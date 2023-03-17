Зимняя Олимпиада-2034 может пройти в Солт-Лейк-Сити. МОК рассматривает этот вариант

Теги МОК НОК США Олимпиада-2034 Джин Сайкс Биатлон

Международный олимпийский комитет (МОК) может отдать право проведения зимней Олимпиады-2034 американскому Солт-Лейк-Сити.

Об этом заявил глава Олимпийского и паралимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс. Ранее сообщалось, что город также претендует на Игры-2030.

Отмечается, что USOPC и Солт-Лейк-Сити рассчитывают на проведение Олимпиады-2034, чтобы избежать конкуренции по спонсорским контрактам – с учетом Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе, а также чемпионата мира по футболу-2026, который совместно проведут США, Мексика и Канада.

«МОК ищет город, который стал бы хорошей альтернативой Солт-Лейк-Сити на 2030 год. Им известно о наших предпочтениях – у них они такие же насчет 2034 года, если это окажется возможным.

Будет более длительный временной промежуток от Олимпиады-2028, поскольку они (МОК) стремятся максимизировать доходы», – сказал Сайкс.

«Думаю, справедливо будет сказать, что для МОК нет более привлекательных предложений, чем [заявка] от Солт‑Лейк‑Сити», – добавил он.

Солт‑Лейк‑Сити уже принимал зимние Игры в 2002 году.

Нэтан Чен: «Я очень хочу, чтобы Олимпиада вернулась в Солт-Лейк-Сити в 2030-м или 2034-м. У нас отличная инфраструктура»

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23 комментария

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Бобынин
Ответ Сергей Кот
для кого?
Для людей
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And-Rover
В Сирии ещё не проводили. Или в Ираке.
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La Gushka
По идее, к 2036 году российский флаг должен вернуться на мировые арены...
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imaxim
Ответ Rittberger
Слуцкая должна взять реванш у Хьюз!
Лобачевой пора поставить нормальный оригинальный танец и победить!
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La Gushka
Ответ Бобынин
Солт Лейк идеальный вариант.
Там начались российские допинговые олимпийские страсти! Знаковое место!
Думали, случайность, а раскопали Государственную систему!
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Arty K.
Опять в США? Ох ты ж, неожиданно как
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Сергей Кот
Ответ Бобынин
Солт Лейк идеальный вариант.
для кого?
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шампион
Ответ Rittberger
Слуцкая должна взять реванш у Хьюз!
Бережная и Сихарулидзе еще раз выйдут на награждение с Сале и Пелетье
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Глеб Саратов
Ответ Кирилл Польский
Значит в 2046 в Сочи))
К тому времени город может по другому называться: на китайский или, если повезёт, грузинский манер
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Rittberger
Слуцкая должна взять реванш у Хьюз!
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Марина Тенова
Ответ Александр Максаков
Провели бы уже наконец зимнюю Олимпиаду в Швеции. Во-первых, никогда не было. Во-вторых, более-менее приемлемые природные условия. Только вряд ли они сами захотят)
В Эстерсунде не сильно приятные погодные условия.
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Кирилл Польский
Значит в 2046 в Сочи))
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алексей любовь
Ответ Водяра
Совместная заявка: Солт Лэйк Сити и Львов.
Аминь
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Александр Максаков
Ответ Водяра
А шведам это надо? Столько бабла на ветер ради понтов. Поэтому и живут как люди.
Ну да, согласен, Олимпийские игры нужно вообще перестать проводить, потому что это только понты и всё.
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Бобынин
Солт Лейк идеальный вариант.
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Водяра
Ответ Александр Максаков
Провели бы уже наконец зимнюю Олимпиаду в Швеции. Во-первых, никогда не было. Во-вторых, более-менее приемлемые природные условия. Только вряд ли они сами захотят)
А шведам это надо? Столько бабла на ветер ради понтов. Поэтому и живут как люди.
+10
-10
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Водяра
Совместная заявка: Солт Лэйк Сити и Львов.
+17
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imaxim
Ответ Александр Максаков
Провели бы уже наконец зимнюю Олимпиаду в Швеции. Во-первых, никогда не было. Во-вторых, более-менее приемлемые природные условия. Только вряд ли они сами захотят)
Я хочу Лиллехаммер опять( волшебная олимпиада была
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Александр Максаков
Провели бы уже наконец зимнюю Олимпиаду в Швеции. Во-первых, никогда не было. Во-вторых, более-менее приемлемые природные условия. Только вряд ли они сами захотят)
+5
0
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Олег Ященко
Вообще давайте все ОИ и ЧМ проводить в США)
+25
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imaxim
Может вообще Олимпиаду в США оставить навечно?
+14
-2
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nadenki
Вот теперь понятно,почему Леша снова начал кататься.;)))
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BeyPyrom
Лучше в Сочи. Пока дырки в допинг-лабах не замуровали. А то потом скукота будет, и поржать не над чем...
+6
-9
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