Лэмпард уволен из «Эвертона», исторический пента-трик Мбаппе, долгожданный дубль Кокорина, Месси не хочет продлевать контракт с «ПСЖ», чудо-спасение Рублева и другие новости

Теги утренний дайджест Футбол

1. «Эвертон» отправил в отставку Фрэнка Лэмпарда. Удручают не только последние результаты, но и тусклый футбол команды. Англичанин не продержался и года на «Гудисоне».

2. Лео Месси передумал продлевать контракт с «ПСЖ» – так на него повлияла победа на ЧМ-2022.

3. «ПСЖ» в отсутствие аргентинца смял «Пеи-де-Кассель» в Кубке Франции. Это был вечер Мбаппе, который оформил пента-трик – первый не только в его карьере, но и в истории «ПСЖ».

4. Не менее ярко проявил себя на Кипре Кокорин – дубль в игре с «Аполлоном» стал для него первым за 2,5 года. Первый гол просто чудесен – посмотрите, как Александр разобрался с вратарем и защитником.

5. На Australian Open Андрей Рублев вышел в 1/4 финала, отыграв двойной матчбол у Хольгера Руне. Чудо-спасение россиянина, который летел 0:5 на решающем тай-брейке. Новак Джокович разгромил Алекса де Минаура.

У женщин в четвертьфинал пробились Арина Соболенко, Каролина Плишкова и Донна Векич.

6. НХЛ. «Рейнджерс» забросили 6 шайб «Флориде», у Панарина ассистентский хет-трик. «Айлендерс» проиграли «Торонто», Сорокин пропустил 5 шайб, Самсонов одержал очередную победу и сделал голевую передачу (не номинальную). «Коламбус» уступил «Калгари», Марченко забросил 10-ю шайбу в сезоне и стал первым игроком с 1926 года, стартовавшим с 10+0. Все результаты дня – здесь

7. В КХЛ «Ак Барс» обыграл «Трактор» – 9-я победа за 10 последних матчей и всего два очка отставания от лидера. В 8 из 11 игр при Билялетдинове казанцы пропустили не больше одной шайбы. «Амур» обыграл «Сибирь» (6:4), проигрывая 0:3 и 1:4 по ходу матча. «Торпедо» выиграло у ЦСКА второй матч подряд, Гуска отразил 43 из 44 бросков. Все результаты дня – здесь.

8. Дзюба запросил 500 тысяч евро за полгода в «Пари НН» – «Торпедо» платить ему столько отказалось.

9. Тренер группы Тутберидзе Глейхенгауз будет сопровождать итальянского фигуриста Грассля на чемпионате Европы в Эспоо.

10. НБА. «Милуоки» набрал 150 очков в матче с «Детройтом» и другие результаты

11. Бывшая жена Алвеса не верит в обвинения футболиста в изнасиловании. Сам Дани попросил еще об одном допросе по этому делу. На суде бразилец неверно ответил на вопрос о своей зарплате.

12. Кейн стал лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма», разделив рекорд с Гривзом. Его гол принес «шпорам» победу над «Фулхэмом».

Цитаты дня

Траньков о реакции Загитовой на аннулирование баллов Яметовой: «В спорте есть такое понятие, как фейр-плей. Не все ребята знают, что это такое»

Сергей Карякин: «Безусловно, Путин стал бы хорошим шахматистом. Он блестящий стратег, быстро адаптируется к различным моментам»

Карпин о скандале с игроками сборной Эстонии: «Чистая политика. Находясь в Эстонии месяц, ни одного косого взгляда не почувствовал»

Вяльбе о небинарных спортсменах: «Я негативно к этому всему отношусь. Для них надо какую-то отдельную Олимпиаду проводить»

Массимо Каррера: «Для меня РПЛ – пятая лига мира. Справедливое место, мне кажется»

Карякин о боевых действиях: «В руководстве страны сидят умные люди и все видят. Но почему-то некоторые моменты они пока не могут исправить»

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Янин
Ответ Старый Негр
Столько кричали, что Месси величайший, а историю творит не он. Вы там проверьте, точно Мбаппе? Может все-таки Месси? Не могут же столько людей быть дураками
Боюсь, что если ты введешь в поиске «первый в истории пента трик в ЛЧ», то будешь огорчен на весь оставшийся день :(
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Max Barbara
Ответ Bashibuzuck
Надеюсь Лео не пойдет по стопам Криша🤔
У Лео масса вариантов,а у Криша безысходность!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
St. Alex
1. На КАН в единственном матче дня решалась судьба третьей группы. Мадагаскар в отсутствие ушедшего Марокко мог справиться с Суданом и выйти в плей-офф с первого места. Что и получилось даже легче, чем все думали. А что ещё ждать, когда на воротах — ученик академии ПСЖ? Его имя Матиас Рандриамами — всё ещё одно из самых лёгких для вашего языка.
Ещё с 13-й минуты маховик островитян раскрутил Цири Рандрианциферана. Ровно за полчаса счёт стал комфортным после гола Колойны Разафиндранайво (сам также передал на первый гол). Забегая в прошлое, скажу, что эти двое забивали и в первом туре в ворота Ганы. А вот победный стал первым на турнире для Лалайны Рафаномезанцоа, через три минуты после передачи. После чего малагасийцы могли и удерживать нужный им тактически счёт. Чуда не случилось — 3:0. А вам для полной разминки фамилию третьего ассистента — Жан-Даниэль Разафиндракото.
Сформировалась ещё одна пара на четвертьфинал: сыграют соседи по берегам одного пролива — Мадагаскар против Мозамбика. Гана ждёт соперника в другой ветке.

2. На молодёжном Кубке Америки Парагвай буднично одолел Перу. Диего Гонсалес на 33-й минуте оформил единственный гол. Вот вам и тёмные карлики! 7 очков в 3 матчах. Хватит ли нервов на Бразилию?
Как вы слышали, в матче Бразилии и Аргентины двое недавно перешли в АПЛ: бразилец Андрей Сантос из «Васко да Гамы» на выходных был подписан «Челси», а аргентинец Максимо Перроне со вчерашнего в «Манчестер Сити» из «Велес Сарсфилд». Как они держались в очном противостоянии?
Уже на 8-й минуте счёт точным штрафным открыл Биру — Бразилия повела. В середине второго тайма Аргентина упустила шанс сравнять, когда Микаэл потащил пенальти от Джино Инфантино. Не забиваешь ты — забивают тебе. Героем тайма стал как раз Андрей Сантос.
Сохранить разгром в конце второго тайма Бразилия могла, когда свой пенальти не прогадал Витор Роке. Лишь на 90-й, через 3 минуты, Аргентина огорчила Микаэла голом Диего Гонсалеса, но не более того. Перроне ничем не отметился, кроме жёлтой на 92-й. Оправдание в заметках тренера аргентинцев — выход в перерыве воспитанника мадридского «Реала» Николаса Пас-Мартинеса, который и поучаствовал в сокращении счёта, но не более. В битве титанов Бразилия дала знать, что никто ей не будет страшен. Есть ли вера в молодых?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
barcelonistas
"Первый гол просто чудесен – посмотрите, как Александр разобрался с вратарем и защитником"

А ведь я повёлся)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Timur Barzhaksin
Ответ VERBLYUD
Творит историю в матче с командой из 6 дивизиона?
Первый пентатрик в истории ПСЖ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Барыга блинами
Ответ M93
У ПСЖ дубля нет, чтобы против команды из 6 лиги выставлять Мбаппе и Неймара?
Не играл Доннарумма, Месси, Мукиеле. Я думаю, такой состав был, потому что у парижан не такой плотный график, как в АПЛ например
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
VERBLYUD
Ответ Старый Негр
Столько кричали, что Месси величайший, а историю творит не он. Вы там проверьте, точно Мбаппе? Может все-таки Месси? Не могут же столько людей быть дураками
Творит историю в матче с командой из 6 дивизиона?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
VERBLYUD
Ответ M93
У ПСЖ дубля нет, чтобы против команды из 6 лиги выставлять Мбаппе и Неймара?
Еще и на все 90 минут)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
M93
У ПСЖ дубля нет, чтобы против команды из 6 лиги выставлять Мбаппе и Неймара?
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pushkin Sasha
Комментарий скрыт
+4
-13
-9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталик Кравченко
Ответ Старый Негр
Столько кричали, что Месси величайший, а историю творит не он. Вы там проверьте, точно Мбаппе? Может все-таки Месси? Не могут же столько людей быть дураками
Не знаю, огорчить тебя или нет тем фактом, что Месси не играл в этом матче...
+28
-1
+27
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Гражданин Мира
Ответ Bashibuzuck
Надеюсь Лео не пойдет по стопам Криша🤔
Я даже не допускаю такие мысли .
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Данил Кублицкий
Про Кокошу стеб ???🤡
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Поляков
Ответ Старый Негр
Столько кричали, что Месси величайший, а историю творит не он. Вы там проверьте, точно Мбаппе? Может все-таки Месси? Не могут же столько людей быть дураками
Голы на Роналду переписали
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Старый Негр
Комментарий скрыт
+5
-26
-21
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bashibuzuck
Требую вызова Кокоры в сборную✊✊✊😁
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bashibuzuck
Надеюсь Лео не пойдет по стопам Криша🤔
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Только Крылья
Не менее ярко проявил себя Кокорин на Кипре.

А вы тут тролли, я смотрю
+41
-1
+40
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
evil
Пента-трик Мбаппе, дубль Кокорина, финт Роналду...
Да у нас борьба за ЗМ в самом разгаре
+62
-7
+55
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий