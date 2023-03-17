Головин, Миранчуки, Пиняев, Захарян, Соболев – в составе сборной России на мартовский сбор

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В окончательный состав сборной России на мартовские матчи вошли 29 футболистов.

Среди них три дебютанта – вратарь Илья Помазун, защитник Даниил Денисов и полузащитник Данил Пруцев.

Вратари: Александр Селихов («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сергей Песьяков («Ростов»), Илья Помазун («Урал»).

Защитники: Вячеслав Караваев («Зенит»), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов (все – «Спартак»), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба – «Ростов»), Артем Макарчук («Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Данил Глебов («Ростов»), Далер Кузяев («Зенит»), Ильзат Ахметов («Краснодар»), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба – «Динамо»), Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов (все – «Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Алексей Миранчук («Торино»), Александр Головин («Монако»).

Нападающие: Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»), Константин Тюкавин («Динамо»).

Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнется 19 марта в Новогорске. 23 марта в Тегеране должна пройти товарищеская игра с Ираном.

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70 комментариев

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Алексей Степанюк
Ответ Егор Егор
Ну, его кореша хотя бы в футбол играют)))
в футбол? вы матчи отбора позорные под руководством Валерки забыли уже? один из худших тренеров по статистическим показателям игр в истории сборной
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Злодей Спб
Отличная заявка.

По минимуму из Зенита привлекли - меньше рисков травмы для наших игроков -)
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Zenith forever
Ответ Кирилл
Интересный состав выбрал Карпин, конечно. Будем посмотреть на Головина и Миранчука в сборной - давно их не было )
Уверен, они найдут причины не приехать.
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AntonFCR
Ответ Станнис Баратеон
Ирак и Иран
Благодарю, я уже потом додумался прочитать до конца)
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Чемпион Людей
Ответ Алексей Никитин
Не техничнее он Соболева, скорости нет, в единоборствах слабее, удар хуже. Крч нап классом ниже чем Соболев. Вот вместо Комличенко можно было вызвать.
А как он тогда больше голов забил?
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Ильдар Фарукшин
Ответ 007punk
Считать научись
А сколько
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Zenith forever
хорошо хоть вратарскую линию немного в порядок привели, но Антон Миранчук, Обляков и все нападение это что-то.
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Алексей Никитин
Ответ МИХАЛЫЧ
5 человек из Ростова,, Валера клоун
команда идет на 3 месте играя без легионеров. Чисто статистически наверно оттуда больше игроков чем из того же Зенита или ЦСКА где иностранцы в основном, нет?
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Алексей Степанюк
Ответ МИХАЛЫЧ
Взять пять человек с мёртвого Ростова , это необъяснимо
объяснение очень простое - тренеришка тащит ростовский братушек и спартачей, никаких агентских игр в сборной больше нет, твердо и четко! #эстонецверим
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007punk
Ответ Ильдар Фарукшин
Миранчука, Головина посмотреть хорошо. Да им тоже приятно. Давно не было. Карпин из 10. 9 выбрал спартаковцах. Ну а если с тренерским составом ещё больше 😊
Считать научись
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Жаргал Шадапов
Вместо Песьякова Лантратов, вместо Антона Коваленко, вместо Облякова Аюпов, вместо Комличенко Чалов, вместо Захаряна Карпукас, Вместо Соболева Писарский. Хотя бы кого то из Оренбурга можно было вызвать. Аюпов, Эктов…
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МИХАЛЫЧ
Ответ Кирилл
Интересный состав выбрал Карпин, конечно. Будем посмотреть на Головина и Миранчука в сборной - давно их не было )
Взять пять человек с мёртвого Ростова , это необъяснимо
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evil
Ответ Александр Беляков
Комличенко😂
пенальченко
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Антон Клёстов
Ответ kodgong
зачем ему лавочники?))
Побольше того же Зиньковского играет, как мне кажется.
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AMORR 987
Ответ Фёдор Кузнецов
Пару месяцев назад исполнилось
Оздоеву 30 тоже не так давно исполнилось.
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Jii Gee
Лишние - Сафонов, Песьяков, Хлусевич, Джикия, Осипенко, Сильянов, Баринов, Кузяев, Фомин, Захарян, Литвинов,
Соболев.
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007punk
Ответ Дмитрий Тихонов
Действительно было бы очень интересно посмотреть на нашу сборную в игре против Афганистана или ещё какой-нибудь экзотической страны))
Прям так интересно, всю жизнь этого ждал
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Алексей Степанюк
Ответ Антон Куревлев
Песьякова просто как символ?
У Черчесова был Габулов, у Карпина - Песьяков. традиция сборной - вести 3 клоуна вратаря при наличии 100% первого номера
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Алексей Никитин
Ответ Кирилл
Чалов техничнее Соболева с Комличенко и может сыграть в подыгрыше очень хорошо. Почти все тренеры, которые тренировали Федю в ЦСКА, говорят о его нестандартном мышлении на поле.
Не техничнее он Соболева, скорости нет, в единоборствах слабее, удар хуже. Крч нап классом ниже чем Соболев. Вот вместо Комличенко можно было вызвать.
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Glukinho
Ответ Антон Клёстов
Почему Мостового не вызвал?
у него лицензии нет
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Егор Егор
Ответ Алексей Степанюк
Валера опять понатащил в сборную спартачей и ростовских корешей. "Беспристрастный тренер", не то что ваш Черчесов
Ну, его кореша хотя бы в футбол играют)))
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stee
Ответ realsila
где Оздоев?
Мб не вызвали потому что это товарняк. Но на летний турнир обязаны будут. У нас слабый центр полузащиты. Хотя, видя как Валера проигнорил Чалова в пользу Комличенко и остальных 2х напов, появляются некоторые сомнения.
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Станнис Баратеон
Ответ AntonFCR
А с кем мы играем вообще?
Ирак и Иран
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МИХАЛЫЧ
5 человек из Ростова,, Валера клоун
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-2
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Станнис Баратеон
Карпин хотел вызвать Сычевого, но не нашел его в заявке клуба
+4
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