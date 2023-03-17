8 игроков «Спартака» вызваны сборную России. Из «Ростова» – 5, из «Зенита» – 2, из ЦСКА – 1

В сборную России вызвали 8 игроков «Спартака» и 5 – из « ».

Сегодня был озвучен окончательный состав сборной России на мартовский сбор. В него вошли 29 футболистов.

Больше всех представителей в сборной России – от « ». пригласил в команду вратаря Александра Селихова, защитников Даниила Хлусевича, Георгия Джикию и Даниила Денисова, полузащитников Антона Зиньковского, Данила Пруцева, Руслана Литвинова, а также нападающего Александра Соболева.

«Ростов» в сборной представят пять игроков – вратарь Сергей Песьяков, защитники Максим Осипенко и Александр Сильянов, полузащитник Данил Глебов и нападающий Николай Комличенко.

Из « » и « » вызваны по три футболиста – Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев и Даниил Фомин, Арсен Захарян, Константин Тюкавин соответственно.

«Зенит» и «Краснодар» представят по два футболиста – Вячеслав Караваев и Далер Кузяев, а также Матвей Сафонов и Ильзат Ахметов. Из ЦСКА вызван один игрок – Иван Обляков.

Головин, Миранчуки, Пиняев, Захарян, Соболев – в составе сборной России на мартовский сбор

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