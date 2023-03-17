Гран-при Саудовской Аравии-2023. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Перес – 2-й, Алонсо – 3-й

Теги результаты Феррари Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Уильямс Альфа Таури Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Астон Мартин Кевин Магнуссен Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Ник де Врис Чжоу Гуаньюй Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Логан Сарджент Гран-при Саудовской Аравии Юки Цунода Оскар Пиастри Альпин Авто
Джидда
17 марта 2023 года
1-я практика
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.29,617 (17 кругов)
2. Серхио Перес («Ред Булл») +0,483 (19)
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,698 (22)
4. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,960 (19)
5. Джордж Расселл («Мерседес») +1,154 (25)
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,170 (25)
7. Карлос Сайнс («Феррари») +1,307 (23)
8. Пьер Гасли («Альпин») +1,332 (24)
9. Алекс Албон («Уильямс») +1,413 (23)
10. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,493 (25)
11. Шарль Леклер («Феррари») +1,501 (26)
12. Эстебан Окон («Альпин») +1,564 (21)
13. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,833 (29)
14. Оскар Пиастри («Макларен») +1,874 (24)
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,935 (22)
16. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,949 (23)
17. Логан Сарджент («Уильямс») +2,305 (26)
18. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +2,353 (25)
19. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +2,369 (22)
20. Ландо Норрис («Макларен») +2,532 (21)
 

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43 комментария

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Третий подход к снаряду
Ответ Дмитрий Фурсов
Стролл не того уровня пилот, чтобы стабильно быть выше Переса на более слабой машине
Да и Перес не раскрывает потенциал машины, тот еще помогальщик.
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alex1382
Ответ deserg
Еще и банит тех кто ему возражает. Вылитый нарцисс, чего с него взять. Благо гонки можно смотреть в независимости что он тут пишет. Может ему одиноко, вот он и зол на мир.
да вряд ли это ОН. Это скорее баба какая то, потому что нормальный мужик так себя вести не может
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Mixalblch
Ответ Андрей Никитин99
Было по хорошему 2,5 сезона за 10 лет Сезон Росберг -Хэм(2016) Сезон Феттель-Хэм на половину И 2021 год один из лучших сезонов в истории Я это к тому,что в принципе колесо в колесо весь чемпионат это редкость для данного спорта Я люблю Ф1 в принципе как гонки поэтому мне всегда интересно смотреть
Нико красиво тогда победил и громко хлопнул дверью. Но это были "разборки" внутри одной команды. Остальные "дышали пылью"
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Luca di Montezemolo
Ну ладно пошутили, а может и нет, словили минусов , так о них переживаю лол, и хватит, не вижу смысла ни смотреть практики, ни читать все итак понятно, может включу гонку на пару кругов, может пройду мимо, поздравляю болел читербула,, остальным сочувствую как и себе, о борьбе в чампе можно не мечтать.
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Тюменский медвежонок
сезон только-только начался а Феррари в своем стиле уже самоликвидировались... приходится радоваться только тому что Феррари самая красивая машина, увы это единственная радость, с этим сезоном всё понятно
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Camarão
Ответ irs118return
посадить Алонсо вместо Перца, как было бы интересно глянуть что произойдёт)
Дед на классе. Он все эти трассы с закрытыми глазами проедет за столько лет наката
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Андрей Никитин99
Ответ Mixalblch
Мало, скажем так. Слишком долго длилось "доминирование" Луизы (этот комментарий удалят), которое переползло к Ферзю
Было по хорошему 2,5 сезона за 10 лет
Сезон Росберг -Хэм(2016)
Сезон Феттель-Хэм на половину
И 2021 год один из лучших сезонов в истории
Я это к тому,что в принципе колесо в колесо весь чемпионат это редкость для данного спорта
Я люблю Ф1 в принципе как гонки поэтому мне всегда интересно смотреть
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うちはイタチ
Ответ Paninaro
В другой команде было бы интересно посмотреть. Но, полагаю, Алонсо тапака укатал бы. Если уж Дэн с этим вполне справлялся.
ВАУ, парень с 6 летним стажем в формуле-1 "укатал" неопытного новичка, однозначно достижение века
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Фаррух Шукуров
Прикрутили движки, поберечь ресурс, а то так моторов не напасешься за сезон
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alex1382
Анжеле как всегда....не интересно смотреть, потому что загорелый превозмогатель не на самовозе)
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+3
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Scorpio
лука кого-то называет плаксами..
и продолжает скулить
понял-принял
+5
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+5
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Luca di Montezemolo
Быстро плаксы минусуют, эх жалко нет желания троллить, ну вот был повод про превозмогание и ни одного комментария не написал, ну не интересно, можно было бы написать про середняка на ньюивозке, посадите Норриса и прочее, но не интересно, даже обидно как то есть армия лицемерных глоров, которым можно кинуть обратку за всю их писанину, а не интересно...жаль.
+3
-5
-2
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Paninaro
Ответ irs118return
Алонсо и сам не пошёл бы к ним в такой роли это понятно, а вообще посмотреть как возраст против молодого....
В другой команде было бы интересно посмотреть. Но, полагаю, Алонсо тапака укатал бы. Если уж Дэн с этим вполне справлялся.
+2
-5
-3
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funkey 007
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
никакого сражения за чемпионский титул не будет от алонсо)))) оставьте свои влажные мечты про это)
а хотелось бы)))
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deserg
Ответ Анатолий Зубков
Лука как всегда. Не буду смотреть и не хочу, но про читербуллом, ньюи и фиастаппена буду в каждом комменте строчить.
Еще и банит тех кто ему возражает. Вылитый нарцисс, чего с него взять. Благо гонки можно смотреть в независимости что он тут пишет. Может ему одиноко, вот он и зол на мир.
+6
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+6
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Mixalblch
Ответ Андрей Никитин99
Сколько сезонов за последние 10 лет ты видел борьбу колесо в колесо? Объективно только
Мало, скажем так. Слишком долго длилось "доминирование" Луизы (этот комментарий удалят), которое переползло к Ферзю
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ibra207
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
Год назад перед вторым Гран-При болелы Феррари надеялись так же на титул в личном зачёте и на борьбу в КК. И кстати долгое время в КК они шли или выше или вровень. АМ летит сразу 20 баллов, ещё 15-20 привезут им по итогу этого гран-при, и никакого темпа на борьбу даже с пересом у АМ нет. кажется секта новых болельщиков ам станет самой ненавистной на формульной ветке в этом году
Дада, пятнадцатый год они уже идут «выше или вровень», знаем видели.
Это ваша секта просто не может принять факт того, что кто-то может добиваться успехов значительно быстрее
+2
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Андрей Никитин99
Ответ Mixalblch
Вот, именно, что в топ 3. Максимум который можно увидеть, если РБ не сойдёт или не начудят механики. Гасли / Окон, Де Врис, Пиастри - на любителя. Интереснее наблюдать зарубы за победу "колесо в колесо", а не "возню" во 2 десятке
Сколько сезонов за последние 10 лет ты видел борьбу колесо в колесо?
Объективно только
+1
-1
0
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Антон Якимцев
Ответ Анатолий Зубков
Лука как всегда. Не буду смотреть и не хочу, но про читербуллом, ньюи и фиастаппена буду в каждом комменте строчить.
Он каждый день бегает за Формулой один по 20 километров, чтоб рассказать ей (и нам), как она ему не нравится.
+4
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+4
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Mixalblch
Ответ Андрей Никитин99
Опять нытьё началось со второй гонки сезона?🤦🏻‍♂️ Столько интересных событий:Алонсо в топ 3,сражение Гасли И Окона,понаблюдать за Де Врисом и Пиастри Нет они ноют и ноют Лол
Вот, именно, что в топ 3. Максимум который можно увидеть, если РБ не сойдёт или не начудят механики. Гасли / Окон, Де Врис, Пиастри - на любителя. Интереснее наблюдать зарубы за победу "колесо в колесо", а не "возню" во 2 десятке
+2
-1
+1
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Luca di Montezemolo
Комментарий скрыт
+2
-11
-9
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bogdan fedyuk
представляю как опустили ли бы биното с такой машиной в этом сезоне. поэтому неудивительно, что он решил поскорее свинтить из этого цирка
+2
0
+2
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Alexandr Tarakanoff
Очень похоже, что дед будет единственной отдушиной всего сезона. Ну или хотя бы первой части.
+7
-1
+6
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
Ответ ibra207
На данный момент, от него сражение более вероятно, чем от феррари или мерседеса)) Я бы на месте АМ попробовал пробовал двумя машина постоянно быть выше Переса, авось так и КК зацепить получится) Маловероятно конечно, но мало ли
Год назад перед вторым Гран-При болелы Феррари надеялись так же на титул в личном зачёте и на борьбу в КК.
И кстати долгое время в КК они шли или выше или вровень.
АМ летит сразу 20 баллов, ещё 15-20 привезут им по итогу этого гран-при, и никакого темпа на борьбу даже с пересом у АМ нет.

кажется секта новых болельщиков ам станет самой ненавистной на формульной ветке в этом году
0
-3
-3
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Андрей Никитин99
Ответ Mixalblch
С этим сезоном всё понятно. Давайте следующий
Опять нытьё началось со второй гонки сезона?🤦🏻‍♂️
Столько интересных событий:Алонсо в топ 3,сражение Гасли И Окона,понаблюдать за Де Врисом и Пиастри
Нет они ноют и ноют
Лол
+6
-4
+2
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