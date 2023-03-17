Зидан, Моуринью, Михайлович и Дзола вошли в Зал славы итальянского футбола
В Зал славы итальянского футбола включили 10 новых членов.
Новыми членами Зала славы итальянского футбола стали:
Бывший футболист «Ювентуса» Зинедин Зидан;
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью, ранее работавший с «Интером»;
Экс-тренер «Милана» и «Болоньи» Синиша Михайлович, ранее выступавший за «Лацио», «Сампдорию» и «Интер»;
Бывший полузащитник «Пармы» и «Наполи» Джанфранко Дзола;
Экс-нападающий «Интера» Алессандро Альтобелли;
Футболистка «Ювентуса» Кристиана Джирелли, ранее выступавшая за «Верону» и «Брешию»;
Бывший владелец «Интера» Эрнесто Пеллегрини;
Экс-тренер «Торино» Эрнест Эгри-Эрбштейн, погибший в авиакатастрофе на горе Суперга в 1949 году.
Зал славы итальянского футбола создан по инициативе Итальянской федерации футбола и Музея футбола в Коверчано в 2011 году. В него включают тех, кто оставил большой след в истории итальянского футбола. В жюри премии входят главы основных спортивных газет Италии.
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Зидан, Моуринью, Михайлович, Дзола зашли в зал славы итальянского футбола ,а там Кокорин сидит на стуле)