Зимняя Олимпиада-2034 может пройти в Солт-Лейк-Сити. МОК рассматривает этот вариант
Международный олимпийский комитет (МОК) может отдать право проведения зимней Олимпиады-2034 американскому Солт-Лейк-Сити.
Об этом заявил глава Олимпийского и паралимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс. Ранее сообщалось, что город также претендует на Игры-2030.
Отмечается, что USOPC и Солт-Лейк-Сити рассчитывают на проведение Олимпиады-2034, чтобы избежать конкуренции по спонсорским контрактам – с учетом Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе, а также чемпионата мира по футболу-2026, который совместно проведут США, Мексика и Канада.
«МОК ищет город, который стал бы хорошей альтернативой Солт-Лейк-Сити на 2030 год. Им известно о наших предпочтениях – у них они такие же насчет 2034 года, если это окажется возможным.
Будет более длительный временной промежуток от Олимпиады-2028, поскольку они (МОК) стремятся максимизировать доходы», – сказал Сайкс.
«Думаю, справедливо будет сказать, что для МОК нет более привлекательных предложений, чем [заявка] от Солт‑Лейк‑Сити», – добавил он.
Солт‑Лейк‑Сити уже принимал зимние Игры в 2002 году.
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