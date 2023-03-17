В окончательный состав сборной России на мартовские матчи вошли 29 футболистов.

Среди них три дебютанта – вратарь Илья Помазун, защитник Даниил Денисов и полузащитник Данил Пруцев.

Вратари: Александр Селихов («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сергей Песьяков («Ростов»), Илья Помазун («Урал»).

Защитники: Вячеслав Караваев («Зенит»), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов (все – «Спартак»), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба – «Ростов»), Артем Макарчук («Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Данил Глебов («Ростов»), Далер Кузяев («Зенит»), Ильзат Ахметов («Краснодар»), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба – «Динамо»), Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов (все – «Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Алексей Миранчук («Торино»), Александр Головин («Монако»).

Нападающие: Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»), Константин Тюкавин («Динамо»).

Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнется 19 марта в Новогорске. 23 марта в Тегеране должна пройти товарищеская игра с Ираном.

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