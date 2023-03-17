Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы начнется в 15:00

Сегодня в Ньоне состоится жеребьевка 1/4 финала .

В ней примут участие восемь клубов: « », « », « », « », «Севилья», «Спортинг», «Фейеноорд», «Ювентус».

Жеребьевка начнется в 15:00 по московскому времени.

На этой стадии команды из одной ассоциации могут сыграть друг с другом. Кроме того, сегодня будет проведена жеребьевка полуфиналов, а также определен номинальный хозяин финального матча.

Первые матчи 1/4 финала пройдут 13 апреля, а ответные – 20 апреля. Полуфиналы начнутся 11 мая, ответные встречи будут сыграны 18 мая. Финал пройдет 31 мая в Будапеште на «Пушкаш Арене».

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