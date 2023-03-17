Гран-при Саудовской Аравии-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Алонсо и Перес – в топ-3, Окон – 4-й

Теги результаты Феррари Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Уильямс Альфа Таури Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Астон Мартин Кевин Магнуссен Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Ник де Врис Чжоу Гуаньюй Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Логан Сарджент Гран-при Саудовской Аравии Юки Цунода Оскар Пиастри Альпин Авто
Джидда
17 марта 2023 года
2-я практика
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.29,603 (29 кругов)
2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,208 (26)
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,299 (26)
4. Эстебан Окон («Альпин») +0,436 (27)
5. Джордж Расселл («Мерседес») +0,467 (27)
6. Пьер Гасли («Альпин») +0,497 (28)
7. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,507 (27)
8. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,578 (27)
9. Шарль Леклер («Феррари») +0,738 (29)
10. Карлос Сайнс («Феррари») +0,989 (29)
11. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,996 (27)
12. Ландо Норрис («Макларен») +1,118 (27)
13. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,173 (30)
14. Алекс Албон («Уильямс») +1,207 (27)
15. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,217 (25)
16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,234 (27)
17. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,318 (29)
18. Логан Сарджент («Уильямс») +1,356 (30)
19. Оскар Пиастри («Макларен») +1,361 (26)
20. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,449 (30)
 

Гран-при Саудовской Аравии-2023. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Перес – 2-й, Алонсо – 3-й

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25 комментариев

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Михаил Надменный
Да уж... Джидда подходит больше Феррари, чем Бахрейн.за квалу поборимся )) вот и поборитесь...С Альпином
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Вячеслав Сауров
Ответ Антон Якимцев
"Ни секунды не смотрел" © 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Это Лука) он гонки не смотрит, но осуждает, если сэр ниже топ один))
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Вячеслав Сауров
Ответ Be_Fun
есть эксперты, это уже быстрее чем машины прошлого регламента?
Ещё не быстрее, две секунды примерно осталось до рекорда. Квала покажет)
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Вячеслав Сауров
Ответ 113k
Нравиться формулу одной команды?))) кушайте на здоровье))))
Она так и называется. Формула один. Один в лидерах, остальные догоняют. Первый раз на Формуле один?))
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Jetter
Ответ Wrister-Killer
У Алонсо ошибка была на другом круге, люди каким местом практику смотрели? Лучший круг был чистым, круг с ошибкой - это первый стинт на софте
Да им пофиг. Они думают, что скорость Астона - это скорость Стролла. Нужно просто отвечать им всегда, что Гасли и Окон выиграли бы чемп на такой машине к Монако.
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Red Line
Ответ bogdan fedyuk
фуры видимо решили развивать машину в обратную сторону
тот самый отрицательный рост)
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Luca di Montezemolo
Ответ Sergio19882007
Красные уже Меринам и Альпинам сливают)
Моторы наверное выкрутили, они же тоже самое делали 2 недели назад, вообще по таблице все тоже самое только альпин прибавил.
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Wrister-Killer
Завтра РБ будет более чем в полсекунды впереди Алонсо, как и в Бахрейне. Вопрос только в том, где будут Мерседесы, в особенности Расселл, который явно сильнее Хэмилтона в режиме одного круга по состоянию на сейчас и Сайнс, от которого непонятно пока чего ждать.
+1
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+1
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113k
Нравиться формулу одной команды?)))
кушайте на здоровье))))
0
-5
-5
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Be_Fun
есть эксперты, это уже быстрее чем машины прошлого регламента?
+1
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+1
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Alesha_451
Думал, что АМ будет тяжко на этом треке: А) из-за выского дрега, явно не преимущество на трассе с кучей прямых; Б) из-за того, что трасса сама по себе не жрет покрышки, особенность Астона по сохранению покрышек будет слегка нивелировано. Но такое ощущение, что они стали даже лучше. Ну, как минимум не хуже (потихоньку все лучше подбирают настройки?). И это на на явно не подходящем для их машины треке. Если ферры не сэндбэгают, а реально в такой яме, то изичайшее 3 место в квале для ведробога и попытка навязать борьбу Чеко. Судя по всему, тачка универсальна. Интересненько
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Антон Якимцев
"Ни секунды не смотрел" © 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
+6
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Sergio19882007
Красные уже Меринам и Альпинам сливают)
0
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Wrister-Killer
У Алонсо ошибка была на другом круге, люди каким местом практику смотрели? Лучший круг был чистым, круг с ошибкой - это первый стинт на софте
+6
-1
+5
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TylerSeguin
У Фернандо круг был гораздо быстрее, десятки на 3 точно, просто 3 сектор не получился из-за ошибки, так что ещё не всё так однозначно
+2
-2
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Luca di Montezemolo
Ответ Grigori86
На длинных сериях времена Макса и Фернандо примерно одного порядка.
В Бахрейне тоже были . Я конечно ни секунды не смотрел, но скорее всего ньюивозка опять взлетит в стратосферу, но Переса может и победит.
+5
-6
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Бехруз Каримов
Альпин тоже не плох
0
-4
-4
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Бехруз Каримов
у Алика первый попытки было намного быстрее
+1
-3
-2
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Марат Кагин
Альпин поехали
+1
-3
-2
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Grigori86
На длинных сериях времена Макса и Фернандо примерно одного порядка.
+1
-1
0
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Kappa Kappish
Фуры будут биться за квалу и возможно даже возьмут поул, но в гонке сами знаете, там либо движок сдохнет или тактики провалятся
0
-3
-3
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Jetter
Тото, Льюис, Вассер, что с лицом? Приятно на спину Халка смотреть?
+1
-5
-4
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Alexandr Tarakanoff
Смотрю WEC. У феррари в крови, видимо, какое-то раздолбайство. Страдаем и верим дальше...
0
0
0
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bogdan fedyuk
фуры видимо решили развивать машину в обратную сторону
+22
-1
+21
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bogdan fedyuk
а ведь только технические проблемы помешают рб сделать дубли на всех треках
+10
-3
+7
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