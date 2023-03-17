Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов начнется в 14:00
Сегодня состоится жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов.
Жеребьевка начнется в 14:00 по московскому времени.
Участие в жеребьевке примут восемь команд: «Бавария», «Бенфика», «Интер», «Манчестер Сити», «Милан», «Наполи», «Реал», «Челси».
На этой стадии команды из одной ассоциации могут встретиться друг с другом, как и клубы, игравшие в одной группе.
Сразу же будет проведена жеребьевка полуфиналов, а также определен номинальный хозяин финального матча.
Первые матчи 1/4 финала пройдут 11 и 12 апреля, ответные – 18 и 19 апреля. Полуфиналы начнутся 9 и 10 мая, ответные встречи будут сыграны 16 и 17 мая. Финал пройдет 10 июня.
Бавария - Милан
Бенфика - Наполи
Интер - Челси
Челси Интер
Бавария Милан
Бенфика Наполи
Сити - Челси;
Наполи - Бавария;
Реал - Бенфика.
Бавария - Милан
Реал - Интер
Челси - Бенфика
Челси - Наполи
Бавария - Реал
Ман Сити - Бенфика
Бенфика - Бавария
Реал - Интер
Наполи - Челси
Интер - Челси
Бавария - Сити
Реал - Бенфика
Милан-Реал
М Сити-Челси
Бенфика-Бавария
Манчестер Сити Челси
Бавария Реал
Наполи Бенфика
Реал - Наполи
Интер - Челси
Милан - Бенфика
Реал-Наполи
Милан-Бавария
Чели- Интер