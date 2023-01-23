Australian Open. Соболенко, Векич и Плишкова вышли в 1/4 финала, Гарсия выбыла
Арина Соболенко прошла Белинду Бенчич в четвертом круге Australian Open.
Каролин Гарсия проиграла Магде Линетт.
Мельбурн, Австралия
16 – 29 января 2023
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 76 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Четвертый круг
- Дата проведения
- 23 января, 03.10
- Дата проведения
- 23 января, 04.40
- Дата проведения
- 23 января, 04.55
- Дата проведения
- 23 января, 05.05
Плишкова неплохо играет, хотя и соперники и не такие грозные и без подачи.
Гарсия проиграла сама себе, так нельзя играть.
Жду полуфиналы Рыбка-Вика и Плишкова-Соболенко