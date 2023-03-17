Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов начнется в 14:00

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Сегодня состоится жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов.

Жеребьевка начнется в 14:00 по московскому времени.

Участие в жеребьевке примут восемь команд: «Бавария», «Бенфика», «Интер», «Манчестер Сити», «Милан», «Наполи», «Реал», «Челси».

На этой стадии команды из одной ассоциации могут встретиться друг с другом, как и клубы, игравшие в одной группе.

Сразу же будет проведена жеребьевка полуфиналов, а также определен номинальный хозяин финального матча.

Первые матчи 1/4 финала пройдут 11 и 12 апреля, ответные – 18 и 19 апреля. Полуфиналы начнутся 9 и 10 мая, ответные встречи будут сыграны 16 и 17 мая. Финал пройдет 10 июня.

120 комментариев

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sobutylnick
Дайте нам кузенов, или худой конец Баварьку
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alonso1410
Реал - Сити
Бавария - Милан
Бенфика - Наполи
Интер - Челси
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che kaif
Сити Баварня 18+ от команды Пепа
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Red&black
Сити Реал
Челси Интер
Бавария Милан
Бенфика Наполи
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Иван Меркушев
Если Челси не попадется Интер/Милан,то думаю это вылет. Даже Бенфика пройдёт.
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Футбол, хоккей итд
Милан - Интер;
Сити - Челси;
Наполи - Бавария;
Реал - Бенфика.
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-1
-1
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cruyff_14
Сити - Наполи
Бавария - Милан
Реал - Интер
Челси - Бенфика
+1
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+1
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Дмитрий
Интер - Милан
Челси - Наполи
Бавария - Реал
Ман Сити - Бенфика
0
-1
-1
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fellx
Ответ Crawling
Наполи - Челси Бавария - Интер Реал - Милан Сити - Бенфика
Ман Сити - Милан
Бенфика - Бавария
Реал - Интер
Наполи - Челси
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-1
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Андрей Хенто
Думаю, что Мадрид сведут с Баварией или же с Сити. Не против таких противостояний, но хотелось бы встретиться с Миланом. Вот с кем уже больше десятилетия Мадрид не встречался в официальных встречах. С Бенфикой тоже интересно + им терять нечего, опасный андердог.
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+1
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fellx
Ответ Rustam Safarov
Мне интересно как болелшик ман сити ...почему так все боятся встречу с ман сити ......
Вообще никто не боится. Просто ясно, что дадут им самого слабого. В 2021 они играли в финале, но в группу им дали Порту, Олимпиакос и Марсель. В 1/8 Боруссию из Мглахбаха и в 1/4 Боруссию из Дортмунда. В полуфинале обыграли 11 на 10 ПСЖ с пешеходом и в финале проиграли единственному конкуренту за весь путь до финала
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joseph.kowalsky
Ответ Раз-два
Сити бенфика Бавария Челси Интер милан Реал наполи
Если будет не так, с тебя 1000р. Готов поспорить?
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keeperfcb
Ответ orelik_1987
В чём прикол? В каждой паре, кроме Интер - Челси есть явный фаворит! Что в этом хорошего? Бенфика - Наполи (два главных андердога в битве за выход в исторический полуфинал) Милан - Интер (и соперники равные и дерби лишним не бывает) Сити - Бавария (битва тяжеловесов) Челси - Реал (если Челси придёт в чувства, могут дать бой как год назад)
Бенфика и Наполи два главных андердога?)
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joseph.kowalsky
Ответ keeperfcb
Наполи - Реал Бенфика - Сити Челси - Интер Милан - Бавария
Поспорим, что нет?
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Любезный Коссутий
Милан - Наполи
Интер - Челси
Бавария - Сити
Реал - Бенфика
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Любезный Коссутий
Ответ Илья Бодров
Интересно было бы посмотреть матчи Баварии и Милана, Бавария для Милана, как Барселона для Баварии вечный клиент.
это было раньше. сейчас Бавария не самый лучший соперник, однозначно. наравне с МС. с остальными, более-менее можно играть
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fellx
Ответ Azamat Taalaibekuluu
Челси далеко неподарок.Нынешный Реал вряд ли пройдет Ман Сити
Это говорили и в прошлом году
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fellx
Ответ Crawling
Наполи - Челси Бавария - Интер Реал - Милан Сити - Бенфика
Бенфика закрыла ПСЖ в обеих матчах группы, так что Сити дадут Милан. По игре у них кризис
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Илья Бодров
Жаль Баварии ,Барселона не попадет, но ничего в следующем году на групповом этапе будет продолжение порки 🔥🔥🔥
+1
-2
-1
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2u2
Наполи-Интер
Милан-Реал
М Сити-Челси
Бенфика-Бавария
0
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Мадина Уйгурова
Ответ Великий Алонсо
Всем плевать, сегодня жеребьёвка Кубка России, вот это интересно
всем плевать, сегодня первые практики Гран При Саудовской Аравии, вот это интереснее игры в ногомяч
+1
-4
-3
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Утя Ваткин
Милан Интер.
Манчестер Сити Челси
Бавария Реал
Наполи Бенфика
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Alan Wake
Бавария - Сити
Реал - Наполи
Интер - Челси
Милан - Бенфика
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Илья Бодров
Дайте Баварии малыша мессюка
0
-1
-1
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Somon Emomov
Сити-Бенфика
Реал-Наполи
Милан-Бавария
Чели- Интер
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