Нападающий «ПСЖ» оформил пента-трик в игре с «Пеи-де-Кассель».

Команды встречаются в 1/16 финала Кубка Франции, счет на данный момент – 7:0 в пользу чемпионов Франции.

Мбаппе сделал хет-трик в первом тайме за 11 минут, отличившись на 29-й, 34-й и 40-й минутах. После перерыва он забил свои четвертый и пятый голы в матче.

Это первые голы Мбаппе в 2023 году. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.