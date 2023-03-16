«Зенит» вылетел из Кубка России, скандал с Кукуляком, «Реал» и «Наполи» – в 1/4 ЛЧ, ЭСК поддержала Безбородова, Беларусь призвали отстранить от Евро-2024, 8-матчевый бан Морэнта и другие новости

1. «Зенит» выбыл из Фонбет Кубка России, проиграв «Динамо» по пенальти в 1/4 финала Пути регионов. В послематчевой серии Александр Васютин отбил удар Вячеслава Грулева, а Игорь Лещук парировал пенальти Далера Кузяева и Дугласа Сантоса. «Краснодар» выбил «Ахмат», а «Крылья Советов» сыграли вничью с ЦСКА (2:2) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ.

Судья Евгений Кукуляк после ВАР не назначил пенальти за удар Клаудиньо по ноге Тюкавина в матче «Динамо» с «Зенитом», что вызвало шквал критики. Экс-судья Алексей Николаев уверен, что это 11-метровый, агент Тюкавина обвинил Кукуляка в трусости, а генеральный директор «Динамо» призвал обратиться к детектору лжи.

2. В Лиге чемпионов все закончилось дежурно: «Реал» вновь победил и выбил из турнира «Ливерпуль», а «Наполи» легко прошел «Айнтрахт» и впервые в истории сыграет в четвертьфинале ЛЧ. Таким образом, в 1/4 финала вышли 3 клуба из Серии А, 2 – из АПЛ, по 1 – из Испании, Германии и Португалии.

3. ЭСК поддержала решения арбитра Владислава Безбородова об отмене гола Александра Соболева и пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Факелом».

4. Депутаты Европарламента призвали УЕФА отстранить Беларусь от Евро-2024: «Участие сборной в отборе будет использовано Лукашенко и его пропагандистской командой».

5. НХЛ. Александр Овечкин забил 817-й гол в лиге, у Евгения Кузнецова заброшенная шайба и победный буллит в послематчевой серии с «Баффало» (5:4 Б). Все результаты – здесь.

6. Сергей Карасев назначен на матч ЦСКА – «Зенит» в 20-м туре РПЛ, Левников обслужит игру «Локо» – «Краснодар» и другие судейские назначения.

7. Теннис. Индиан-Уэллс (ATP). Даниил Медведев вышел в 1/2 финала, Кэмерон Норри уступил Фрэнсису Тиафу.

У женщин в полуфинал пробились Арина Соболенко и Мария Саккари.

8. Лионелю Месси в Саудовской Аравии готовы платить 220 млн евро за сезон – как Криштиану Роналду в «Аль-Насре».

9. НБА. «Клипперс» принимают «Голден Стэйт», «Филадельфия» обыграла «Кливленд». Остальные результаты – здесь.

10. «Челси» пересмотрит соглашение с Parimatch из-за санкций президента Украины Владимира Зеленского. Букмекеру на 50 лет запретили вести деятельность на Украине.

11. 41-летний Златан Ибрагимович вызван в сборную Швеции на матчи отбора Евро-2024. У него 3 игры за «Милан» в сезоне.

12. НБА дисквалифицировала разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта на 8 матчей за демонстрацию пистолета в соцсети.

13. Андрей Разин покинет «Северсталь». Новый клуб станет известен позднее.

14. WTA предупредила теннисистку Анастасию Потапову за выход на матч в футболке «Спартака». Ее поведение сочли «неприемлемым и неуместным».

15. 32% американских спортсменов опасаются заниматься сексом из-за возможного попадания допинга в организм, согласно опросу USADA.

Цитаты дня.

Андрей Канчельскис: «Сына не берут на работу в Англии, так как отец играл за сборную России. Все ополчились против русских. Тупые»

Пеп о том, что не дал Холанду забить 6 голов «Лейпцигу»: «Если бы он сделал это в 22, потом ему было бы скучно. Про Месси и «Байер» я не знал»

Анфиса Резцова: «Наш футбол днем и ночью показывают, хотя достижений особых нет. Футболисты простых смертных за людей не считают, думаю»

Соломатин о Донбассе: «С 2014-го людей убивают, обстреливают города. Многое переосознал, когда увидел, что там происходит»+

Зарема Салихова: «Как бы судья ни извращался, «Зенит» вылетел! За «Динамо» болела вся страна»

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