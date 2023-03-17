8 игроков «Спартака» вызваны сборную России. Из «Ростова» – 5, из «Зенита» – 2, из ЦСКА – 1
В сборную России вызвали 8 игроков «Спартака» и 5 – из «Ростова».
Сегодня был озвучен окончательный состав сборной России на мартовский сбор. В него вошли 29 футболистов.
Больше всех представителей в сборной России – от «Спартака». Валерий Карпин пригласил в команду вратаря Александра Селихова, защитников Даниила Хлусевича, Георгия Джикию и Даниила Денисова, полузащитников Антона Зиньковского, Данила Пруцева, Руслана Литвинова, а также нападающего Александра Соболева.
«Ростов» в сборной представят пять игроков – вратарь Сергей Песьяков, защитники Максим Осипенко и Александр Сильянов, полузащитник Данил Глебов и нападающий Николай Комличенко.
Из «Локомотива» и «Динамо» вызваны по три футболиста – Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев и Даниил Фомин, Арсен Захарян, Константин Тюкавин соответственно.
«Зенит» и «Краснодар» представят по два футболиста – Вячеслав Караваев и Далер Кузяев, а также Матвей Сафонов и Ильзат Ахметов. Из ЦСКА вызван один игрок – Иван Обляков.
Головин, Миранчуки, Пиняев, Захарян, Соболев – в составе сборной России на мартовский сбор
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Потом все эти питерцы с армейцами обгадились в мариборе и всё.
А в 2018-м в основе стабильно были Самедов, Зобнин и Илья Олегович Кутепов, который сожрал Диего Косту.
спартак играет с русской основой, потому что покупает одно говно из-за границы. так что это скорее от безысходности, патриот ты наш
Бальде привет передавай