Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Гульберг, Крюгер, Тенсет, Ниенге, Валнес, Халварссон пробегут классическую «разделку»

17 марта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне мужчины выступят в гонке с раздельного старта классическим стилем.

Лыжные гонки

мира

10-й этап

Фалун, Швеция

Мужчины

10 км, раздельный старт, классический стиль

Начало – 15:45 по московскому времени.

Старт-лист

3. (Норвегия)

15. (Франция)

29. (США)

31. Микаэль Гуннюльфсен (Норвегия)

35. Пол Гульберг (Норвегия)

37. (Норвегия)

39. Дидрик Тенсет (Норвегия)

41. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

43. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)

45. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

47. Федерико Пеллегрино (Италия)

49. Пертту Хювяринен (Финляндия)

51. Харальд Амундсен (Норвегия)

53. Франческо де Фабиани (Италия)

55. Уго Лапалю (Франция)

57. Жюль Лапьер (Франция)

59. Калле Халварссон (Швеция)

Расписание трансляций этапов Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене и Фалуне