Жеребьевка 1-го этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России начнется в 13:35

Сегодня состоится жеребьевка 1-го этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России.

На этой стадии сыграют четыре команды: « », « », « » и « ».

Жеребьевка начнется в 13:35 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет телеканал «Матч Премьер».

По итогам жеребьевки будут сформированы две пары, победители которых выйдут во 2-й этап полуфинала Пути регионов. Проигравшие вылетят из турнира.

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