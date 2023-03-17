НБА. «Лейкерс» примут «Даллас», «Голден Стэйт» – «Атланта» и другие матчи

Теги результаты Бостон Атланта Шарлотт Чикаго Кливленд Даллас Голден Стэйт Хьюстон Лейкерс Мемфис Миннесота Новый Орлеан Филадельфия Портленд Сан-Антонио НБА Вашингтон Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся восемь матчей.

«Лейкерс» Дэвиса примут «Даллас» Ирвинга, «Голден Стэйт» постарается добыть восьмую вездную победу в матче с «Атлантой» и другие встречи игрового дня.

НБА

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Филадельфия
Дата проведения
18 марта, 02.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча

Кливленд – Вашингтон
Дата проведения
18 марта, 02.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча

Атланта – Голден Стэйт
Дата проведения
18 марта, 02.30, «State Farm Arena»
Онлайн матча

Чикаго – Миннесота
Дата проведения
18 марта, 03.00, «United Center»
Онлайн матча

Хьюстон – Новый Орлеан
Дата проведения
18 марта, 03.00, «Toyota Center»
Онлайн матча

Сан-Антонио – Мемфис
Дата проведения
18 марта, 03.00, «AT&T Center»
Онлайн матча

Портленд – Бостон
Дата проведения
18 марта, 05.00, «Moda Center»
Онлайн матча

Лейкерс – Даллас
Дата проведения
18 марта, 05.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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9 комментариев

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xamer 9
Ответ lecter666999
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Не, это не Лектер. Он обычно только на Дэвиса и ЛАЛ обзывается. так что «давай досвидания»
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Anamarija Lampič
Ответ Xell
Ну тут конечно сегодня будут все с детства за Даллас, но я попробую)) Если Лейкерс и Дэвис будут играть агрессивно и даже не норм бросать, а тупо просто брать свои подборы, то они победят.
Присоединяюсь!
В отличие от футбольной Лиги Чемпионов,где я всецело на стороне "Бенфики".
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lecter666999
Ответ Xell
Утром подай сигнал. Если ноешь значит проиграли, если нет, значит выиграли))
А ты чё, не будешь смотреть?
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Xell
Ответ lecter666999
Кайри под вопрос, возможно играть будет. У Далласа официально аут только Дончич, остальные могут выйти, в т.ч и Хардвей
Утром подай сигнал. Если ноешь значит проиграли, если нет, значит выиграли))
+1
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+1
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Xell
Ну тут конечно сегодня будут все с детства за Даллас, но я попробую)) Если Лейкерс и Дэвис будут играть агрессивно и даже не норм бросать, а тупо просто брать свои подборы, то они победят.
+1
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zastup
Лест гоу мявс!
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lecter666999
Ответ xamer 9
Странно, обычно не пишут в новостных сводках фамилии игроков, тем более тех, кто скорее всего будет отсутствовать (это про Кайри)
Кайри под вопрос, возможно играть будет. У Далласа официально аут только Дончич, остальные могут выйти, в т.ч и Хардвей
0
0
0
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lecter666999
Ответ xamer 9
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
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xamer 9
Странно, обычно не пишут в новостных сводках фамилии игроков, тем более тех, кто скорее всего будет отсутствовать (это про Кайри)
+2
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xamer 9
Ответ lecter666999
Лейкерс отдыхающего Дэвиса встретится с Далласом болеющего Дончича
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lecter666999
Лейкерс отдыхающего Дэвиса встретится с Далласом болеющего Дончича
+2
-2
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