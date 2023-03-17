Зимняя Олимпиада-2034 может пройти в Солт-Лейк-Сити. МОК рассматривает этот вариант

Международный олимпийский комитет (МОК) может отдать право проведения зимней Олимпиады-2034 американскому Солт-Лейк-Сити.

Об этом заявил глава Олимпийского и паралимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс. Ранее сообщалось, что город также претендует на Игры-2030.

Отмечается, что USOPC и Солт-Лейк-Сити рассчитывают на проведение Олимпиады-2034, чтобы избежать конкуренции по спонсорским контрактам – с учетом Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе, а также чемпионата мира по футболу-2026, который совместно проведут США, Мексика и Канада.

«МОК ищет город, который стал бы хорошей альтернативой Солт-Лейк-Сити на 2030 год. Им известно о наших предпочтениях – у них они такие же насчет 2034 года, если это окажется возможным.

Будет более длительный временной промежуток от Олимпиады-2028, поскольку они (МОК) стремятся максимизировать доходы», – сказал Сайкс.

«Думаю, справедливо будет сказать, что для МОК нет более привлекательных предложений, чем [заявка] от Солт‑Лейк‑Сити», – добавил он.

Солт‑Лейк‑Сити уже принимал зимние Игры в 2002 году.

Нэтан Чен: «Я очень хочу, чтобы Олимпиада вернулась в Солт-Лейк-Сити в 2030-м или 2034-м. У нас отличная инфраструктура»