Катарский шейх готов предложить за «МЮ» около 6 млрд фунтов – столько хотят Глейзеры. Позиция смягчилась после визита его делегации

Катарский шейх готов заплатить за «Манчестер Юнайтед» больше, чем планировал.

Ранее Джасим бин Хамад Аль Тани предложил 4,5 млрд фунтов за английский клуб. Семья Глейзеров, владеющая командой, считает, что « » стоит не менее 6 млрд.

По информации Sky Sports, теперь Аль Тани «готов переплатить» за клуб и предложить сумму, близкую к запрашиваемым Глейзерам 6 миллиардам. Позиция катарских инвесторов смягчилась после визита их делегации в Манчестер (шейх не входил в состав делегации).

На покупку «Ман Юнайтед» по-прежнему претендует британский миллиардер Джим Рэтклифф, сегодня прибывший в расположение клуба.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас