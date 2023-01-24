Мбаппе оформил пента-трик в матче «ПСЖ» с «Пеи-де-Кассель» в Кубке Франции

Теги ПСЖ лига 1 Франция Кубок Франции Килиан Мбаппе Пеи-де-Кассель Футбол

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе оформил пента-трик в игре с «Пеи-де-Кассель».

Команды встречаются в 1/16 финала Кубка Франции, счет на данный момент – 7:0 в пользу чемпионов Франции.

Мбаппе сделал хет-трик в первом тайме за 11 минут, отличившись на 29-й, 34-й и 40-й минутах. После перерыва он забил свои четвертый и пятый голы в матче.

Это первые голы Мбаппе в 2023 году. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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63 комментария

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Илья Владимирович
Ответ Старый Негр
Та реально, что такое голы против лайков
На лайки еще больше плевать)
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ДЖИН
Ответ Роман
Сколько злобных мессифанов тут. То ЗМ Мбаппе заберёт, то дворовым командам забивает. Болеют только за месси, но не за клуб.
что с табой кристинкин, мы тут не про альнаср пишем
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ACC
Посмотрим, удастся ли Мбаппе побить рекорды Месси и Роналду...
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Leo Future
Ответ барсачан
Да ход 10 забьет все равно это ему не поможет что отабрат ЗМ у короля
Будет смешно если ваш Месси не заберёт ЗМ после всех ваших возгласов криков и ожиданий.
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Николай Хайрулин
Боюсь представить себе что сделал бы Холланд=)))
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Loko
Ответ Владимир Владимирович
Золотой мяч взял бы Мбаппе если бы не кубок мира у Месси .
Да хватит уже БЫкать. Обсуждайте ФАКТЫ. а не ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ.
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Loko
Пять голов в чемпионате африканских деревень - показатель так себе.
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Дмитрий Бервинов
Ответ Pushkin Sasha
Не понимаю, почему мессифаны так злятся. Сами пентатрик Месси Эстонии не забывают посчитать, когда с роналдовскими меряются. Лицемерно как-то получается
справедливости ради, Эстония посильнее будет команды из 6 дива Франции
+2
-1
+1
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Pushkin Sasha
Не понимаю, почему мессифаны так злятся. Сами пентатрик Месси Эстонии не забывают посчитать, когда с роналдовскими меряются. Лицемерно как-то получается
+8
-1
+7
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kisliy33
почтальонам пятерку отргузил, герой, легенда! и вот теперь эти цифры в его статистике же будут...
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Verdo
это мелочи, вот вася с ликеро-водочного оформил дека трик против мыльно-пузырного
+2
0
+2
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Станислав Л
Ответ Старый Негр
Кто-то входит в историю с рекордом по пенальти, кто-то - с первым пентатриком своей команды. Каждому своё.
кто-то становится MVP турнира в четвертый раз
+4
-2
+2
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Старый Негр
Ответ WOODDY
мдааааа- вот это достижениеее!!!!!! на века! 5 голов любителям! месси тихо завидует в раздевалке!
Кто-то входит в историю с рекордом по пенальти, кто-то - с первым пентатриком своей команды. Каждому своё.
+5
-4
+1
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WOODDY
мдааааа- вот это достижениеее!!!!!! на века! 5 голов любителям! месси тихо завидует в раздевалке!
+5
-3
+2
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каток Третьяка
На чиле, на раслабоне
0
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chouchou
Ответ AnMe
чтобы было что рассказать внукам, наверное
скорей всего... на на одном игроке майки не осталось ни в первом, ни во втором таймах
0
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AnMe
Ответ chouchou
соперники просили, чтобы вышла основа
чтобы было что рассказать внукам, наверное
+1
0
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chouchou
Ответ AnMe
ну смешно) лучше бы уже молодежку выпустили бы
соперники просили, чтобы вышла основа
0
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Рамзан Азимов
Голы Пеле наверняка были соперникам посильнее? хотя эти голы забиты Европейской команде и в Европе.
+2
-3
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Wild91688
Ответ Denis Fomin
Шакальные голы как у его арабского кумира. Растет второй принц Литовский.
Не 5 голов против Эстонии,но тоже ничего
+4
-4
0
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Старый Негр
Ответ Илья Владимирович
Да всем плевать. Нашли чем хвалиться)
Та реально, что такое голы против лайков
0
-5
-5
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Denis Fomin
Шакальные голы как у его арабского кумира. Растет второй принц Литовский.
+7
-7
0
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заляпут
Теперь сравните пента-трик Левандовского в Бундеслиге и вот это недоразумение французское
+4
-5
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Илья Владимирович
Да всем плевать. Нашли чем хвалиться)
+1
-5
-4
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Роман
Ответ ДЖИН
Мда Мбаппе раб Катара. Мог бы в Англии, Испании зажигать. Брал бы пример с Месси, который летом свалит.
Сколько злобных мессифанов тут. То ЗМ Мбаппе заберёт, то дворовым командам забивает.
Болеют только за месси, но не за клуб.
+2
-5
-3
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