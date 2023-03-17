Катарский шейх готов предложить за «МЮ» около 6 млрд фунтов – столько хотят Глейзеры. Позиция смягчилась после визита его делегации

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес деньги Футбол

Катарский шейх готов заплатить за «Манчестер Юнайтед» больше, чем планировал.

Ранее Джасим бин Хамад Аль Тани предложил 4,5 млрд фунтов за английский клуб. Семья Глейзеров, владеющая командой, считает, что «Манчестер Юнайтед» стоит не менее 6 млрд.

По информации Sky Sports, теперь Аль Тани «готов переплатить» за клуб и предложить сумму, близкую к запрашиваемым Глейзерам 6 миллиардам. Позиция катарских инвесторов смягчилась после визита их делегации в Манчестер (шейх не входил в состав делегации).

На покупку «Ман Юнайтед» по-прежнему претендует британский миллиардер Джим Рэтклифф, сегодня прибывший в расположение клуба.

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36 комментариев

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filippa
прдали великий клуб как мешок картошки как девку потасканную... я хоть и не фанат .но даже мне обидно.
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Alexander Ilyin
Ответ Tpy6kaMerlina
Такими темпами, скоро весь цвет футбола (ладно, МЮ прямо сейчас не блещет, но исторически всё-таки мировой гранд) будет то у одного шейха, то у другого. Не могу сказать, что меня это радует.
А чем шейхи принципиально хуже миллиардеров из других стран?
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Макс Эрдниев
Ответ Лёха Жданчик
Боже как же глейзеры разводят....все свое правление высасывали бабки из клуба как пиявки...ничего туда не вложили(крыша течет, бассейн не реконструировался и тренажерка не модернизировалась) ничего не выиграли толкового и еще сверху 1.5 лярда получат
Какие полтора? Они вроде за 800 млн фунтов купили клуб, даже с учетом инфляции там больше 1.5 млрд профита
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Analjinn
Арабская премьер-лига.
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Любезный Коссутий
Глейзеры сорвут куш. понятно, что шейху полтора туда, полтора сюда, особой роли не играют, но что, интересно, случилось, что он сразу согласился? МЮ, конечно, вышел в 1/4, и имеет большие шансы на победу в ЛЕ, но вряд ли из-за этого.
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munchen_fest
Ответ Vinnipukh Vinni
Как удобно. А откуда долги взялись, если сами зарабатывают? ))
Глейзеры повесили долги на покупку клуба на этот же клуб. Еще и дивиденды получают каждый год. Так еще и МЮ сам себя обеспечивает и на трансферы зарабатывает. Понимаешь какого масштаба это клуб? Поэтому их называть мешками никак невозможно. Мю при желании может и МанСити обеспечивать финансами теоретически))
А МанСити не может зарабатывать и финансовые махинации проворачивает, клуб никак не может коммерциализироваться с 2008 года (года прихода шейхов).
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Любезный Коссутий
Ответ Ман Сити
Маню - фарм клуб ПСЖ все ближе. Шейхам придется выбирать кто в ЛЧ играет, очевидно маню средняк из ЛЕ, а ПСЖ хотя бы до 1/8 доходит.
не бомби, Манся. 6 ярдов не платят за фарм-клубы.
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Александр Калашников
Ответ Лёха Жданчик
Боже как же глейзеры разводят....все свое правление высасывали бабки из клуба как пиявки...ничего туда не вложили(крыша течет, бассейн не реконструировался и тренажерка не модернизировалась) ничего не выиграли толкового и еще сверху 1.5 лярда получат
6 лярда сверху
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Александр Калашников
Ответ Ман Сити
Маню - фарм клуб ПСЖ все ближе. Шейхам придется выбирать кто в ЛЧ играет, очевидно маню средняк из ЛЕ, а ПСЖ хотя бы до 1/8 доходит.
Сити мешок
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Александр Калашников
Ответ Сергей Стес
если МЮ купит шейх, то интересно как будут переобуваться болельщики Юнайтед, которые презрительно называют Сити газовым мешком?:)) Как тогда они станут называть свой любимый клуб🤭
Позиция никак не изменится. Сити мешок. МЮ и без шейхов сам себя может обеспечить. Лишь бы не выкачывали деньги клуба и закрыли финансовые долги американских клещей. Больше ничего и не нужно.
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Ман Сити
Ответ Сергей Стес
если МЮ купит шейх, то интересно как будут переобуваться болельщики Юнайтед, которые презрительно называют Сити газовым мешком?:)) Как тогда они станут называть свой любимый клуб🤭
Это другое. Они будут орать маню якобы сам зарабатывает, правда при этом самый большой долг среди всех клубов. Да и в целом маню покупают как фарм клуб для топа, т.е. для ПСЖ.
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Евгений Громов 22
Ответ Фрэнк Канистра
а если вспомнить, что они в свое время за 800 лямов МЮ взяли, при этом повесив кредит не на себя, а на сам клуб, при этом продавая этот самый клуб сейчас с этим самым долгом - это просто сделка века, они реально гении))))
Чёт не правильно посчитал , дороже более чем в 30 раз
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Данил Кулинский
Ответ Ман Сити
Маню - фарм клуб ПСЖ все ближе. Шейхам придется выбирать кто в ЛЧ играет, очевидно маню средняк из ЛЕ, а ПСЖ хотя бы до 1/8 доходит.
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Юра Зыков
Ответ Глебиньо
Ну,тут не соглашусь.После их прихода-МЮ из финалов Лиги чемпионов не вылазил
Это когда было?)
Во времена Сэра Алекса?)
Единственный нормальный глейзер это их папаша был и то который просто не путался под ногами деда)
Участвовал только в маркетинге и раскручивал МЮ у себя в Америке)
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Евгений Громов 22
Ответ Фрэнк Канистра
а если вспомнить, что они в свое время за 800 лямов МЮ взяли, при этом повесив кредит не на себя, а на сам клуб, при этом продавая этот самый клуб сейчас с этим самым долгом - это просто сделка века, они реально гении))))
Сделка века это покупка одним чукотским губернатором (у государства ) некоей компании и последующая продажа ( государству ) этой компании дороже в 10 раз.
Куда там тем Глейзерам
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Ман Сити
Маню - фарм клуб ПСЖ все ближе. Шейхам придется выбирать кто в ЛЧ играет, очевидно маню средняк из ЛЕ, а ПСЖ хотя бы до 1/8 доходит.
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SERYOGA K
Ответ Vinnipukh Vinni
Как удобно. А откуда долги взялись, если сами зарабатывают? ))
Погугли, и вопросы отпадут
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Евгений Громов 22
Все таки будет дерби Аль Манчестер
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Юра Зыков
Ответ Vinnipukh Vinni
Как удобно. А откуда долги взялись, если сами зарабатывают? ))
Глейзеры брали кредит на покупку МЮ)
А долг они повешали на клуб)
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aefkmuibzn
Ответ Лёха Жданчик
Боже как же глейзеры разводят....все свое правление высасывали бабки из клуба как пиявки...ничего туда не вложили(крыша течет, бассейн не реконструировался и тренажерка не модернизировалась) ничего не выиграли толкового и еще сверху 1.5 лярда получат
Ничего толкового? ЛЧ и 5 АПЛ, не плохо так
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Фрэнк Канистра
Ответ Лёха Жданчик
Боже как же глейзеры разводят....все свое правление высасывали бабки из клуба как пиявки...ничего туда не вложили(крыша течет, бассейн не реконструировался и тренажерка не модернизировалась) ничего не выиграли толкового и еще сверху 1.5 лярда получат
а если вспомнить, что они в свое время за 800 лямов МЮ взяли, при этом повесив кредит не на себя, а на сам клуб, при этом продавая этот самый клуб сейчас с этим самым долгом - это просто сделка века, они реально гении))))
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№7
Ответ Tpy6kaMerlina
Такими темпами, скоро весь цвет футбола (ладно, МЮ прямо сейчас не блещет, но исторически всё-таки мировой гранд) будет то у одного шейха, то у другого. Не могу сказать, что меня это радует.
А по-другому не получится, зп и трансферы раздуты уже до предела, никакая реклама не окупает затраты
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Vinnipukh Vinni
Ответ Master Slova
от Шейхов лишь нужно закрытие долгов и модернизирование инфраструктуры клуба, а на трансферы МЮ и без Шейхов неплохо зарабатывает в отличии от сити
Как удобно. А откуда долги взялись, если сами зарабатывают? ))
+5
-12
-7
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Главное чтобы больше не запросили. Хорошо, если шейхи купят.
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Глебиньо
Ответ Лёха Жданчик
Боже как же глейзеры разводят....все свое правление высасывали бабки из клуба как пиявки...ничего туда не вложили(крыша течет, бассейн не реконструировался и тренажерка не модернизировалась) ничего не выиграли толкового и еще сверху 1.5 лярда получат
Фердинанд,Бербатов,Ван Перси,Руни-все они в своё время стоили по отдельности,как Мбаппе с Холандом вместевзятые.А вот уж,что случилось потом-загадка
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