Фетисов об отстранении россиян: «Нынешние решения МОК совершенно беспредельные. Возможно, нам нужно обратиться в ООН»

Теги Вячеслав Фетисов МОК Олимпийская сборная России ООН Легкая атлетика

Вячеслав Фетисов предложил обратиться в ООН по вопросу допуска российских спортсменов.

«Нам надо воздействовать на МОК, он рекомендует федерациям принимать решения, но они официально нигде не закреплены. Идут рекомендации от Томаса Баха, которые тоже не имеют официального статуса.

Если ситуация с недопуском связана с СВО, то они должны внести в хартию пункт о том, что стороны или сторона – участница военного конфликта – должна отстраняться от международных соревнований, но тогда МОК будет не спортивной организацией, а военно-политической.

Надо предложить МОК принять такое решение или вернуть наших спортсменов. Сейчас в мире больше 25 конфликтов, но почему-то все свелось к одному, который касается нашей страны.

Возможно, если на призывы спортивных руководителей не будет никакого ответа, нужно обратиться в ООН, может, там мы сумеем получить официальный ответ, поймем, что нам не нужно рассчитывать на попадание на Олимпиаду.

Уже в марте начнутся отборочные соревнования. Самое страшное, что спортсмены находятся в неведении относительно своего будущего. Я бы не хотел находиться в такой ситуации.

Мы играли во времена холодной войны, но нас никогда не отстраняли от соревнований, были бойкоты, но это совершенно другая ситуация. Нынешние решения МОК совершенно беспредельные», – сказал Фетисов.

Британцы давят на спонсоров МОК, чтобы не пустить россиян на Олимпиаду. Неужели их послушают?

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51 комментарий

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Павел Мельников
Ответ eltempo87
В ООН ? Что он несет!? Сегодня стало только известно , что Миротворческая ! Миссия ООН поставляет упырям оружие через Южный Судан. Просто военным нужно делать свою работу !
Где стало известно, в креативном детище Симонян?
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ksn 1979
Ответ sdzrghx
Причём тут это? Зри в корень. Фетисов всё чётко пояснил. И то, что в мире более 20 военных конфликтов и то, что в хартии нет вообще подобных пунктов и т.д.. Но при этом почему то предвзятость именно к одной стране! Причем эта предвзятость вопреки всем правилам и регламентам. Проще говоря, как правильно выразился Фетисов - по беспределу!
Так все же логично, с беспредельщиками по беспределу действуют, чего же обижаться то теперь.
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Павел Мельников
Ответ milan_lia
вот у меня тоже был вопрос, в России же вроде тоже перестали признавать ООН. России же не нужны мировые соревнования, все же говорили, что нет смысла, там же зло: то на допинг проверяют, то засуживают, то не допускают, то без флага )) У нас ого-го какой интерес внутри, нам же никто кроме нас не нужен.
Не перестали полностью. За что можно зацепиться - будут цепляться.
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Волька-ибн-Алёша
Сумбур. Нестыковки. Отсутствие внутренней логики событий и процессов.
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sdzrghx
Ответ beavers
Лучше к дедушке обратись зачем он весь этот сыр бор затеял
Причём тут это? Зри в корень. Фетисов всё чётко пояснил. И то, что в мире более 20 военных конфликтов и то, что в хартии нет вообще подобных пунктов и т.д.. Но при этом почему то предвзятость именно к одной стране! Причем эта предвзятость вопреки всем правилам и регламентам. Проще говоря, как правильно выразился Фетисов - по беспределу!
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milan_lia
Ответ Антон Савельев
7 апреля 2022 года Генеральная Ассамблея ООН, по предложению Украины и 58 соавторов резолюции, приостановила членство России в Совете ООН по правам человека. Мне кажется норм выбор куда он придумал обратиться)
вот у меня тоже был вопрос, в России же вроде тоже перестали признавать ООН. России же не нужны мировые соревнования, все же говорили, что нет смысла, там же зло: то на допинг проверяют, то засуживают, то не допускают, то без флага )) У нас ого-го какой интерес внутри, нам же никто кроме нас не нужен.
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Павел Мельников
Ответ Антон Савельев
7 апреля 2022 года Генеральная Ассамблея ООН, по предложению Украины и 58 соавторов резолюции, приостановила членство России в Совете ООН по правам человека. Мне кажется норм выбор куда он придумал обратиться)
Он, походу, еще спит и не знает, что и из ПАСЕ уже выход инициирован, как и возможность введения смертной казни.
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Data Architector
"Своим - всё, остальным - закон"...
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Vasily Ivanov
Ответ AMG88
эх Славка, Славка, в кого превратился ...
Он такой был всегда. Раньше спасало место в ЦСКА , первой пятерке сборной , изумление в НХЛ от скупленных за три рубля коммунистах-орденоносцах из СССР .....теперь маски сваливаются.....
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Павел Мельников
Да хоть в Спортлото. В ООН-то послушают Фетисова, у которого и так с ними позиция по многим вопросам сильно разнится, ага.
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AMG88
эх Славка, Славка, в кого превратился ...
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Владислав Васильков
Слава, не делай вид, что не знаешь, к кому обратиться
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Антон Савельев
7 апреля 2022 года Генеральная Ассамблея ООН, по предложению Украины и 58 соавторов резолюции, приостановила членство России в Совете ООН по правам человека. Мне кажется норм выбор куда он придумал обратиться)
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369
- Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ, - сказал Бендер. Может быть, там помогут.
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Melnikov1968
Синоним слову «беспредельные» не в состоянии подыскать? Голова не работает.
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Jan T
"Надо предложить МОК .... нужно обратиться в ООН,"

А может обратиться к центральному нападающему главному бомбардиру Ночной лиги с вопросом, а зачем он всё это затеял?
Понятно, что Слава стал порядком заматеревшим чиновником и, согласно теперешнему своему статусу, ловко умеет путать причины со следствием и включать дурака.
Легенда советского хоккея.
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beavers
Лучше к дедушке обратись зачем он весь этот сыр бор затеял
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eltempo87
В ООН ? Что он несет!? Сегодня стало только известно , что Миротворческая ! Миссия ООН поставляет упырям оружие через Южный Судан. Просто военным нужно делать свою работу !
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Welshman09
Слав, ты бы ещё в "Спортлото" или Всемирную Лигу Сексуальных Реформ обратился, если вдруг ООН не поможет!😂
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YOKODZUMA
Ответ bellyashe
надо-надо, поддержка Беларуси, Сирии, КНДР и Эритреи обеспечена. вряд ли ООН выстоит под напором этой коалиции сверхдержав
Лука думаю воздержится.
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Dani_Alves92
🤣 сколько уже можно «деревню дураков» отыгрывать :) Винеры, фетисовы, матыцины и прочие «умники»
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Александр Иванов
Самые яркие чудеса лицемерия и словесной эквилибристики будут, если США и Израиль начнут военную операцию против Ирана. Вот тогда "это другое" заиграет во всех красках.
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now name
Тупанул так Тупанул, поразил напрочь идиотизмом, не удивил!
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Den_94
Ответ Kestutis Ceponis
Мне жаль Россию, что в такой стране живут совершенно никчемные люди. По-другому нельзя назвать бывшего спортсмена, падшего так низко. Но нужно уметь рассказывать такую ​​чушь, чтобы обратиться в ООН. Эти экс-спортсмены совсем прогнили изнутри, весов не осталось, стыдно должно быть самой России, что их страна до сих пор совсем никчёмная. Жаль и еще жаль, что такой человек вообще сошел с ума.
Стыдно России должно быть только за подобных вам
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Здравый@смысл@
Ответ Сулаквелидзе
лучше в Спортлото а потом в Басманном суде поправить формулировочки
В Грузии порядки наводите, она следующая по печенькам)
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