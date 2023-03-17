Месси не хочет получать в «ПСЖ» намного меньше Мбаппе. Не все в клубе считают, что Лео стоит сохранить

«ПСЖ» и пока не достигли договоренности по новому контракту.

Как пишет RMC Sport, стороны продолжают переговоры, но на данный момент не определены ни срок потенциального контракта, ни зарплата по нему.

Рассматриваются два варианта продолжения сотрудничества – активация опции продления, прописанной в нынешнем контракте Лео, либо подписание нового соглашения сроком на один год.

Вопрос о зарплате тоже не урегулирован. Месси не хочет продлевать контракт на условиях, далеких от зарплаты в « », но клуб не готов выполнить все требования аргентинца.

Более того, не все в «ПСЖ» считают, что продлевать соглашение с Месси необходимо. Руководство парижан не хочет сохранять тройку Месси, Мбаппе и Неймара в следующем сезоне, поэтому может задуматься о расставании с Лео, учитывая нежелание бразильца уходить.

«Интер Майами» при поддержке МЛС пытается убедить Месси присоединиться к клубу.

Срок нынешнего соглашения аргентинского нападающего с «ПСЖ» истекает летом 2023 года.

В этом сезоне у 35-летнего нападающего 18 голов и 17 результативных передач в 31 игре за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

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