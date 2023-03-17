Виейра уволен из «Кристал Пэлас» после 12-матчевой серии без побед

Теги Патрик Виейра премьер-лига Англия отставки Кристал Пэлас Футбол

Патрик Виейра покинул пост главного тренера «Кристал Пэлас».

Вместе с 46-летним специалистом из клуба ушли его ассистенты – Осиан Робертс, Кристиан Уилсон и Саид Айгун.

Председатель совета директоров «Кристал Пэлас» Стив Пэриш сказал: «Мы с огромным сожалением приняли это сложное решение. Результаты в последние месяцы поставили нас в шаткое положение, и мы почувствовали, что изменения необходимы для получения наилучших шансов на сохранение места в АПЛ».

Серия «Кристал Пэлас» без побед растянулась на 12 матчей. Команда занимает 12-е место в таблице, отрыв от зоны вылета – 3 очка.

Виейра возглавил лондонский клуб в июле 2021 года. Под его руководством команда вышла в полуфинал Кубка Англии в прошлом сезоне, где уступила «Челси» (0:2).

Соперником «Кристал Пэлас» по следующему матчу станет «Арсенал». Игра пройдет 19 марта.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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119 комментариев

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Адекватник
Ответ старые кеды
есть и чемпионы. док риверс , например.
Да, старине Доку респект. С Орландо была реально классная работа. Болел за то Орландо с Ти Маком и Грантом Хиллом. Вроде бы он их тренировал тогда, если память не подводит. В целом, ответ, я думаю, в том, что в баскетболе и вообще в сша - главный тренер - это главный тренер. В европейском футболе главный тренер - это большой босс. Менеджер. Все-таки в НБА успех команды это во многом успех генменеджера и звезд команды. Все таки Фил Джексон практически единственная суперзвезда из тренеров. Вот так чтобы суперзвезда. А в футболе звезд среди тренеров много.
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hfgryje
Сейчас Блм накинется на Пл
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Футбол, хоккей итд
Вот расисты.... Белому тренеру, позволили бы - 13 матчей провести без побед....
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Gocha
Ответ tackle by Moore
Мне нравилась работа Даррена Мура в Вест Броме, за которую он один раз даже получил тренера месяца в АПЛ. И был несправедливо уволен. Сейчас он уверенно лидирует с Шеффилдом Уэнсдей в Лиге 1, опережая например Ипсвич с распиаренным Маккеной, так что потенциал у мужика неплохой
Почему ты вечно хейтишь всех, кто даже просто был на скамейке Юнайтед? Маккена там же идёт третьим, имеет шансы выйти напрямую в ЧШ. Разве это плохая работа, чтобы называть его распиаренным?
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Tottenham Forever
Ответ Stasinho7
Нет. Исторические сложилось, что в составе КП достаточно темнокожих. Так как в таком районе Лондона базируется клуб. https://www.sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/3113042.html
Тогда бы и на трибунах КП было бы подавляющее большинство темнокожих зрителей, а так в основном в кадре бледнолицые) мелькают
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NottinghamForest79
оч плохо.. ждал вылет в шип
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старые кеды
Ответ Адекватник
Икусственно можно реализовать что угодно. И равные зарплаты и так далее. Это как раз не самая большая проблема. Вопрос в успешности этих мероприятий...
есть и чемпионы. док риверс , например.
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Седесим Куиндесимов
Ответ serbolthwatson
Ну по сути-то провалами за всю эту серию были только вылет от Саутгемптона в кубке и поражение от Ноттингема ещё в ноябре. В остальном, у Пэлас вообще не было за весь декабрь-февраль соперников равного уровня (только Борнмут, который был обыгран), и они нередко нормально доводили до ничьих более сильных соперников, так что странно принимать такое решение накануне более лёгких матчей (весь апрель). Виейра – жертва календаря и самодурства боссов
или просто физрук
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Седесим Куиндесимов
Ответ Azamat Taalaibekuluu
Я не знаю но в будущем я лично жду много от Компани
так он мулат
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proeast
Ответ Хызыр
Единственный тренер расист. Если вы не заметили, то состав Кристалл Пэлас после прихода Виейра значительно почернел, в стартовом составе максимум 1-2 белых выходило
Ждём, кажется Пэлас побелеет)
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Иван Лапин
Ответ Yerbo
ловите расиста
ну так идите и ловите Виейру, я тут причем...
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AlexMSQ
Я бы сказал, что свой тренерский "срок" Виейра отработал достойно. Палас не вылетел, хотя очень слаб по составу для АПЛ. Обыгрывали грандов. Какой чудо - гол забили в ворота МЮ на последней минуте.

Я думаю, там основная проблема - в комплектовании команды: Виейра и его штаб явно отдавали предпочтение чернокожим игрокам в ущерб чисто футбольным качествам.

Того же Миливоевича, который несколько лет вел игру в центре поля так и не заменили толком. Там же в центре в свое время выжигали МакАртур и МакКарти - просто бешеные, бесстрашные парни.

А сегодняшнему Паласу не хватает характера, игровой мысли. Поэтому решение руководства можно понять. Но борьба за выживание в этом году будет реально не на жизнь, а насмерть))
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Digger86
Ответ Максим Семин
Как это ты не расист, если хочешь сортировать людей по цвету кожи?
Это не расизм. Люди разные и их можно отличать и сортировать хоть по цвету волос, глаз, кожи, да как угодно. Расизм это говорить, что, например, чёрный никогда не сможет стать хорошим тренером.
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Михаил Хромаков
Это расизм однозначно. Требую выпороть руководство Кристал Пелес
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orelik_1987
Всегда забавлял состав. Почти одни крепкие темнокожие ребята и маленький альбиносик с белыми бровями в полузащите (всё не запомню его никак). А так жаль Виейра, в прошлом сезоне неплохо отработал, временами казалось, что может выйти на новый уровень со временем
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Ronny92
Ответ Бекнур Зиябек
есть такая традиция уволить тренера перед матчем с Арсеналом чтобы команда при новом тренере провела матч жизни. Дайч с Эвертоном не дадут соврать
2-2 в этом сезоне, получается
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Stasinho7
Ответ Хызыр
Единственный тренер расист. Если вы не заметили, то состав Кристалл Пэлас после прихода Виейра значительно почернел, в стартовом составе максимум 1-2 белых выходило
Нет. Исторические сложилось, что в составе КП достаточно темнокожих. Так как в таком районе Лондона базируется клуб.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/3113042.html
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ɔculpa
Ответ nicckk
Я не расист, но в истории футбола хоть 10 хороших по мировым стандартам темнокожих тренеров наберётся?
Нет)
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Kit244098
Ответ старые кеды
в нба и нфл есть тренера черные. и немало. вряд ли там думать надо меньше ,чем в футболе. почему именно в футболе такие провалы постоянно - вопрос.
А по моему самый толковый тренер из цветных - это Коумбаре во Франции. Остальные - пена.
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A.B.W.
Ответ nicckk
Я не расист, но в истории футбола хоть 10 хороших по мировым стандартам темнокожих тренеров наберётся?
Очень хороший вопрос.
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Рустам Микогазиев
грёбаные расисты
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Бекнур Зиябек
Ответ Ronny92
Странно, что не перед матчем с МЮ слили, как обычно. Эмери и трехголовый тренер Лидса не дадут соврать
есть такая традиция уволить тренера перед матчем с Арсеналом чтобы команда при новом тренере провела матч жизни. Дайч с Эвертоном не дадут соврать
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Алексей Тарлыков
Ответ mr_orange
Вообще боль, так надеялся на 3 очка от дружественного Патрика ( Теперь опять овермотивированный аутсайдер будет, Эвертон в такой ситуации спокойно обыграл Арсенал.
Вот и я о том же
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Асхат Дандыбаев
черным физрукам не место в АПЛ
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Хер с горы
Ответ igls54
Прямо в день святого Патрика. Не раньше и не позже
Между прочим, святой Патрик не только покровитель Ирландии, но так же и Нигерии
+1
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+1
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