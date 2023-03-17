Полиция задержала мошенника, похитившего у Евгении Тарасовой 780 тысяч рублей
Сотрудники полиции задержали мошенника, похитившего у Евгении Тарасовой 780 тысяч рублей.
Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на телеграм‑канал «Мутко против».
Мужчина был задержан в Кирове. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).
13 января Тарасовой позвонил человек, который представился следователем и убедил, что «некий гражданин оформил несколько кредитов на нее».
Затем злоумышленник перевел звонок на якобы сотрудника ЦБ России. Он в свою очередь заявил, что Тарасовой необходимо обналичить все свои деньги, а затем перевести их на другой счет, что она и сделала.
После этого аферисты пытались обмануть Тарасову еще раз, но Евгения обратилась в полицию.
Телефонные мошенники украли у фигуристки Евгении Тарасовой 780 тысяч рублей (РИА Новости)
Ну хоть поймали.Наказание будет какое-то.
Вот к чему приводит недостаток образованности спортсменов и голодовки.
Вот мне часто приходят звонки с неизвестных мне номеров. Звонок не проходит, но, потом, задним числом, я могу проанализировать, что это за номер телефона. И, не будьте любопытными. Не перезванивайте!
Сироту очень жалко, а еще больше бабушку.
Единственный способ простой и эффективный-отбой звонка и перезванивать в банк по горячей линии самому.
Я уже говорю, зачем Вы мне звоните...и блокируете все карты )))
Ну и конечно удивительно, что молодая женщина, вроде неглупая, современная, повелась на такое.
Но хорошо, что хорошо закончилось, мошенников нашли. Вернут ли деньги Жене, непонятно.