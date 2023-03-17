Виейра уволен из «Кристал Пэлас» после 12-матчевой серии без побед
Патрик Виейра покинул пост главного тренера «Кристал Пэлас».
Вместе с 46-летним специалистом из клуба ушли его ассистенты – Осиан Робертс, Кристиан Уилсон и Саид Айгун.
Председатель совета директоров «Кристал Пэлас» Стив Пэриш сказал: «Мы с огромным сожалением приняли это сложное решение. Результаты в последние месяцы поставили нас в шаткое положение, и мы почувствовали, что изменения необходимы для получения наилучших шансов на сохранение места в АПЛ».
Серия «Кристал Пэлас» без побед растянулась на 12 матчей. Команда занимает 12-е место в таблице, отрыв от зоны вылета – 3 очка.
Виейра возглавил лондонский клуб в июле 2021 года. Под его руководством команда вышла в полуфинал Кубка Англии в прошлом сезоне, где уступила «Челси» (0:2).
Соперником «Кристал Пэлас» по следующему матчу станет «Арсенал». Игра пройдет 19 марта.
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Я думаю, там основная проблема - в комплектовании команды: Виейра и его штаб явно отдавали предпочтение чернокожим игрокам в ущерб чисто футбольным качествам.
Того же Миливоевича, который несколько лет вел игру в центре поля так и не заменили толком. Там же в центре в свое время выжигали МакАртур и МакКарти - просто бешеные, бесстрашные парни.
А сегодняшнему Паласу не хватает характера, игровой мысли. Поэтому решение руководства можно понять. Но борьба за выживание в этом году будет реально не на жизнь, а насмерть))
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/3113042.html