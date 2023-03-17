Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы начнется в 15:00
Сегодня в Ньоне состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы.
В ней примут участие восемь клубов: «Юнион», «Байер», «Манчестер Юнайтед», «Рома», «Севилья», «Спортинг», «Фейеноорд», «Ювентус».
Жеребьевка начнется в 15:00 по московскому времени.
На этой стадии команды из одной ассоциации могут сыграть друг с другом. Кроме того, сегодня будет проведена жеребьевка полуфиналов, а также определен номинальный хозяин финального матча.
Первые матчи 1/4 финала пройдут 13 апреля, а ответные – 20 апреля. Полуфиналы начнутся 11 мая, ответные встречи будут сыграны 18 мая. Финал пройдет 31 мая в Будапеште на «Пушкаш Арене».
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Байер - Рома
Спортинг - Севилья
Ювентус - Юнион
Или Жузе, но Жузе рэспект
Юнион - Рома
Севилья - Манчестер Юнайтед
Фейеноорд - Спортинг
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18/19 - Валенсия, Барселона (вылет)
19/20 - Севилья (вылет)
20/21 - Реал Сосьедад, Гранада, Вильяреал (вылет)
21/22 - Вильяреал, Атлетико (вылет)
22/23 - Реал Сосьедад, Барселона, Реал Бетис, ???
Байер - Фейеноорд
Юнион - Ювентус
Манчестер Юнайтед - Рома
Севилья - Спортинг
1/2 финала:
Юнион/Ювентус - Манчестер Юнайтед /Рома
Байер/Фейеноорд - Севилья/Спортинг
«Манчестер Юнайтед- Рома», Севилья
-Спортинг,
«Фейеноорд-Ювентус вот так будет