Полиция задержала мошенника, похитившего у Евгении Тарасовой 780 тысяч рублей

Теги сборная России происшествия пары Евгения Тарасова Фигурное катание

Сотрудники полиции задержали мошенника, похитившего у Евгении Тарасовой 780 тысяч рублей.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на телеграм‑канал «Мутко против».

Мужчина был задержан в Кирове. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

13 января Тарасовой позвонил человек, который представился следователем и убедил, что «некий гражданин оформил несколько кредитов на нее».

Затем злоумышленник перевел звонок на якобы сотрудника ЦБ России. Он в свою очередь заявил, что Тарасовой необходимо обналичить все свои деньги, а затем перевести их на другой счет, что она и сделала. 

После этого аферисты пытались обмануть Тарасову еще раз, но Евгения обратилась в полицию.

Телефонные мошенники украли у фигуристки Евгении Тарасовой 780 тысяч рублей (РИА Новости)

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25 комментариев

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22somebody22
Ответ Этери горячая
Я удивлен, что этого не случилось с Алиной.
Ничего удивительного,она своими финансами не распоряжается без позволения родителей.
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22somebody22
Деньги то ей вернут?А то,может,потратил уж все)))
Ну хоть поймали.Наказание будет какое-то.
Вот к чему приводит недостаток образованности спортсменов и голодовки.
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JL JL
Для тех, кто совсем с головой не дружит, совет от бабушки: ставьте на телефон приложение, которое блокирует все звонки, окромя тех номеров, которые зафиксированы у вас в телефоне.
Вот мне часто приходят звонки с неизвестных мне номеров. Звонок не проходит, но, потом, задним числом, я могу проанализировать, что это за номер телефона. И, не будьте любопытными. Не перезванивайте!
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zzz-j
Да, сейчас эти схемы используются мошенникам сплошь и рядом. Издержки всех этих онлайн приложений и мобильных банкингов. Не нужно вести никаких разговоров по телефону, бросать трубку и все. Никогда из банков не звонят, и правоохранители ничего по тел не решают. Если боитесь, идите ножками в банк и проверяйте, и менты вас найдут, если им сильно надо будет)))
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JL JL
Что вы хотите? Если известная фигуристка лоханулась, молодая, грамотная, не раз бывала за рубежами нашей родины, то, что говорить о простом народе с услугами во дворе? Таких случаев миллион. И, такое впечатление, что, как минимум половина населения из серии - тупой и еще тупее.
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Tania09**
Хорошо, что нашли, может будут подвижки в этом вопросе. У нас сироту на 1200000 нагрели, бабушка собирала сиротские выплаты, сама содержала, чтобы у внучка был какой-то капитал в начале жизненного пути. И вот такими рассказами, что работники банка в сговоре с полицией, потому туда обращаться нельзя, а мы спасём ваши деньги, переведите туда-то туда-то, так еще несколько дней делались эти переводы, в общем — всё исчезло. Потом, конечно, побежали в полицию. Да и не только они. Все, кто сегодня отдают деньги, на следующий день бегут писать заявление.
Сироту очень жалко, а еще больше бабушку.
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Лакс
Ответ Nikolay
да без мозгов просто девушка...если хотите убедится что человек точно из банка ..то пусть назовет хотя бы офис где Вы лично получали карту и правильное наименование филиала банка. Я уже говорю, зачем Вы мне звоните...и блокируете все карты )))
о карте(ах) речь вообще не идет в этом случае, а о якобы кредитах, оформленных на неё для финансирования Украины.
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Revery
Ответ xlegend
Удивительно, что их еще ловят:) Хороший знак
Ну тут же не бабушка какая-то доверчивая пострадала, а известная спортсменка, вот и поднапрягли булки. В остальных случаях банки и полиция разводят лапками: "вы же сами отдали деньги? Сами. А при чем тут мы?"
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Анна Лисина
Ответ Nikolay
да без мозгов просто девушка...если хотите убедится что человек точно из банка ..то пусть назовет хотя бы офис где Вы лично получали карту и правильное наименование филиала банка. Я уже говорю, зачем Вы мне звоните...и блокируете все карты )))
Они вам скажут, где получали карту или отмажутся.
Единственный способ простой и эффективный-отбой звонка и перезванивать в банк по горячей линии самому.
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Марьяж
Было дело, звонил "следователь из Москвы", вещал про кредиты, доверенности на моё имя. Посмеялась.
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Анна Лисина
Ответ Виктор Огай
Это зависит от многих факторов. Но есть категория людей, которые к подобному более уязвимы, вне зависимости от возраста. Там же преступники работают по специальному скрипту, с учетом психологии. Это не просто обычный мошенник-одиночка, чаще всего.
Да, знаю случай, когда женщину средних лет с высшим экономическим образованием развели так и еще кредиты заставили взять.
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Этери горячая
Я удивлен, что этого не случилось с Алиной.
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Пользователь Гугла
Ответ vanessa2021
Мне вообще регулярно звонят из "Сбера" , "следователи" и подобная шушера... Я удивляюсь, что Тарасовой в первый раз позвонили, странно, эти мошенники наверное всю Россию по 10 раз обзвонили. Ну и конечно удивительно, что молодая женщина, вроде неглупая, современная, повелась на такое. Но хорошо, что хорошо закончилось, мошенников нашли. Вернут ли деньги Жене, непонятно.
так они мало что знают о реальной жизни, с детства живутв спорте, на тренировках, жизнь, быт, все организовывают родители, тренера, федра, они же как дети, привыкли жить по расписанию и делать что говорят, как в армии, поэтому и поверила, вон сотникову тоже мошеница развела на два миллиона
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Виктор Огай
Ответ Анна Лисина
Мне самой пару раз звонили мошенники с подобным, но я очень удивлена, что кто то ведется на этот развод. Ладно еще бы бабка пенсионерка..
Это зависит от многих факторов. Но есть категория людей, которые к подобному более уязвимы, вне зависимости от возраста. Там же преступники работают по специальному скрипту, с учетом психологии. Это не просто обычный мошенник-одиночка, чаще всего.
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+4
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Nikolay
да без мозгов просто девушка...если хотите убедится что человек точно из банка ..то пусть назовет хотя бы офис где Вы лично получали карту и правильное наименование филиала банка.
Я уже говорю, зачем Вы мне звоните...и блокируете все карты )))
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Iuasamotu
Хороший эпизод для детективного сериала
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Tatuana
Вот и хорошо что поймали. Главное пусть деньги вернет
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xlegend
Удивительно, что их еще ловят:) Хороший знак
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Додик Аксель
Единичку потеряли... "Мошенничество" ст. 159 УК РФ. Вот пусть им по максимуму накинут и сидят от звонка до звонка...
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vanessa2021
Ответ Анна Лисина
Мне самой пару раз звонили мошенники с подобным, но я очень удивлена, что кто то ведется на этот развод. Ладно еще бы бабка пенсионерка..
Мне вообще регулярно звонят из "Сбера" , "следователи" и подобная шушера... Я удивляюсь, что Тарасовой в первый раз позвонили, странно, эти мошенники наверное всю Россию по 10 раз обзвонили.

Ну и конечно удивительно, что молодая женщина, вроде неглупая, современная, повелась на такое.

Но хорошо, что хорошо закончилось, мошенников нашли. Вернут ли деньги Жене, непонятно.
+13
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N-fox
Приятная новость для Жени накануне турнира.
+8
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Gilonjon862
Хорошо, что не сказали из окна прыгнуть, беда бы была.
+11
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tull
Странно, не находят. Тем более что такие мошеннические контры из за рубежа работают. Город Днепр их столица, сейчас по бежали в Польшу и прибалтику.
+11
-3
+8
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Анна Лисина
Мне самой пару раз звонили мошенники с подобным, но я очень удивлена, что кто то ведется на этот развод. Ладно еще бы бабка пенсионерка..
+20
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Andreir888
Отличная работа!!!
+4
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+4
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