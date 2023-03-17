Роман Костомаров находится в сознании, его состояние улучшилось. Фигуристу удалили трахеостому

Теги Роман Костомаров Фигурное катание

Роман Костомаров находится в сознании, его состояние продолжает улучшаться.

Как сообщает источник «Матч ТВ», знакомый с ходом лечения, Костомарову удалили трахеостому (искусственное «дыхательное горло»).

Врачи рассчитывают, что в скором времени кровоснабжение восстановится.

Олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду с 10 января находится в реанимации с пневмонией.

Сообщалось, что на фоне осложнений экс-фигуристу ампутировали несколько конечностей, а также он испытывал проблемы с сосудами головного мозга.

Роман Костомаров два месяца в реанимации: что об этом известно? Есть ли улучшения?

Любимый номер Костомарова с Навкой – под Майкла Джексона. Они катали его почти 10 лет!

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Утренняя Аврора
Ответ Pelerin
Долго ждать придётся
А мы никуда не торопимся. Тут тот случай время лечит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hedgehog111
Ответ Утренняя Аврора
Мусолят и мусолят эту тему. Дайте человеку спокойно восстановиться. Мы терпеливо подождем.
Не мусолят , а сообщают! Благодаря таким новостям все мы и ты в частности узнаем о состоянии человека или какие либо другие новости. Не тупи так больше 🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
margosha58
Кто такая Лина Лоцик? Костомаров у нее уже "экс-фигурист". Она своим волевым решением вычеркнула его из фигуристов? И по-прежнему про ампутацию "нескольких конечностей". Хоспади... Уж лучше не пишите ничего!
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RussianKiwi
Ответ MironSM84
Здоровья Роман.У меня увы друга в такой ситуации вытянуть не получилось,завтра похороны...😢😢😢
ужас. Соболезную Вам
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тёма Тёма
Даст Бог, выкарабкается Роман.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бене Гессерит
Что осталось-то от него? Как ему жить дальше?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pelerin
Ответ Никитос Рудых
Сколько надо, столько и подождём. В этой ситуации главное, чтобы восстановление прошло успешно
Дело не в этом. Если самостоятельное дыхание, это по-вашему не восстановление, то состояния, которого Вы ждёте, скорее всего не будет...
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никитос Рудых
Ответ Pelerin
Долго ждать придётся
Сколько надо, столько и подождём. В этой ситуации главное, чтобы восстановление прошло успешно
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anna Partizanova
Ответ MironSM84
Здоровья Роман.У меня увы друга в такой ситуации вытянуть не получилось,завтра похороны...😢😢😢
Ну как можно сказать, в такой или не в такой. У всех разное состояние здоровья, и всегда множество факторов влияет. А вам соболезнования
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anna Partizanova
#Ромаживи
Как приятно слышать, что самое страшное позади. Теперь только терпение и надежда. И конечно мужество, чтобы не впадать в отчаяние, потому что предстоит тяжелая работа. Но Роман это умеет, а значит, все будет хорошо.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bolt_thrower
Ох блин...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pelerin
Ответ Утренняя Аврора
Мусолят и мусолят эту тему. Дайте человеку спокойно восстановиться. Мы терпеливо подождем.
Долго ждать придётся
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dina2
Тяжело читать такое о Романе, но и игнорировать эту тему никак нельзя. Роману и его семье сил и мужества для восстановления. Дай Бог.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Джи
Ответ MironSM84
Здоровья Роман.У меня увы друга в такой ситуации вытянуть не получилось,завтра похороны...😢😢😢
мои соболезнования! (
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kareglazaya
Ответ fewral
На фоне последней новости "понадобится новая операция, но организм пока не готов" как понять "состояние продолжает улучшаться "...
У него отказывали все внутренние органы - почки, печень. Если что-то из этого потихоньку начало работать, это улучшение. Дышать сам начал - тоже улучшение. В сознание пришёл.
А операция - это для устранения последствий того состояния, в котором Роман пребывал в самом начале болезни.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anatiana
Ответ fewral
На фоне последней новости "понадобится новая операция, но организм пока не готов" как понять "состояние продолжает улучшаться "...
Может мне больше повезло с источниками информации, но я встречала формулировки "может понадобиться операция", "врачи рассматривают необходимость", "рука синеет", но никто не писал "нужна операция".
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Russ Ivan
Трудно представить себе, что за эти два месяца пережили близкие... Терпения, сил и мужества им!
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bulat89
Рома,давай держись!
Хороший ты,кажется,мужик.
Сил тебе и твоим родным!
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Molly
Ответ MironSM84
Здоровья Роман.У меня увы друга в такой ситуации вытянуть не получилось,завтра похороны...😢😢😢
Сочувствую ❤️
+26
0
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fewral
На фоне последней новости "понадобится новая операция, но организм пока не готов" как понять "состояние продолжает улучшаться "...
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Утренняя Аврора
Мусолят и мусолят эту тему. Дайте человеку спокойно восстановиться. Мы терпеливо подождем.
+26
-13
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KKA
🙏
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MironSM84
Здоровья Роман.У меня увы друга в такой ситуации вытянуть не получилось,завтра похороны...😢😢😢
+34
-1
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий