Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы начнется в 15:00

Теги Байер Рома Манчестер Юнайтед Спортинг Фейеноорд Ювентус Севилья Лига Европы УЕФА Юнион Футбол

Сегодня в Ньоне состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы.

В ней примут участие восемь клубов: «Юнион», «Байер», «Манчестер Юнайтед», «Рома», «Севилья», «Спортинг», «Фейеноорд», «Ювентус».

Жеребьевка начнется в 15:00 по московскому времени.

На этой стадии команды из одной ассоциации могут сыграть друг с другом. Кроме того, сегодня будет проведена жеребьевка полуфиналов, а также определен номинальный хозяин финального матча.

Первые матчи 1/4 финала пройдут 13 апреля, а ответные – 20 апреля. Полуфиналы начнутся 11 мая, ответные встречи будут сыграны 18 мая. Финал пройдет 31 мая в Будапеште на «Пушкаш Арене».

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13 комментариев

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cruyff_14
МЮ - Фейеноорд
Байер - Рома
Спортинг - Севилья
Ювентус - Юнион
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Alexxx Borzzz
С Фейнордом будем играть☝️
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Самая быстрая булочка в мире
Надеюсь МЮ попадется Севилья. МЮ должен окончательно избавить турнир от лольговского мусора.
Или Жузе, но Жузе рэспект
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And-Rover
Ювентус - Байер
Юнион - Рома
Севилья - Манчестер Юнайтед
Фейеноорд - Спортинг
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Trash Talking
Как выводят свои команды в ЛЧ обычные тренеры: *занимают место в своём чемпионате, дающее право сыграть в ЛЧ*
Как выводит свою команду в ЛЧ Моуриньо: *начинает участие в Лиге Конференций, чтобы выиграть её и выйти в Лигу Европы, чтобы выиграть её и выйти в Лигу Чемпионов*
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CyberUnited
17/18 - Севилья (вылет)
18/19 - Валенсия, Барселона (вылет)
19/20 - Севилья (вылет)
20/21 - Реал Сосьедад, Гранада, Вильяреал (вылет)
21/22 - Вильяреал, Атлетико (вылет)
22/23 - Реал Сосьедад, Барселона, Реал Бетис, ???
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Rus1an
Хотелось бы МЮ - Рома: снова увидеть Особенного, Матича и Смоллинга на "Олд Траффорде" :)
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IID112
1/4 финала:
Байер - Фейеноорд
Юнион - Ювентус
Манчестер Юнайтед - Рома
Севилья - Спортинг
1/2 финала:
Юнион/Ювентус - Манчестер Юнайтед /Рома
Байер/Фейеноорд - Севилья/Спортинг
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Rus1an
МЮ - Севилья, чтобы не нарушать традицию этой ЛЕ
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Бухгалтер2021
«Юнион-Байер»,
«Манчестер Юнайтед- Рома», Севилья
-Спортинг,
«Фейеноорд-Ювентус вот так будет
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CyberUnited
Сложно будет не получить севилью
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Галым Нуркеев
Манчестер Юнайтед- Ювентус ,вывеска достойная полуфинала ЛЧ ,лет так 10 назад
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Покормипитон
Жаль, что вылетел "Арсенал", много интересных противостояний могло быть, но в этом году состав участников ЛЕ очень сильный всё равно
+5
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+5
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