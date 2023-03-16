Лыжи. Кубок мира. Нисканен, Хага, Диггинс, Сундлинг, Калво, Остберг, Хенниг, Хайди и Тириль Венг выступят в классической «разделке»

17 марта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне женщины пробегут гонку с раздельного старта классическим стилем.

Лыжные гонки

мира

10-й этап

Фалун, Швеция

Женщины

10 км, раздельный старт, классический стиль

Начало – 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

18. (Швеция)

20. (Норвегия)

23. (Германия)

25. Анне Кьерсти Калво (Норвегия)

27. (Норвегия)

29. Тириль Венг (Норвегия)

31. Кертту Нисканен (Финляндия)

33. Рози Бреннан (США)

35. Джесси Диггинс (США)

37. Тереза Штадлобер (Австрия)

39. Катарина Хенниг (Германия)

41. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия)

43. Дельфин Клодель (Франция)

45. Силье Теодорсен (Норвегия)

51. Моа Илар (Швеция)

Расписание трансляций этапов Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене и Фалуне