Месси не хочет получать в «ПСЖ» намного меньше Мбаппе. Не все в клубе считают, что Лео стоит сохранить
«ПСЖ» и Лионель Месси пока не достигли договоренности по новому контракту.
Как пишет RMC Sport, стороны продолжают переговоры, но на данный момент не определены ни срок потенциального контракта, ни зарплата по нему.
Рассматриваются два варианта продолжения сотрудничества – активация опции продления, прописанной в нынешнем контракте Лео, либо подписание нового соглашения сроком на один год.
Вопрос о зарплате тоже не урегулирован. Месси не хочет продлевать контракт на условиях, далеких от зарплаты Килиана Мбаппе в «ПСЖ», но клуб не готов выполнить все требования аргентинца.
Более того, не все в «ПСЖ» считают, что продлевать соглашение с Месси необходимо. Руководство парижан не хочет сохранять тройку Месси, Мбаппе и Неймара в следующем сезоне, поэтому может задуматься о расставании с Лео, учитывая нежелание бразильца уходить.
«Интер Майами» при поддержке МЛС пытается убедить Месси присоединиться к клубу.
Срок нынешнего соглашения аргентинского нападающего с «ПСЖ» истекает летом 2023 года.
В этом сезоне у 35-летнего нападающего 18 голов и 17 результативных передач в 31 игре за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
по-твоему Месси ушёл недалеко, в чём именно он не ушёл далеко от Рона, за что его тоже должны хейтить так же как Рона?
Олежа ты такой Олежа )
Причем не через посторонние команды,а напрямую от ПСЖ Мбаппе,который ему прямо в Барселоне трешку с игры накидал.
Да и про дубль Мбаппе на ЧМ 18 забывать не стоит.
Странно,что вы личные их встречи на поле "забываете" упомянуть - видимо листва от бревен в обеих глазах мешает разглядеть.
Месси 45 голов + 34 ассиста, Чемпион Мира, лучший игрок ЧМ где в каждой стадии голевое действие, дубль в финале, спасение с Мексикой, лучшие ассисты с Голландией и Хорватией.
Но психдиспансер пишет что он кончился🤣👌
Игрок с 45 + 34 у этих персонажей кончился🤣
А лучше провести реформу по зп футболистам, а то только расходы одни
Комплексы только к Аргентине?
А пенальти Франции в финале не смущали?)
А к пенальти Франции в 2018 вопросов нет или именно победа Аргентины так подкосила психику?