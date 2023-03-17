Зидан, Моуринью, Михайлович и Дзола вошли в Зал славы итальянского футбола

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В Зал славы итальянского футбола включили 10 новых членов.

Новыми членами Зала славы итальянского футбола стали:

Бывший футболист «Ювентуса» Зинедин Зидан;

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью, ранее работавший с «Интером»;

Экс-тренер «Милана» и «Болоньи» Синиша Михайлович, ранее выступавший за «Лацио», «Сампдорию» и «Интер»;

Бывший полузащитник «Пармы» и «Наполи» Джанфранко Дзола;

Экс-нападающий «Интера» Алессандро Альтобелли;

Футболистка «Ювентуса» Кристиана Джирелли, ранее выступавшая за «Верону» и «Брешию»;

Бывший владелец «Интера» Эрнесто Пеллегрини;

Экс-тренер «Торино» Эрнест Эгри-Эрбштейн, погибший в авиакатастрофе на горе Суперга в 1949 году.

Зал славы итальянского футбола создан по инициативе Итальянской федерации футбола и Музея футбола в Коверчано в 2011 году. В него включают тех, кто оставил большой след в истории итальянского футбола. В жюри премии входят главы основных спортивных газет Италии.

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14 комментариев

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Carlos
Роналду где?
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BZB
Михайловича при жизни надо было включать.
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МИХАЛЫЧ
Моуринью великий!!!
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Бухгалтер2021
заслуженно
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nugoboss
А Шалимова почему игнорируют? 😁
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Олег Акимов
Ответ alexis2020
два чемпионства с Интером, лига чемпионов 2010, да и с Ромой приличные результаты показывает
Про требл знаю, но он в Интере всего два сезона был. Сейчас второй сезон в Роме. Итого 4. Для достояния как-то маловато. Так можно и Ди Маттео записать в достояние английского футбола - за полсезона выиграл первую ЛЧ для Челси
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red hikkikomori
Ответ TowelieRU
А как же Кокорин?(
Похоже на анекдот:
Зидан, Моуринью, Михайлович, Дзола зашли в зал славы итальянского футбола ,а там Кокорин сидит на стуле)
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Никита Кожемяка
Надеюсь однажды его пополнит Миранчук!
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alexis2020
Ответ Олег Акимов
Моуриньо как-то сомнительно. Больше с Челси асмоциируется
два чемпионства с Интером, лига чемпионов 2010, да и с Ромой приличные результаты показывает
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TowelieRU
А как же Кокорин?(
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Aslan Aslan
Ответ Олег Акимов
Моуриньо как-то сомнительно. Больше с Челси асмоциируется
Ассоциируется то может быть и с Челси, но требл выигрывал именно с Интером)
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Олег Акимов
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-12
-11
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Cruel Snake
Ибрагимовича уже давно пора. По мнению Златана он должен быть там самым первым
0
-3
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Барсик Юрана
Фрукт?
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-5
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