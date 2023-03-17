Жеребьевка 1-го этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России начнется в 13:35

Теги Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Динамо Москва Краснодар Акрон Футбол

Сегодня состоится жеребьевка 1-го этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России.

На этой стадии сыграют четыре команды: «Акрон», «Краснодар», «Динамо» и «Ростов».

Жеребьевка начнется в 13:35 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет телеканал «Матч Премьер».

По итогам жеребьевки будут сформированы две пары, победители которых выйдут во 2-й этап полуфинала Пути регионов. Проигравшие вылетят из турнира.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

21 комментарий

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Recreated
Ответ Любезный Коссутий
а что за путь регионов, и куда? расшифруйте несведущим, пожалста 🙏
Все по своим регионам разлетятся и оттуда будут стартовать.
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Бухгалтер2021
фламенго вылетел?
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Recreated
Ответ мутятя
Интересно, на кто достанется Зениту в пару?
Зенит в ЛЧ играет!!
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Любезный Коссутий
а что за путь регионов, и куда?
расшифруйте несведущим, пожалста 🙏
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Recreated
Ответ V_J_I_K
В Путь Регионов попадают.
Вот они накрутили регламент!
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A.Barancevich
Ответ V_J_I_K
В Путь Регионов попадают.
спасибо
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мутятя
Интересно, на кто достанется Зениту в пару?
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Игорь Чернецов
Судьба должна нам предоставить Акрон.
Мы же "чпокнули" сразу и Зенит и Кукуляка ))
Причём на глазах "виража", который обещал бойкотировать аусвайсы...
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Пинающий Достоинства
Мальчик: смотрит жеребьёвку ЛЧ и ЛЕ
Мужчина: смотрит жеребьёвку 1-го этапа 1/2 финала Пути регионов Фобет Кубка России
+4
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+4
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Stepan Alexandrovich
13:35? Фильм с Сигалом всё-таки досматриваем?
+3
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Ярик01
Мощный ответ жеребьевки Лиги Чемпионов )
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hfgryje
Ответ Zenith forever
Точно, наверняка вся Европа, затаив дыхание, будет внимательно наблюдать.
Наверняка вся европа будет читать твою чушь
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Xameleon1992
2й этап полуфинала))
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NiKKusya
Ответ A.Barancevich
Пожалуйста, знающие люди, поясните. Спартак или Урал при проигрыше вылетают совсем или спускаются в пути регионов?
Два победителя этих пар будут играть в следующем раунде с двумя проигравшими из основной сетки.
+1
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+1
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V_J_I_K
Ответ A.Barancevich
Пожалуйста, знающие люди, поясните. Спартак или Урал при проигрыше вылетают совсем или спускаются в пути регионов?
В Путь Регионов попадают.
+5
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+5
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A.Barancevich
Пожалуйста, знающие люди, поясните. Спартак или Урал при проигрыше вылетают совсем или спускаются в пути регионов?
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Azamat Taalaibekuluu
Это вам не жеребевка еврокубки.
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Zenith forever
Ответ 2vdhrvmmzf
Разогрев перед жеребьёвкой ЛЧ
Точно, наверняка вся Европа, затаив дыхание, будет внимательно наблюдать.
+11
-6
+5
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Зелёный гопник
Все мечтают в соперники Акрон 😀
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-1
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Filipp Gorski
Много сегодня жеребьевок ждёт
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2vdhrvmmzf
Разогрев перед жеребьёвкой ЛЧ
+16
-1
+15
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