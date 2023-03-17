Гран-при Саудовской Аравии-2023. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Перес – 2-й, Алонсо – 3-й
Джидда
17 марта 2023 года
1-я практика
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.29,617 (17 кругов)
2. Серхио Перес («Ред Булл») +0,483 (19)
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,698 (22)
4. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,960 (19)
5. Джордж Расселл («Мерседес») +1,154 (25)
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,170 (25)
7. Карлос Сайнс («Феррари») +1,307 (23)
8. Пьер Гасли («Альпин») +1,332 (24)
9. Алекс Албон («Уильямс») +1,413 (23)
10. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,493 (25)
11. Шарль Леклер («Феррари») +1,501 (26)
12. Эстебан Окон («Альпин») +1,564 (21)
13. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,833 (29)
14. Оскар Пиастри («Макларен») +1,874 (24)
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,935 (22)
16. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,949 (23)
17. Логан Сарджент («Уильямс») +2,305 (26)
18. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +2,353 (25)
19. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +2,369 (22)
20. Ландо Норрис («Макларен») +2,532 (21)
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Сезон Росберг -Хэм(2016)
Сезон Феттель-Хэм на половину
И 2021 год один из лучших сезонов в истории
Я это к тому,что в принципе колесо в колесо весь чемпионат это редкость для данного спорта
Я люблю Ф1 в принципе как гонки поэтому мне всегда интересно смотреть
и продолжает скулить
понял-принял
Это ваша секта просто не может принять факт того, что кто-то может добиваться успехов значительно быстрее
Объективно только
И кстати долгое время в КК они шли или выше или вровень.
АМ летит сразу 20 баллов, ещё 15-20 привезут им по итогу этого гран-при, и никакого темпа на борьбу даже с пересом у АМ нет.
кажется секта новых болельщиков ам станет самой ненавистной на формульной ветке в этом году
Столько интересных событий:Алонсо в топ 3,сражение Гасли И Окона,понаблюдать за Де Врисом и Пиастри
Нет они ноют и ноют
Лол