На встрече «Спартака» с судьями не обсуждались ошибки. Разговор шел в основном о затяжках времени и симуляциях (Иван Карпов)

Стали известны подробности встречи «Спартака» с сотрудниками судейского департамента .

Ранее сообщалось, что тренерский штаб московского клуба встретился с и Павлом Каманцевым, которые признали ряд ошибок судей. Отмечалось также, что временами разговор был довольно жесткий.

Как сообщает журналист Иван Карпов, на встрече также присутствовал арбитр , но частые ошибки в матчах « » не обсуждались. Кроме того, разговор не был жестким, скорее наоборот.

У Гильермо Абаскаля спросили, где, по его мнению стоит назначать пенальти, а где – нет. Главный тренер красно-белых ответил, что для него футбол – это высококонтактный вид спорта и он бы хотел, чтобы футболистам позволяли бороться на поле.

Испанец отметил, что, если дают пенальти за фол Данила Пруцева против Ираклия Квеквескири, то и за падение Кристофера Мартинса Перейры после контакта с Сильвие Бегичем также стоило назначить одиннадцатиметровый удар. При этом в обоих случаях, по его мнению, это не пенальти. С судейской стороны последовала реплика, что есть требования ФИФА, которые четко указывают, отмашки в штрафной – это пенальти, и тут они скованы правилами.

В основном разговор шел о симуляциях, затяжках времени и т.д. Цель – сделать игру более активной, чтобы стало меньше остановок и больше прессинга и пасов.

Со стороны Абаскаля звучали вопросы насчет позиции судьи в поле. Ему объяснили понятие диагонали, по которой двигаются арбитры, чтобы лучше видеть игру.

Отмечается, что на повышенных тонах никто не разговаривал, все было тактично. Обе стороны остались довольны результатами встречи и договорились повторить.

Летом, возможно, пройдут подобные встречи с рядом тренеров Мир . Судьи хотят понять, как улучшить динамику футбола, сделать его более насыщенным и донести до тренеров свои мысли.

«Спартак» о встрече с судьями: «Диалог есть, детали пусть останутся внутренним делом. Результат важнее процесса»

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