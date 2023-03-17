Гран-при Саудовской Аравии-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Алонсо и Перес – в топ-3, Окон – 4-й
Джидда
17 марта 2023 года
2-я практика
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.29,603 (29 кругов)
2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,208 (26)
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,299 (26)
4. Эстебан Окон («Альпин») +0,436 (27)
5. Джордж Расселл («Мерседес») +0,467 (27)
6. Пьер Гасли («Альпин») +0,497 (28)
7. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,507 (27)
8. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,578 (27)
9. Шарль Леклер («Феррари») +0,738 (29)
10. Карлос Сайнс («Феррари») +0,989 (29)
11. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,996 (27)
12. Ландо Норрис («Макларен») +1,118 (27)
13. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,173 (30)
14. Алекс Албон («Уильямс») +1,207 (27)
15. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,217 (25)
16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,234 (27)
17. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,318 (29)
18. Логан Сарджент («Уильямс») +1,356 (30)
19. Оскар Пиастри («Макларен») +1,361 (26)
20. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,449 (30)
Гран-при Саудовской Аравии-2023. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Перес – 2-й, Алонсо – 3-й
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram
кушайте на здоровье))))