«Мемфис» в пятницу совершил самый крупный «камбек» сезона НБА, отыгравшись с «-29» в выездном матче с « ».

«Гризлис» уступали 29 очков в третьей четверти, но вернулись в игру и победили в овертайме – 126:120.

На последней минуте четвертой четверти «Мемфис» проигрывал 9 очков, но благодаря рывку 9:0 перевел встречу в дополнительное время.

Данное возвращение «Гризлис», которые играют без дисквалифицированного лидера , стало крупнейшим в истории клуба.

Предыдущий рекорд сезона принадлежал « », который отыграл 28 очков во встрече с «Бостоном» 3 марта.

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