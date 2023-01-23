Australian Open. Соболенко, Векич и Плишкова вышли в 1/4 финала, Гарсия выбыла

Теги Australian Open результаты WTA Каролина Плишкова Каролин Гарсия Белинда Бенчич Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко прошла Белинду Бенчич в четвертом круге Australian Open.

Каролин Гарсия проиграла Магде Линетт.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

16 – 29 января 2023

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 76 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Четвертый круг

Арина Соболенко (Беларусь) Белинда Бенчич (Швейцария)
7:5|6:2
Дата проведения
23 января, 03.10
Онлайн матча

 

Донна Векич (Хорватия) Линда Фрухвиртова (Чехия)
6:2|1:6|6:3
Дата проведения
23 января, 04.40
Онлайн матча

 

Магда Линетт (Польша) Каролин Гарсия (Франция)
7:6|6:4
Дата проведения
23 января, 04.55
Онлайн матча

 

Каролина Плишкова (Чехия) Чжан Шуай (Китай)
6:0|6:4
Дата проведения
23 января, 05.05
Онлайн матча

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122 комментария

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gerr_max
4 советские теннисистки в 1/4
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gerr_max
Только одна неславянка в 1/4
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Maxim Gector Gector
Рыбакина Соболенко финал хороший был бы....
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ogent
Ответ Dym86
Молодец, Донна осадила малолетку!
Малолетка тоже была хороша. Если бы не столько двойных ошибок, могла бы и выиграть....Зато она красотка, как в пинципе и Векич.
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ДоминаторТенниса
Неплохо Арина начала сезон, 8-0; у Векич 9-0, и личка 5-1 в пользу Векич. Будет весьма любопытный матч.

Плишкова неплохо играет, хотя и соперники и не такие грозные и без подачи.
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Stas Salesov
Ответ Stas Salesov
Церемония прощания с Оришей Батьковной пройдет на Арене Рода Лейвера в 3 утра по московскому времени. Специальный гость - Дмитрий Турсунов
По техническим причинам церемония переносится на послезавтра, приносим извинения за доставленные неудобства
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ZIZERON
Ответ Stas Salesov
Церемония прощания с Оришей Батьковной пройдет на Арене Рода Лейвера в 3 утра по московскому времени. Специальный гость - Дмитрий Турсунов
Не пора ли тебе послушать умных людей - сам поумнеешь.
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ivan 07
Удивляет Линетт. Остальные матчи ,вполне закономерно.
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ZIZERON
При таком хладнокровии Соболю просто надо забирать шлем.И неважно - кто соперник.
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ogent
Ответ igorek don
Правда глаза режет, поэтому на личности переходим? Как примитивно)
Самоуничтожся.........
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ogent
Ответ igorek don
Гарсия как была середняковой посредственностью, так и осталась)))
По себе судишь?
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Nikolay II
Комментаторшу Анастасию Кольцову слушал. Такая бестолочь , прости господи.
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Кавабунга Шреддоголовый
Милашка Донна большой прорыв делает. Давно ничего такого не было.
Гарсия проиграла сама себе, так нельзя играть.
Жду полуфиналы Рыбка-Вика и Плишкова-Соболенко
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генгбенг
Ответ blahblah2
Хуркач, Швентек...ан нет, ЛИНЕТ. Нежданчик.
Настоящая арийка
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igorek don
Ответ Беня_Финитас
две сладкие булочки испеклись в четвертьфинале для Плишковой и Соболенко . Линетт - вот настоящая польская #1 , а не этот Свёнтек .
У "этой Свёнтек" больше шлемов, чем у всех беларусиков вместе взятых, аххахаха))))
+5
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Dym86
Молодец, Донна осадила малолетку!
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генгбенг
Старая гвардия в деле
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Беня_Финитас
две сладкие булочки испеклись в четвертьфинале для Плишковой и Соболенко . Линетт - вот настоящая польская #1 , а не этот Свёнтек .
+2
-4
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igorek don
Ответ Новый Орлеан
Комментарий удален пользователем
я понимаю что ты завидуешь, завидуй дальше)))
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igorek don
Гарсия как была середняковой посредственностью, так и осталась)))
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камыш
У Гарсии спад в игре пошёл ещё в игре с немкой ,но все ровно удивительно проиграть польке,за счет класса не получилось вытащить
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blahblah2
Хуркач, Швентек...ан нет, ЛИНЕТ. Нежданчик.
+6
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andrus_k
Арину с победой! В одну калитку достаточно неожиданно. Очень интересно будет с Плишковой.
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andrus_k
Ответ Nikolay II
Ну за Вику никогда не стыдно.
👍
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Dym86
А Фрухвитова то с характером, по спортивному злая
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