Виейра уволен из «Кристал Пэлас» после 12-матчевой серии без побед

покинул пост главного тренера « ».

Вместе с 46-летним специалистом из клуба ушли его ассистенты – Осиан Робертс, Кристиан Уилсон и Саид Айгун.

Председатель совета директоров «Кристал Пэлас» Стив Пэриш сказал: «Мы с огромным сожалением приняли это сложное решение. Результаты в последние месяцы поставили нас в шаткое положение, и мы почувствовали, что изменения необходимы для получения наилучших шансов на сохранение места в ».

Серия «Кристал Пэлас» без побед растянулась на 12 матчей. Команда занимает 12-е место в таблице, отрыв от зоны вылета – 3 очка.

Виейра возглавил лондонский клуб в июле 2021 года. Под его руководством команда вышла в полуфинал Кубка Англии в прошлом сезоне, где уступила «Челси» (0:2).

Соперником «Кристал Пэлас» по следующему матчу станет «Арсенал». Игра пройдет 19 марта.

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