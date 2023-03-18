«Мемфис» совершил самый крупный «камбек» сезона НБА, отыгравшись с «-29» в матче с «Сан-Антонио»
«Мемфис» в пятницу совершил самый крупный «камбек» сезона НБА, отыгравшись с «-29» в выездном матче с «Сан-Антонио».
«Гризлис» уступали 29 очков в третьей четверти, но вернулись в игру и победили в овертайме – 126:120.
На последней минуте четвертой четверти «Мемфис» проигрывал 9 очков, но благодаря рывку 9:0 перевел встречу в дополнительное время.
Данное возвращение «Гризлис», которые играют без дисквалифицированного лидера Джа Морэнта, стало крупнейшим в истории клуба.
Предыдущий рекорд сезона принадлежал «Бруклину», который отыграл 28 очков во встрече с «Бостоном» 3 марта.
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