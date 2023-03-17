На встрече «Спартака» с судьями не обсуждались ошибки. Разговор шел в основном о затяжках времени и симуляциях (Иван Карпов)

Теги Спартак премьер-лига Россия РФС судьи Виталий Мешков Сергей Сергеевич Иванов Кристофер Мартинс Перейра Ираклий Квеквескири Сильвие Бегич Данил Пруцев Павел Каманцев Гильермо Абаскаль Футбол

Стали известны подробности встречи «Спартака» с сотрудниками судейского департамента РФС.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб московского клуба встретился с Виталием Мешковым и Павлом Каманцевым, которые признали ряд ошибок судей. Отмечалось также, что временами разговор был довольно жесткий.

Как сообщает журналист Иван Карпов, на встрече также присутствовал арбитр Сергей Иванов, но частые ошибки в матчах «Спартака» не обсуждались. Кроме того, разговор не был жестким, скорее наоборот.

У Гильермо Абаскаля спросили, где, по его мнению стоит назначать пенальти, а где – нет. Главный тренер красно-белых ответил, что для него футбол – это высококонтактный вид спорта и он бы хотел, чтобы футболистам позволяли бороться на поле.

Испанец отметил, что, если дают пенальти за фол Данила Пруцева против Ираклия Квеквескири, то и за падение Кристофера Мартинса Перейры после контакта с Сильвие Бегичем также стоило назначить одиннадцатиметровый удар. При этом в обоих случаях, по его мнению, это не пенальти. С судейской стороны последовала реплика, что есть требования ФИФА, которые четко указывают, отмашки в штрафной – это пенальти, и тут они скованы правилами.

В основном разговор шел о симуляциях, затяжках времени и т.д. Цель – сделать игру более активной, чтобы стало меньше остановок и больше прессинга и пасов.

Со стороны Абаскаля звучали вопросы насчет позиции судьи в поле. Ему объяснили понятие диагонали, по которой двигаются арбитры, чтобы лучше видеть игру.

Отмечается, что на повышенных тонах никто не разговаривал, все было тактично. Обе стороны остались довольны результатами встречи и договорились повторить.

Летом, возможно, пройдут подобные встречи с рядом тренеров Мир РПЛ. Судьи хотят понять, как улучшить динамику футбола, сделать его более насыщенным и донести до тренеров свои мысли.

«Спартак» о встрече с судьями: «Диалог есть, детали пусть останутся внутренним делом. Результат важнее процесса»

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31 комментарий

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Albert58
Это не менее значимые обсуждения, особенно симуляция, но и тут много подводных булыжников, в виде судеек.
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petyhudt futar
какой то позор если честно даже во времена "гинеровщины" так не палились
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трахтенберг месть коней
Ответ Onion
Зенит планирует провести аналогичную встречу с представителями судей. В столицу спешно завозят средства пожаротушения.
зачем зениту проводить с ними встречи, если они живут вместе?
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Михаил Максаков
На встрече «Спартака» с судьями не обсуждались ошибки. Разговор шел в основном о бабах
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Магомед Саид Амирханов
Короче встреча была полезным!
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Алекс Я
Ответ Onion
Зенит планирует провести аналогичную встречу с представителями судей. В столицу спешно завозят средства пожаротушения.
Вы не путайте Зенит со Спартаком
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Dimonster!
Иван давно раскрылся в роли левого инсайда. Под скамейкой запасных)
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Onion
Ответ Руслан Юльметьев
ванька чтоли тоже там был?
Конечно. Под столом сидел, инсайдер же. Слушал.
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Onion
Ответ Фёдор Кузнецов
Это нормально что клуб встречается с судьями и не озвучивает происходящее там
Зенит планирует провести аналогичную встречу с представителями судей. В столицу спешно завозят средства пожаротушения.
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Onion
Не первый раз уже Зачастили судьи к Спартачку)))
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Фёдор Кузнецов
Это нормально что клуб встречается с судьями и не озвучивает происходящее там
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S<>M
Карпов сейчас наговорит с похмелья...))))
Так мы и поверили
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Sgi
Ответ А я ясные дни оставляю себе
"На этой встрече только и разговоров было какой Ванька Карпов потрясающий инсайдер" (Иван Карпов)
Это лучшее! Скорее плюсуем и в топ )
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KOTOV71
" ..Абаскалю объяснили понятие " диагональ"’!)))
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Евгений Онегин
Ответ А я ясные дни оставляю себе
"На этой встрече только и разговоров было какой Ванька Карпов потрясающий инсайдер" (Иван Карпов)
Топчик👍
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Лёха Жданчик
Разложили преферанс и Чайковского послушали
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Орыс-орыс онбаган
Так там вовсе и не претензии наверно спартак предьявлял, а благодарил судей за качественную работу.
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-3
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Владимир Ч
На встрече так же заслушали доклад судьи Кукуляка о загазованности на некоторых стадионах РФ, которая приводит к кратковременной потере зрения российскими судьями. Участники форума договорились о создании фонда, который займется финансированием исследований по исцелению и оздоровлению российских судей.
+7
-6
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Виталий
Ага , выпили по рюмочке чаю и разошлись
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0
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Strongman88
С Газпрома представитель подъехал видать, пришлось поменять тему...
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Анатолий Дмитриевич
лол. Спартак уже второй раз за сезон проводит закрытую встречу с руковдством судей.

но админресурс, конечно же, у Зенита, не перепутайте))
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Ильдар Фарукшин
Карпов как рыба в воде все всегда знает
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Фут.Боль
Причем добрая половина новости описывает ошибки судей. А так чайку попили и затяжки времени, симуляции обсудили.
+9
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Ебздрогыч
Правильно, это футболисты и тренеры виноваты в отвратительном судействе. Симулируют, время тянут, сами провоцируют судей свистеть против себя!
+3
-4
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Сергей Галынский
Да какая разница о чем?!
Идет чемпионат,а они встречаются с судьями
🤣🤣а виноват будет как всегда у жены федуна -Зенит
+10
-8
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