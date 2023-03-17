Роман Костомаров находится в сознании, его состояние улучшилось. Фигуристу удалили трахеостому
Роман Костомаров находится в сознании, его состояние продолжает улучшаться.
Как сообщает источник «Матч ТВ», знакомый с ходом лечения, Костомарову удалили трахеостому (искусственное «дыхательное горло»).
Врачи рассчитывают, что в скором времени кровоснабжение восстановится.
Олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду с 10 января находится в реанимации с пневмонией.
Сообщалось, что на фоне осложнений экс-фигуристу ампутировали несколько конечностей, а также он испытывал проблемы с сосудами головного мозга.
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Как приятно слышать, что самое страшное позади. Теперь только терпение и надежда. И конечно мужество, чтобы не впадать в отчаяние, потому что предстоит тяжелая работа. Но Роман это умеет, а значит, все будет хорошо.
А операция - это для устранения последствий того состояния, в котором Роман пребывал в самом начале болезни.
Хороший ты,кажется,мужик.
Сил тебе и твоим родным!