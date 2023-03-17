Чалов против Fan ID: «Домой по паспорту не ходят»
Нападающий ЦСКА Федор Чалов выступил против Fan ID.
«На матче ЦСКА – «Крылья» в Москве было две тысячи зрителей. На игре «Торпедо» с «Уралом» – 207 человек. Сравните посещаемость с кубковыми матчами, где не нужен Fan ID. Я думаю, что этим все сказано.
Что делать? Считаю, что домой по паспорту не ходят», – сказал Чалов.
Fan ID делает наш футбол заложником
Зрителей x2 на «Спартаке» с «Уралом». Просто на Кубке России не нужен Fan ID
Как в Италии внедряли и отменяли Fan ID. Дошло даже до суда
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
ЧЮ .. Ага ;)
А потом еще можно сделать измены уголовно наказуемым преступлением, и все, вообще станет духовно и высоконравственно. Правда, из конституции придется пару статей выкинуть, ну да ладно. Вот заживем-то!
с чего-то же надо начинать :)
А Чалова в Зенит не возьмут только потому, что он Зениту не нужен.
А тут вся страна под оперативным надзором.