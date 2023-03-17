Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов начнется в 14:00

Сегодня состоится жеребьевка четвертьфиналов чемпионов.

Жеребьевка начнется в 14:00 по московскому времени.

Участие в жеребьевке примут восемь команд: « », «Бенфика», « », « », « », «Наполи», «Реал», «Челси».

На этой стадии команды из одной ассоциации могут встретиться друг с другом, как и клубы, игравшие в одной группе.

Сразу же будет проведена жеребьевка полуфиналов, а также определен номинальный хозяин финального матча.

Первые матчи 1/4 финала пройдут 11 и 12 апреля, ответные – 18 и 19 апреля. Полуфиналы начнутся 9 и 10 мая, ответные встречи будут сыграны 16 и 17 мая. Финал пройдет 10 июня.