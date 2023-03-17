Полиция задержала мошенника, похитившего у Евгении Тарасовой 780 тысяч рублей

Сотрудники полиции задержали мошенника, похитившего у Евгении Тарасовой 780 тысяч рублей.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на телеграм‑канал «Мутко против».

Мужчина был задержан в Кирове. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

13 января Тарасовой позвонил человек, который представился следователем и убедил, что «некий гражданин оформил несколько кредитов на нее».

Затем злоумышленник перевел звонок на якобы сотрудника ЦБ России. Он в свою очередь заявил, что Тарасовой необходимо обналичить все свои деньги, а затем перевести их на другой счет, что она и сделала.

После этого аферисты пытались обмануть Тарасову еще раз, но Евгения обратилась в полицию.

Телефонные мошенники украли у фигуристки Евгении Тарасовой 780 тысяч рублей (РИА Новости)