Жеребьевка 1-го этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России начнется в 13:35
Сегодня состоится жеребьевка 1-го этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России.
На этой стадии сыграют четыре команды: «Акрон», «Краснодар», «Динамо» и «Ростов».
Жеребьевка начнется в 13:35 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет телеканал «Матч Премьер».
По итогам жеребьевки будут сформированы две пары, победители которых выйдут во 2-й этап полуфинала Пути регионов. Проигравшие вылетят из турнира.
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расшифруйте несведущим, пожалста 🙏
Мы же "чпокнули" сразу и Зенит и Кукуляка ))
Причём на глазах "виража", который обещал бойкотировать аусвайсы...
Мужчина: смотрит жеребьёвку 1-го этапа 1/2 финала Пути регионов Фобет Кубка России