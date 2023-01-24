Лэмпард уволен из «Эвертона», исторический пента-трик Мбаппе, долгожданный дубль Кокорина, Месси не хочет продлевать контракт с «ПСЖ», чудо-спасение Рублева и другие новости
1. «Эвертон» отправил в отставку Фрэнка Лэмпарда. Удручают не только последние результаты, но и тусклый футбол команды. Англичанин не продержался и года на «Гудисоне».
2. Лео Месси передумал продлевать контракт с «ПСЖ» – так на него повлияла победа на ЧМ-2022.
3. «ПСЖ» в отсутствие аргентинца смял «Пеи-де-Кассель» в Кубке Франции. Это был вечер Мбаппе, который оформил пента-трик – первый не только в его карьере, но и в истории «ПСЖ».
4. Не менее ярко проявил себя на Кипре Кокорин – дубль в игре с «Аполлоном» стал для него первым за 2,5 года. Первый гол просто чудесен – посмотрите, как Александр разобрался с вратарем и защитником.
5. На Australian Open Андрей Рублев вышел в 1/4 финала, отыграв двойной матчбол у Хольгера Руне. Чудо-спасение россиянина, который летел 0:5 на решающем тай-брейке. Новак Джокович разгромил Алекса де Минаура.
У женщин в четвертьфинал пробились Арина Соболенко, Каролина Плишкова и Донна Векич.
6. НХЛ. «Рейнджерс» забросили 6 шайб «Флориде», у Панарина ассистентский хет-трик. «Айлендерс» проиграли «Торонто», Сорокин пропустил 5 шайб, Самсонов одержал очередную победу и сделал голевую передачу (не номинальную). «Коламбус» уступил «Калгари», Марченко забросил 10-ю шайбу в сезоне и стал первым игроком с 1926 года, стартовавшим с 10+0. Все результаты дня – здесь.
7. В КХЛ «Ак Барс» обыграл «Трактор» – 9-я победа за 10 последних матчей и всего два очка отставания от лидера. В 8 из 11 игр при Билялетдинове казанцы пропустили не больше одной шайбы. «Амур» обыграл «Сибирь» (6:4), проигрывая 0:3 и 1:4 по ходу матча. «Торпедо» выиграло у ЦСКА второй матч подряд, Гуска отразил 43 из 44 бросков. Все результаты дня – здесь.
8. Дзюба запросил 500 тысяч евро за полгода в «Пари НН» – «Торпедо» платить ему столько отказалось.
9. Тренер группы Тутберидзе Глейхенгауз будет сопровождать итальянского фигуриста Грассля на чемпионате Европы в Эспоо.
10. НБА. «Милуоки» набрал 150 очков в матче с «Детройтом» и другие результаты.
11. Бывшая жена Алвеса не верит в обвинения футболиста в изнасиловании. Сам Дани попросил еще об одном допросе по этому делу. На суде бразилец неверно ответил на вопрос о своей зарплате.
12. Кейн стал лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма», разделив рекорд с Гривзом. Его гол принес «шпорам» победу над «Фулхэмом».
Цитаты дня
Траньков о реакции Загитовой на аннулирование баллов Яметовой: «В спорте есть такое понятие, как фейр-плей. Не все ребята знают, что это такое»
Сергей Карякин: «Безусловно, Путин стал бы хорошим шахматистом. Он блестящий стратег, быстро адаптируется к различным моментам»
Карпин о скандале с игроками сборной Эстонии: «Чистая политика. Находясь в Эстонии месяц, ни одного косого взгляда не почувствовал»
Вяльбе о небинарных спортсменах: «Я негативно к этому всему отношусь. Для них надо какую-то отдельную Олимпиаду проводить»
Массимо Каррера: «Для меня РПЛ – пятая лига мира. Справедливое место, мне кажется»
Карякин о боевых действиях: «В руководстве страны сидят умные люди и все видят. Но почему-то некоторые моменты они пока не могут исправить»
Ещё с 13-й минуты маховик островитян раскрутил Цири Рандрианциферана. Ровно за полчаса счёт стал комфортным после гола Колойны Разафиндранайво (сам также передал на первый гол). Забегая в прошлое, скажу, что эти двое забивали и в первом туре в ворота Ганы. А вот победный стал первым на турнире для Лалайны Рафаномезанцоа, через три минуты после передачи. После чего малагасийцы могли и удерживать нужный им тактически счёт. Чуда не случилось — 3:0. А вам для полной разминки фамилию третьего ассистента — Жан-Даниэль Разафиндракото.
Сформировалась ещё одна пара на четвертьфинал: сыграют соседи по берегам одного пролива — Мадагаскар против Мозамбика. Гана ждёт соперника в другой ветке.
2. На молодёжном Кубке Америки Парагвай буднично одолел Перу. Диего Гонсалес на 33-й минуте оформил единственный гол. Вот вам и тёмные карлики! 7 очков в 3 матчах. Хватит ли нервов на Бразилию?
Как вы слышали, в матче Бразилии и Аргентины двое недавно перешли в АПЛ: бразилец Андрей Сантос из «Васко да Гамы» на выходных был подписан «Челси», а аргентинец Максимо Перроне со вчерашнего в «Манчестер Сити» из «Велес Сарсфилд». Как они держались в очном противостоянии?
Уже на 8-й минуте счёт точным штрафным открыл Биру — Бразилия повела. В середине второго тайма Аргентина упустила шанс сравнять, когда Микаэл потащил пенальти от Джино Инфантино. Не забиваешь ты — забивают тебе. Героем тайма стал как раз Андрей Сантос.
Сохранить разгром в конце второго тайма Бразилия могла, когда свой пенальти не прогадал Витор Роке. Лишь на 90-й, через 3 минуты, Аргентина огорчила Микаэла голом Диего Гонсалеса, но не более того. Перроне ничем не отметился, кроме жёлтой на 92-й. Оправдание в заметках тренера аргентинцев — выход в перерыве воспитанника мадридского «Реала» Николаса Пас-Мартинеса, который и поучаствовал в сокращении счёта, но не более. В битве титанов Бразилия дала знать, что никто ей не будет страшен. Есть ли вера в молодых?
А ведь я повёлся)
А вы тут тролли, я смотрю
Да у нас борьба за ЗМ в самом разгаре