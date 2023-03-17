Роман Костомаров находится в сознании, его состояние продолжает улучшаться.

Как сообщает источник «Матч ТВ», знакомый с ходом лечения, Костомарову удалили трахеостому (искусственное «дыхательное горло»).

Врачи рассчитывают, что в скором времени кровоснабжение восстановится.

Олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду с 10 января находится в реанимации с пневмонией.

Сообщалось, что на фоне осложнений экс-фигуристу ампутировали несколько конечностей, а также он испытывал проблемы с сосудами головного мозга.

Роман Костомаров два месяца в реанимации: что об этом известно? Есть ли улучшения?

Любимый номер Костомарова с Навкой – под Майкла Джексона. Они катали его почти 10 лет!