Лэмпард уволен из «Эвертона», исторический пента-трик Мбаппе, долгожданный дубль Кокорина, Месси не хочет продлевать контракт с «ПСЖ», чудо-спасение Рублева и другие новости

1. «Эвертон» отправил в отставку Фрэнка Лэмпарда. Удручают не только последние результаты, но и тусклый футбол команды. Англичанин не продержался и года на «Гудисоне».

2. Лео Месси передумал продлевать контракт с «ПСЖ» – так на него повлияла победа на ЧМ-2022.

3. «ПСЖ» в отсутствие аргентинца смял «Пеи-де-Кассель» в Кубке Франции. Это был вечер Мбаппе, который оформил пента-трик – первый не только в его карьере, но и в истории «ПСЖ».

4. Не менее ярко проявил себя на Кипре Кокорин – дубль в игре с «Аполлоном» стал для него первым за 2,5 года. Первый гол просто чудесен – посмотрите, как Александр разобрался с вратарем и защитником.

5. На Australian Open Андрей Рублев вышел в 1/4 финала, отыграв двойной матчбол у Хольгера Руне. Чудо-спасение россиянина, который летел 0:5 на решающем тай-брейке. Новак Джокович разгромил Алекса де Минаура.

У женщин в четвертьфинал пробились Арина Соболенко, Каролина Плишкова и Донна Векич.

6. НХЛ. «Рейнджерс» забросили 6 шайб «Флориде», у Панарина ассистентский хет-трик. «Айлендерс» проиграли «Торонто», Сорокин пропустил 5 шайб, Самсонов одержал очередную победу и сделал голевую передачу (не номинальную). «Коламбус» уступил «Калгари», Марченко забросил 10-ю шайбу в сезоне и стал первым игроком с 1926 года, стартовавшим с 10+0. Все результаты дня – здесь.

7. В КХЛ «Ак Барс» обыграл «Трактор» – 9-я победа за 10 последних матчей и всего два очка отставания от лидера. В 8 из 11 игр при Билялетдинове казанцы пропустили не больше одной шайбы. «Амур» обыграл «Сибирь» (6:4), проигрывая 0:3 и 1:4 по ходу матча. «Торпедо» выиграло у ЦСКА второй матч подряд, Гуска отразил 43 из 44 бросков. Все результаты дня – здесь.

8. Дзюба запросил 500 тысяч евро за полгода в «Пари НН» – «Торпедо» платить ему столько отказалось.

9. Тренер группы Тутберидзе Глейхенгауз будет сопровождать итальянского фигуриста Грассля на чемпионате Европы в Эспоо.

10. НБА. «Милуоки» набрал 150 очков в матче с «Детройтом» и другие результаты.

11. Бывшая жена Алвеса не верит в обвинения футболиста в изнасиловании. Сам Дани попросил еще об одном допросе по этому делу. На суде бразилец неверно ответил на вопрос о своей зарплате.

12. Кейн стал лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма», разделив рекорд с Гривзом. Его гол принес «шпорам» победу над «Фулхэмом».

Цитаты дня

Траньков о реакции Загитовой на аннулирование баллов Яметовой: «В спорте есть такое понятие, как фейр-плей. Не все ребята знают, что это такое»

Сергей Карякин: «Безусловно, Путин стал бы хорошим шахматистом. Он блестящий стратег, быстро адаптируется к различным моментам»

Карпин о скандале с игроками сборной Эстонии: «Чистая политика. Находясь в Эстонии месяц, ни одного косого взгляда не почувствовал»

Вяльбе о небинарных спортсменах: «Я негативно к этому всему отношусь. Для них надо какую-то отдельную Олимпиаду проводить»

Массимо Каррера: «Для меня РПЛ – пятая лига мира. Справедливое место, мне кажется»

Карякин о боевых действиях: «В руководстве страны сидят умные люди и все видят. Но почему-то некоторые моменты они пока не могут исправить»