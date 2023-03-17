НБА. «Лейкерс» примут «Даллас», «Голден Стэйт» – «Атланта» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся восемь матчей.
«Лейкерс» Дэвиса примут «Даллас» Ирвинга, «Голден Стэйт» постарается добыть восьмую вездную победу в матче с «Атлантой» и другие встречи игрового дня.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 18 марта, 02.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 18 марта, 02.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 18 марта, 02.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 18 марта, 03.00, «United Center»
- Дата проведения
- 18 марта, 03.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 18 марта, 03.00, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 18 марта, 05.00, «Moda Center»
- Дата проведения
- 18 марта, 05.30, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Дюрэнт против Кайри, ГСВ против «Мемфиса» – в плей-офф НБА уже сразу светят убойные пары соперников
Кармело Энтони устарел еще до завершения карьеры. Но в свое время он был чудо как хорош
Мэтт Дэймон и Бен Аффлек сняли кино о Сонни Ваккаро – человеке, который открыл Майкла Джордана и Кобе Брайанта
«Бро обращается с мячом, как будто играет на фортепиано». Разминку Кайри можно смотреть бесконечно
Вы зря смеялись над «Лейкерс». Они попадут в плей-офф и без Леброна
В отличие от футбольной Лиги Чемпионов,где я всецело на стороне "Бенфики".