8 игроков «Спартака» вызваны сборную России. Из «Ростова» – 5, из «Зенита» – 2, из ЦСКА – 1

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Динамо Москва Валерий Карпин Краснодар Футбол

В сборную России вызвали 8 игроков «Спартака» и 5 – из «Ростова».

Сегодня был озвучен окончательный состав сборной России на мартовский сбор. В него вошли 29 футболистов.

Больше всех представителей в сборной России – от «Спартака». Валерий Карпин пригласил в команду вратаря Александра Селихова, защитников Даниила Хлусевича, Георгия Джикию и Даниила Денисова, полузащитников Антона Зиньковского, Данила Пруцева, Руслана Литвинова, а также нападающего Александра Соболева.

«Ростов» в сборной представят пять игроков – вратарь Сергей Песьяков, защитники Максим Осипенко и Александр Сильянов, полузащитник Данил Глебов и нападающий Николай Комличенко.

Из «Локомотива» и «Динамо» вызваны по три футболиста – Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев и Даниил Фомин, Арсен Захарян, Константин Тюкавин соответственно.

«Зенит» и «Краснодар» представят по два футболиста – Вячеслав Караваев и Далер Кузяев, а также Матвей Сафонов и Ильзат Ахметов. Из ЦСКА вызван один игрок – Иван Обляков.

Головин, Миранчуки, Пиняев, Захарян, Соболев – в составе сборной России на мартовский сбор

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131 комментарий

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Александр Кудрявцев
Ответ Спартак сила
ты про 7-1?
Это где от Динамо получили 7:1
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Андрей Балабаев
Ответ Ильдар Фарукшин
Главное дерби да. Я врагов уважаю. Акинфеев,, братья, Вагнер и тд. Тот Зенит с Аршавином, Быстровым (пусть бегал туда сюда) и тд. А сейчас нет. Писать ничего не буду, а то сейчас накинется рой
Вам нравился бесправный Зенит, о который в решающий момент ноги вытирали. И в 2004 и в 2006. А в 2001 спартак вообще решающий матч с Зенитом передвинул, поменяв порядок туров. Помню ещё им кубок переносили когда пара игроков играть не могла, хотя никакими регламентами это не предусмотрено. Использование романцевым совмещения как давление на игроков. Самый яркий, но не единственный пример, когда Гусева на ЧМ 2002 не взяли за отказ переходить в спартак. Непроведённое расследование когда весь спартак бромантаном кормили. Из-за этого сборная могла мимо евро 2004 пролететь. Благо только Титов тогда сыграл. Так что я ваш клуб тоже не уважаю.
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Дмитрий Тихонов
Сложно найти логику в этих пропорциях. Надеюсь, что Карпин прав и это действительно лучшие игроки на данный момент.
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Александр Кудрявцев
Ответ В Питере Пять
Два лучших клуба в истории России, единственные обладатели еврокубков.
И чего тогда твои два лучших клуба занимали 4 да 5 места в еврокубках
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Александр Кудрявцев
Ответ Arti22
ты про 0-1 с греками? или про 1-1 с Алжиром? или про 0-1 со Словенией? или про 0-3 с Уэльсом?
А как за счёт 0:5 с Сербией
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Жанна Калгина
Ответ Спартак сила
завидуйте кони и питерские
Завидуем,завидуем успокойся мальчик,не нервничай-это действительно успех
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Адекватник
Вообще не такой состав я лично вижу.... Скопинцев щас один из лучших левых защитников. В Краснодаре Волков и Кривцов - показывают очень серьезный футбол. Молодые и очень интересные парни. Кучаев, если щас травмы нет - помог бы. Очень хороший футбол показывает Тимофеев из Ахмата. Короче, я за то, чтобы шире смотреть. А то Спартак + Ростов это как-то стремно... Хотя понятно, что обе команды на ходу, но все таки Хлусевич или Пруцев, при всем уважении, не очевидный выбор...
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Александр Кудрявцев
Ответ Колька Бакалейко
Во времена, когда и Зенит, и ЦСКА в Европе шумели.
По разу по выигрывали и это называешь шумели
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Жанна Калгина
8 человек из Спартака.Это чтобы Зарема молчала
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Сергей Лимонников
Ответ Спартак сила
у вас история клуба началась 20 лет назад?
история - нет. Но 2 десятилетия - это очень приличный срок.
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Dmitry__HiLL
Ответ В Питере Пять
Два лучших клуба в истории России, единственные обладатели еврокубков.
Клубный футбол и футбол на уровне сборных -абсолютно неравнозначно.
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Dmitry__HiLL
Ответ Кот Стива Бушеми
Сказал Карпину его не звать, не хочет играть с говном))
Так если Зобнина не будет, то он с ним играть и не сможет))))
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DynamoUfa
Вот тебе и Спартак стал базовым клубом сборной.
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Magico!
Ответ Рашпель793
Никого не принижаю, просто факты. Самые главные победы сборной России были тогда, когда ведущими игроками были те, кто выступал за Зенит и ЦСКА.
Это когда? Евро-2008? Где одним из главных действующих лиц был Павло?
Потом все эти питерцы с армейцами обгадились в мариборе и всё.
А в 2018-м в основе стабильно были Самедов, Зобнин и Илья Олегович Кутепов, который сожрал Диего Косту.
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Михаил Хромаков
это еще Зобнин играть отказался, а Чернов травмирован... Хотя как играют после перерыва Денисов и Хлусевич, нужны ли они сборной
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.ru
ну ладно Чалова Валера проигнорил но чем его Заболотный то не устроил... игрок как раз под его видение
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Михаил Хромаков
Ответ Михаил Комкин
С Чертаново половина футболистов через КС дошла
2 из 8 это у вас половина?
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Pelerin
Ответ Петроград
Не переживай, родной. У нас всё в порядке.
... вылетели из Кубка, теперь вещаем, что он не нужен! Как и с ЛЧ раньше )
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*Василёк*
Ну 5 из Ростова можно хоть как-то объяснить, а вот восемь из Спартака 👀 - Это моветон!
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jdrk
Ответ Рашпель793
Никого не принижаю, просто факты. Самые главные победы сборной России были тогда, когда ведущими игроками были те, кто выступал за Зенит и ЦСКА.
Сейчас фанаты Спартака тебе минусов наставят, будут топать ножкой и говорить, что нет, Спартак сила и точка!
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R-WRashid
Мельком и Каудильо почему не вызваны? Семак ТАКИХ игроков для сборной воспитал, но красно-белый админресурс в сборной рулит :(
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Никита Лазарев
Постепенно начинает раздражать Карпин. Из Зенита взял мертвого Кузяева и стареющего Караваева и не взял Мостового и Кругового которые сейчас в огне. Явно получше большинства в списке
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JBa
Ответ евГений
хейтерок, а где лучше? видел я, как зенитовские жалуются на всех игроков, кроме латиносов - мол, не достают по классу. А Спартак играет с русской основой, в отличии от мерзотного политпроекта.
это к тебе вопросы, зачем читаешь отбитых ребят

спартак играет с русской основой, потому что покупает одно говно из-за границы. так что это скорее от безысходности, патриот ты наш

Бальде привет передавай
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Колька Бакалейко
Ответ Рашпель793
Никого не принижаю, просто факты. Самые главные победы сборной России были тогда, когда ведущими игроками были те, кто выступал за Зенит и ЦСКА.
Во времена, когда и Зенит, и ЦСКА в Европе шумели.
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евГений
Ответ JBa
закусывать надо
хейтерок, а где лучше? видел я, как зенитовские жалуются на всех игроков, кроме латиносов - мол, не достают по классу. А Спартак играет с русской основой, в отличии от мерзотного политпроекта.
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