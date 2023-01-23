Australian Open. Рублев отыграл двойной матчбол у Руне и вышел в четвертьфинал, Джокович обыграл де Минаура
Андрей Рублев обыграл Хольгера Руне в четвертом круге Australian Open.
Девятикратный чемпион Новак Джокович разгромил Алекса де Минаура.
Мельбурн, Австралия
16 – 29 января 2023
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 76 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Четвертый круг
- Дата проведения
- 23 января, 07.05
- Дата проведения
- 23 января, 11.30
- Дата проведения
- 23 января, 07.00
- Дата проведения
- 23 января, 09.50
Так то Минотавр-это сладкая булочка для таких игроков как Новак, Киса,БYДланя
Персональные конгратсы! :)
Сейчас его может обыграть практически любой, что мы в принципе все и видим на чуть более серьезных турнирах, чем какая-нибудь условная Вена АТР-500.
И от этого очень грустно, из наших трех топов Даня всегда вызывал самые яркие болельщицкие эмоции
Но КАК Рублик сегодня сыграл, а? Я до сих пор под впечатлением :)