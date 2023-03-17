Зидан, Моуринью, Михайлович и Дзола вошли в Зал славы итальянского футбола

В Зал славы итальянского футбола включили 10 новых членов.

Новыми членами Зала славы итальянского футбола стали:

Бывший футболист «Ювентуса» ;

Главный тренер «Ромы» , ранее работавший с « »;

Экс-тренер « » и «Болоньи» , ранее выступавший за «Лацио», «Сампдорию» и «Интер»;

Бывший полузащитник «Пармы» и «Наполи» Джанфранко Дзола;

Экс-нападающий «Интера» Алессандро Альтобелли;

Футболистка «Ювентуса» Кристиана Джирелли, ранее выступавшая за «Верону» и «Брешию»;

Бывший владелец «Интера» Эрнесто Пеллегрини;

Экс-тренер «Торино» Эрнест Эгри-Эрбштейн, погибший в авиакатастрофе на горе Суперга в 1949 году.

Зал славы итальянского футбола создан по инициативе Итальянской федерации футбола и Музея футбола в Коверчано в 2011 году. В него включают тех, кто оставил большой след в истории итальянского футбола. В жюри премии входят главы основных спортивных газет Италии.

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