несколько спорных моментов 50/50 (отмена гола Магкеева, пенальти в ворота Локо за опорную руку, неудаление Джикии в первом тайме с Факелом). Надо быть не терпилой, а объективным. Вы же ничего не видите, кроме заговоров без всякой причины.
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Garre Garre
Проверим, проверим....на деле будет ли иметь хоть какой то эффект от этой встречи
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ДудьСдулся
Ответ Сергей Круглов
Ага, вместе со смородиной
Не любит З. смородину, предпочитает клубничку.
Не удивлюсь, что Салихова там была, надо же было чем-то заманить Мешкова :)
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ДудьСдулся
Евгений Мележиков весьма недалёкий руководитель, зачем такие встречи устраивать?
На свою (спартаковскую!) репутацию совсем наплевать?
Не понимает, что сейчас поднимется?
И любой свисток в пользу Спартака будут сопровождаться: "А сколько там Каманцев на этой встрече денег получил?"
Хочется по этому случаю вспомнить слова другого болельщика Спартака--Лаврова: *****, *****!
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KOTOV71
В Штаб Спартака привели пленных Команцева и Мешкова,...
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Сергей Круглов
Ответ ДудьСдулся
Интересно, Зарема на этой встрече была? :)
Ага, вместе со смородиной
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Пара Соль Ка
А что за добрая традиция создалась - Спартак встречается с судейским комитетом за закрытыми дверями?)
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Doni Zeffironi
Ответ ЗЕНИТ65
Это что ещё за встречи? За такое расформировать надо. Вот визгу было бы, если бы штаб Зенита встретился с судьями.
А зачем судьям в зенит ездить?) Если руководители судейского комитета итак экс-сотрудники зенита, они свое дело знают, не переживай)
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ДудьСдулся
Интересно, Зарема на этой встрече была? :)
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ДудьСдулся
Ответ Дмитрий9779
Почему закрытая встреча?Объяснили бы всем свои решения и ошибки.
я, как болельщик Спартака, тоже против таких кулуарных встреч.
На МатчТВ есть же ещё программа "Есть тема!"?
Вот туда в полном составе и пусть обсуждают и там оправдываются.
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Сергей Круглов
Выпускайте Зарему, ветку Спартака атакует Зен
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Pelerin
Ответ Pertinax Gandi
А имеет право отдельный клуб встречаться с судьями за закрытыми дверями? По мне, так это нарушение судейской этики, судьи должны быть максимально удалены от клубов. А то получается, спартак больше всех кричит о предвзятости судей, а сами ведут кулуарные переговоры с ними за закрытыми дверями. Причём за закрытыми, но в открытую.
А имеет право отдельный клуб назначать президентов РФС? По мне, так это нарушение принципа непредвзятости РФС. Не говоря уж о встречах Дюкова и Миллера за закрытыми дверями!

P.S. А вообще, думаю, закрытые двери это требование судей. Именно они обычно отмазывают своих как могут и не любят признавать ошибки.
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ДудьСдулся
Мешков вышел с этой встречи с фингалом?
Нет?
Значит не считается...
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.ru
Спартак встретился с бывшим арбитром и будущим бывшим главой судей РФС...
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KOTOV71
Что-то было про " заходил в судейскую комнату.." кричали " Заговор!" ,Тут конечно другое,встретились - посидели- поговорили.
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RSI
Ответ Спартак сила
если бы не судьи из Газпрома Спартак уже чемпионом был
О прямо сейчас бы стал чемпионом?)))))))
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RSI
Ответ ЗЕНИТ65
Это что ещё за встречи? За такое расформировать надо. Вот визгу было бы, если бы штаб Зенита встретился с судьями.
Согласен. Может, стоило все клубы позвать? Или Спартак особенный?
Что-то тут не так(((
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shapor
Ответ Ильдар Фарукшин
Зенит. Судьи как судят сами в очереди в газпром стоят
ну тут явно о Зените речь, молодец что подметил
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Михаил Хромаков
Ответ EziKKo
На встречу надо было Шамара позвать
и Мартинса, внушительно выглядит
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Пользователь Huawei
Ответ ЛеваяНогаХалка
Не предъявляет обоснованные претензии, а постоянно ноет.
Ноют-это к Питеру по поводу кубка. 😊
+6
-3
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