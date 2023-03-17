Чалов против Fan ID: «Домой по паспорту не ходят»

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Нападающий ЦСКА Федор Чалов выступил против Fan ID.

«На матче ЦСКА – «Крылья» в Москве было две тысячи зрителей. На игре «Торпедо» с «Уралом» – 207 человек. Сравните посещаемость с кубковыми матчами, где не нужен Fan ID. Я думаю, что этим все сказано.

Что делать? Считаю, что домой по паспорту не ходят», – сказал Чалов.

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40 комментариев

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Контрольный выстрел
Ответ В Питере Пять
После матча с Динамо Сутормин, Кержаков, Одоевский и Мостовой вместе с виражом заряжали «Fan ID - убийца футбола», рядом хлопали Адамов и Ерохин. Просто Sports об этом же не будет писать из принципа. Здесь Зенит только плохой, как и Россия. А Чалова в Зенит не возьмут только потому, что он Зениту не нужен.
А Чалова в Зенит не возьмут только потому, что он Зениту не нужен. (с)
ЧЮ .. Ага ;)
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Team_Coach
Идею подкинул на рассмотрение, чтобы по системе выходить и заходить домой. В принципе цифровой пропуск во время пандемии так и было.
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ФАНТАЗЕВИЧ
Неплохой аргумент
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Дмитрий9779
Не надо подсказывать идеи.
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a2wai
Ну и в чем он не прав.
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Kirkoroff
Хорош Федя. Так и есть.
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Подкат Мальдини
Идею подкинул
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Алексей Антонов
Ответ SheriffYagudin
Конечно, надо убрать беспорядки в домах людей! Гражданам наконец-то станет спокойно жить с осознанием, что государство в курсе, кто у тебя дома сейчас сидит! А потом еще можно сделать измены уголовно наказуемым преступлением, и все, вообще станет духовно и высоконравственно. Правда, из конституции придется пару статей выкинуть, ну да ладно. Вот заживем-то!
Может прогонят наконец-то мою тётку, а то она у меня пельмени все съела давеча!!!
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rb
Лучший!
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SheriffYagudin
Ответ BorisBritva
...домой по паспорту не ходят _________ Ещё не вечер.
Конечно, надо убрать беспорядки в домах людей! Гражданам наконец-то станет спокойно жить с осознанием, что государство в курсе, кто у тебя дома сейчас сидит!
А потом еще можно сделать измены уголовно наказуемым преступлением, и все, вообще станет духовно и высоконравственно. Правда, из конституции придется пару статей выкинуть, ну да ладно. Вот заживем-то!
+3
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Посторонним В
Ответ Контрольный выстрел
Все, в Зенит не возьмут )))
вот горе то))
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Maricone
Госдума: спасибо, Федор, за идею!
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Посторонним В
Хорошо сказал Федор Чалов!
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Gustav Forsberg
Ответ bellyashe
у нас общество столько лет по более важным вопросам объединиться не может, а вы от футболистов ещё требуете
не требую, а предлагаю. болельщики высказались своими ногами. если футболистам это действительно важно - вэлкам

с чего-то же надо начинать :)
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bellyashe
Ответ Gustav Forsberg
Футболисты, ау! Объединитесь, акцию какую-нибудь сообразите перед матчем. одиноких выступлений в интервью недостаточно, очевидно же
у нас общество столько лет по более важным вопросам объединиться не может, а вы от футболистов ещё требуете
+2
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В Питере Пять
Ответ Контрольный выстрел
Все, в Зенит не возьмут )))
После матча с Динамо Сутормин, Кержаков, Одоевский и Мостовой вместе с виражом заряжали «Fan ID - убийца футбола», рядом хлопали Адамов и Ерохин. Просто Sports об этом же не будет писать из принципа. Здесь Зенит только плохой, как и Россия.

А Чалова в Зенит не возьмут только потому, что он Зениту не нужен.
+3
-3
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Злобный Конь
Ошибаешься. Когда полиция проводит операцию по поимке преступника - она может огородить конкретный дом и проверять паспорта у всех входящих/ выходящих.
А тут вся страна под оперативным надзором.
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Контрольный выстрел
Все, в Зенит не возьмут )))
+3
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Алексей Иванов
Ответ Gustav Forsberg
Футболисты, ау! Объединитесь, акцию какую-нибудь сообразите перед матчем. одиноких выступлений в интервью недостаточно, очевидно же
Зачем? Пока бабки платят они и без зрителей играть будут и это даже не предьява, 99.9 процентов людей так бы поступили
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-2
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Андрей-ДК
Глядишь, так ещё и футболист ID введут 😂
+7
-1
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Bartez1986
Достойно, Федор. Нельзя замалчивать проблему
+9
-2
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Барсик Юрана
Ответ BorisBritva
...домой по паспорту не ходят _________ Ещё не вечер.
Теряшков уже накидывает первые наброски на новый законопроект
+7
0
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mcowen
ну вот и сиди дома)
0
-4
-4
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And-Rover
Согласен. И в магазин тоже.
+1
-2
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KKA
Золотые слова!
+1
-2
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