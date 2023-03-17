Месси не хочет получать в «ПСЖ» намного меньше Мбаппе. Не все в клубе считают, что Лео стоит сохранить

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция возможные трансферы Килиан Мбаппе деньги Футбол

«ПСЖ» и Лионель Месси пока не достигли договоренности по новому контракту.

Как пишет RMC Sport, стороны продолжают переговоры, но на данный момент не определены ни срок потенциального контракта, ни зарплата по нему.

Рассматриваются два варианта продолжения сотрудничества – активация опции продления, прописанной в нынешнем контракте Лео, либо подписание нового соглашения сроком на один год.

Вопрос о зарплате тоже не урегулирован. Месси не хочет продлевать контракт на условиях, далеких от зарплаты Килиана Мбаппе в «ПСЖ», но клуб не готов выполнить все требования аргентинца.

Более того, не все в «ПСЖ» считают, что продлевать соглашение с Месси необходимо. Руководство парижан не хочет сохранять тройку Месси, Мбаппе и Неймара в следующем сезоне, поэтому может задуматься о расставании с Лео, учитывая нежелание бразильца уходить.

«Интер Майами» при поддержке МЛС пытается убедить Месси присоединиться к клубу.

Срок нынешнего соглашения аргентинского нападающего с «ПСЖ» истекает летом 2023 года.

В этом сезоне у 35-летнего нападающего 18 голов и 17 результативных передач в 31 игре за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

106 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Даниил Гутин
Ответ белошип
Меси бесполезен против топ клубов Европы,постоянно исчезает в важнейших матчах на вылет,однако зп хочет как у единственного тащера парижского мешка)
Единственный тащер Рамос как раз таки не так много получает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Blaumerc
Ответ Jaxongir Shodiev
Вот Рона все хейтили, но этот дед тоже недалеко ушел
Прадеда Рона все хейтили за то что он поливал команду и тренера через СМИ.
по-твоему Месси ушёл недалеко, в чём именно он не ушёл далеко от Рона, за что его тоже должны хейтить так же как Рона?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BananaMantana
Ответ Oleg
А за что Месси хейтить? За вбросы сми? Месси никому и ничего не сказал, к Моргану не побежал поливать клуб и игроков. Так за что Месси хейтить, за то что журналисты выдумывают для кликов?
Да да олежа выдумывают все. Все те шантажи уходом из Барсы ради повышения ЗП тоже сми придумали. Ведь Месси не говорил об этом )
Олежа ты такой Олежа )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
шалтай болтай
если есть места где можно больше заработать,,, значит надо уходить, а ПСЖ клуб равнозначный питерскому зениту звёзд набрали, а толку никакого...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Baurzhan MAIZHANOV
Ответ белошип
Меси бесполезен против топ клубов Европы,постоянно исчезает в важнейших матчах на вылет,однако зп хочет как у единственного тащера парижского мешка)
Может тебе вначале научиться правильно писать фамилию игрока, а уж потом вставлять свои три копейки!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eduard Rastryopin
Ответ Экспертное мнение
"Единственный тащер" был очень полезен против Баварии, притом на 10 лет моложе и переживает лучший период в карьере)) Да этот тащер еще в 2019 с треском вылетал от МЮ в 1/8, которых потом Месси выбил дуплетом. Так что черепашке с 0 ЛЧ не привыкать.
Про вылетание с треском из ЛЧ Месси много классных историй рассказать.
Причем не через посторонние команды,а напрямую от ПСЖ Мбаппе,который ему прямо в Барселоне трешку с игры накидал.
Да и про дубль Мбаппе на ЧМ 18 забывать не стоит.
Странно,что вы личные их встречи на поле "забываете" упомянуть - видимо листва от бревен в обеих глазах мешает разглядеть.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Меган Лайф
Ответ Артём Р .
Он просто видит разницу в контракте с Мбаппе и с ним, поэтому и не хочет подписывать. И будет прав на 100%.Если на ПСЖ без Месси будет 30-40 тысяч болельщиков,то с Месси всегда будут полные стадионы. Бренд "Месси" значительно выгоднее,чем бренд "Мбаппе". Поэтому бездарный Кампуш и владельцы клуба пусть думают... .К тому же в ПСЖ он как минимум не хуже Мбаппе.В этом ПСЖ Мбаппе без Месси не забил бы и половины своих голов. Посмотрите статистику.
Кто запорол пенку против реала в прошлом году? Кто провалил оба матча против Баварии?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zidan GOAT
Ответ Oleg
А за что Месси хейтить? За вбросы сми? Месси никому и ничего не сказал, к Моргану не побежал поливать клуб и игроков. Так за что Месси хейтить, за то что журналисты выдумывают для кликов?
Все что представляет пешехода в невыгодным для вас свете у вас сбросы СМИ) сектанты
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Giorgetto
Ответ Эрнандес Эрнандес
Не в Катаре выиграл случайно? А кто президент ПСЖ не напомнишь? 🤣
вам самим не смешно такую фигню писать?По твоему можно взять и купить ЧМ?)Чудные...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Меган Лайф
Ответ Oleg
Это какая то сдадия психдиспансера) Месси 45 голов + 34 ассиста, Чемпион Мира, лучший игрок ЧМ где в каждой стадии голевое действие, дубль в финале, спасение с Мексикой, лучшие ассисты с Голландией и Хорватией. Но психдиспансер пишет что он кончился🤣👌 Игрок с 45 + 34 у этих персонажей кончился🤣
Голевые действия это вы про пенки, ко орые он в каждом матче бил?) 0 финалов лч за 8 лет, два вылета из кубка Франции за два года
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zenit2013
Ответ Jaison (Jeison)
Этот дед выиграл ЧМ
Ага, сам, в одного затащил)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александра Александрова
Ответ analitik73
Так тем более зачем оставлять Месси в ПСЖ!
Ну Месси 35 летний ветеран сейчас лучший игрок Псж по гол + пас , кстати почему попали на Баварию и Реал в 1/8 напомнить ? Потому что Псж с Мбаппе занял второе место в чемпионате , а в этом году Псж с Мбаппе дома не смогли обыграть Бенфику , Месси не былов том матче , Бенфика попала на Брюгге, а Псж на Баварию потому что как тут пишут многие тащер Мбаппе не смог затащить , Псж вообще не смог дома забить даже один гол Бенфике !
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FREEON
По этой же причине его из Барселоны турнули так, как не смогли удовлетворить запросы.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бухгалтер2021
зачем ему платить вообще
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Новый тренер ФК Спартак
Ответ Oleg
Тесть хлебушкам достаточно вброса желтушного издания?)
Тесть? Жаль тебя
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg
Ответ Pavelaznaurov
Хорхе папаня Месси в молодости жил полу голодным, зато сейчас сражается за каждый пиастр, Месси как футболист кончился и существует во влажных мыслях журналистов——— им же нужна дежурная тема на каждый день——— но это уже не о футболе….
Это какая то сдадия психдиспансера)
Месси 45 голов + 34 ассиста, Чемпион Мира, лучший игрок ЧМ где в каждой стадии голевое действие, дубль в финале, спасение с Мексикой, лучшие ассисты с Голландией и Хорватией.

Но психдиспансер пишет что он кончился🤣👌
Игрок с 45 + 34 у этих персонажей кончился🤣
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AnMe
Ответ Ashot Kafka
ПСЖ лучше бы деньги с зп Месси на нормальных полузащитников вложил, а то на Витиньях и Солерах явно далеко не уедешь
С зп всех троих
А лучше провести реформу по зп футболистам, а то только расходы одни
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Имя Фамилия
Ответ инок
Мбаппе можно оставить, пенсионеров Месси и Неймара в атаке за дверь...
Неймар без травм показывает суперфутбол, по креативу и работоспособности он просто незаменим. Сейчас его прооперируют посмотрим может следующий сезон отыграет полностью. Избавиться от аргентинского балласта и на сэкономленные деньги купить топ-игрока на правый фланг атаки, может тогда травмы Нэя в середине сезона можно будет перенести менее критично. У них с Мбаппе рабочая суперсвязка, проверенная годами, пока никто не постарел из неё нужно выжимать максимум.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Похоже Месси зазвездился, ему все мало и мало. Ходит пешком и денег хочет больше всех. Его только хейши смогут себе позволить. Похоже окажется в лиге верблюдов очень скоро
Тесть хлебушкам достаточно вброса желтушного издания?)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kodgong
Ответ alisa dvoikina
"Нужно больше золота" WarCraft 3
Милорд)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg
Ответ wshnmn
а напомните пожалуйста, сколько Аргентина пробила пенальти на ЧМ?
На один меньше чем Франция в 2018, а что?
Комплексы только к Аргентине?
А пенальти Франции в финале не смущали?)
А к пенальти Франции в 2018 вопросов нет или именно победа Аргентины так подкосила психику?
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pavelaznaurov
Хорхе папаня Месси в молодости жил полу голодным, зато сейчас сражается за каждый пиастр, Месси как футболист кончился и существует во влажных мыслях журналистов——— им же нужна дежурная тема на каждый день——— но это уже не о футболе….
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Ответ Oleg
Вот мне интересно фанаты бездаря роналду, вы десять раз можете написать бред про покупку ЧМ. Что вам это дает? Самоуспокоение что ли? Как то жаль вас, кумир потерпел крах и вы решили что лучшей защитой психики будет теория о покупке ЧМ?))) Почему ноете только вы, а не игроки, тренеры и федерации, которых в ФИФА 211 и у каждой свое лобби?)))
Но интереснее другое, как катарцы могут купить ЧМ Аргентине, если они даже сборной Катара не купили 1 очко?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Новый тренер ФК Спартак
Ответ Oleg
У фанатов бездаря роналду уже Саудиты ЧМ купили?🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Тоесть Катарцы в вашей методичке ничего не покупали, купили саудиты?🤣👌
Интересно если он бездарь, тогда кто ты Олег???
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Р .
Он просто видит разницу в контракте с Мбаппе и с ним, поэтому и не хочет подписывать. И будет прав на 100%.Если на ПСЖ без Месси будет 30-40 тысяч болельщиков,то с Месси всегда будут полные стадионы. Бренд "Месси" значительно выгоднее,чем бренд "Мбаппе". Поэтому бездарный Кампуш и владельцы клуба пусть думают... .К тому же в ПСЖ он как минимум не хуже Мбаппе.В этом ПСЖ Мбаппе без Месси не забил бы и половины своих голов. Посмотрите статистику.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий