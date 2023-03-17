Штаб «Спартака» встретился с Мешковым и Каманцевым. Они признали ряд ошибок судей («Мутко против»)

« » провел встречу с главой судей РФС Павлом Каманцевым и арбитром .

По информации телеграм-канала «Мутко против», в Москве состоялась закрытая встреча тренерского штаба «Спартака» с руководством российского судейского корпуса. Она прошла на днях на стадионе в Тушино по инициативе гендиректора красно-белых .

Со стороны «Спартака» в ней принимали участие с помощниками, со стороны судейского корпуса – глава департамента судейства РФС Павел Каманцев и арбитр Виталий Мешков, который недавно допустил две ключевых ошибки в игре «Спартака» с «Уралом» (2:2) и после этого не был назначен на матчи 19-го и 20-го туров Мир .

На встрече обсуждались разные трактовки эпизодов и частые ошибки арбитров в матчах с участием «Спартака». Как собщается, временами разговор был довольно жесткий.

По данным источника, Каманцев с Мешковым признали ряд судейских ошибок.

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