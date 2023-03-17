Чалов против Fan ID: «Домой по паспорту не ходят»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов выступил против Fan ID.

«На матче ЦСКА – «Крылья» в Москве было две тысячи зрителей. На игре «Торпедо» с «Уралом» – 207 человек. Сравните посещаемость с кубковыми матчами, где не нужен Fan ID. Я думаю, что этим все сказано.

Что делать? Считаю, что домой по паспорту не ходят», – сказал Чалов.

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