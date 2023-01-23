Australian Open. Рублев отыграл двойной матчбол у Руне и вышел в четвертьфинал, Джокович обыграл де Минаура

Теги Новак Джокович Australian Open результаты ATP Роберто Баутиста-Агут Андрей Рублев Хольгер Руне Теннис

Андрей Рублев обыграл Хольгера Руне в четвертом круге Australian Open.

Девятикратный чемпион Новак Джокович разгромил Алекса де Минаура.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

16 – 29 января 2023

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 76 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Четвертый круг

Андрей Рублев (Россия) Хольгер Руне (Дания)
6:3|3:6|6:3|4:6|7:6
Дата проведения
23 января, 07.05
Онлайн матча

 

Новак Джокович (Сербия) Алекс де Минаур (Австралия)
6:2|6:1|6:2
Дата проведения
23 января, 11.30
Онлайн матча

 

Бен Шелтон (США) Джей-Джей Вульф (США)
6:7|6:2|6:7|7:6|6:2
Дата проведения
23 января, 07.00
Онлайн матча

 

Томми Пол (США) Роберто Баутиста-Агут (Испания)
6:2|4:6|6:2|7:5
Дата проведения
23 января, 09.50
Онлайн матча

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877 комментариев

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Istianoff
Ответ Валерий Козлов
Это не хозяин ли Федалей ?!
Именно он!
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Валерий Козлов
Ответ Лысый из Реала
В финале, когда Новак будет 2-0 проигрывать, ему проведут операцию по пришиванию новой ногой и он героически отыграется. Плакать будет вся маршрутка
Не смешно. Школу не проспи
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Валерий Козлов
Ответ Istianoff
ВСех с победой Императора!!
Это не хозяин ли Федалей ?!
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Валерий Козлов
Ответ Хортон
Хачанов тащит тай с 1-6, Рублев королевский тай в пятом с 3-7. Что вообще происходит?
Возрождение Расеюшки походу, не иначе
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ARTEM PROKAZOV
Ответ Антон Тимофеев
Рафа, Новак, Федя - теннисные боги, а РБА - всего лишь человек)))
Ну это понятно, просто контекст комментария не такой)
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Антон Тимофеев
Ответ ARTEM PROKAZOV
А джокер?)
Рафа, Новак, Федя - теннисные боги, а РБА - всего лишь человек)))
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камыш
Ответ юрий бакстер
дупу ставишь?)
Твою без проблем
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atelos
Спасибо Андрею за победу!!! Игру не смотрел, узнал результат на работе! Отличное настроение на сегодняшний вечер да и завтрашний день!!! Вперед Андрей!!!
+2
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ARIK2
Ответ Dmitry Aqf
Сдается мне с Андрюшей будет тоже самое...
Если только костыль совсем отвалится, да и то я не уверен))
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Пользователь Имени
Ответ Джульетта Джульетта
Да они просто уже не верили на тай-брейке при 0:5 и скорее начали печатать новость))
Они перестали "верить" при 2:7, видимо для того кто следил за теннисом длинный тай-брейк стал сюрпризом
+2
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+2
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Евгений Фабиянчук
Ответ S.Graf
Вдвойне удачный день, камарад. Персональные конгратсы! :)
Взаимно)
+3
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Карпесов
Ответ Emil_shah
Sports.ru Андрей Рублев уступил Хольгеру Руне в четвертом круге Australian Open. Как всегда спортс.ру-вы лучшие))
Ну это было действительно близко. Был же счёт 5-2? Я выключил на подаче Руне 40-15, 4-2
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юрий бакстер
Ответ камыш
У Руне было бы побольше шансов против Джока,Рубль безвольно сольёт
дупу ставишь?)
+3
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ugmyanswer
Ответ encaro_one
По менталке, способных не проиграть до матча Джо в сетке остались только Корда и Лехечка. Руне сырой еще, Корда уже показал желание бороться с любым, а Лехечка пофигист обкуренный.
Ахахах про Лехечку класс)))
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ugmyanswer
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Если Ноле травмирован, то Минаур - худший вариант, конечно, чисто по движению
Что бегать много?
Так то Минотавр-это сладкая булочка для таких игроков как Новак, Киса,БYДланя
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S.Graf
Ответ Евгений Фабиянчук
Всех наших с победой! Работаем дальше.
Вдвойне удачный день, камарад.
Персональные конгратсы! :)
+5
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Valery24
Ответ Leo Bonart
Атакует правда... совсем не так же
Так Маррей-теннисист,а Деминор-бегунок-бадминтонист)
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Valery24
Ответ Kironbet
Сегодня было избиение младенцев. Видимо особый настрой после заявлений Минора в прошлом году в адрес Новака, вот теперь расхлебывает. Это еще спасибо что без баранок двух, очень просматривались. У меня один вопрос: как этот Минорчик обыграл Медведева недавно? 0_0
Сил у Медведева совсем нет после операции. Даже давнему клиенту Деминору умудрился улететь,которому вообще место в ЛА,а не в теннисе)
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Евгений Фабиянчук
Всех наших с победой! Работаем дальше.
+8
-1
+7
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pupoB
Отдайте уже Новаку 3 кубка АО до 2025 года включительно, все равно нет никакого смысла следить за турниром.
+10
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камыш
У Руне было бы побольше шансов против Джока,Рубль безвольно сольёт
+2
-6
-4
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bobodo12
Классный матч и классный Новак! Оторваться невозможно было!
+5
0
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Leo Bonart
Ответ Kironbet
Сегодня было избиение младенцев. Видимо особый настрой после заявлений Минора в прошлом году в адрес Новака, вот теперь расхлебывает. Это еще спасибо что без баранок двух, очень просматривались. У меня один вопрос: как этот Минорчик обыграл Медведева недавно? 0_0
Хреново было Медведеву
+1
0
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vlanan
Ответ Kironbet
Сегодня было избиение младенцев. Видимо особый настрой после заявлений Минора в прошлом году в адрес Новака, вот теперь расхлебывает. Это еще спасибо что без баранок двух, очень просматривались. У меня один вопрос: как этот Минорчик обыграл Медведева недавно? 0_0
Да прошли те времена (кстати не очень долгие), когда поражение Медведева воспринималось как: «Ого».

Сейчас его может обыграть практически любой, что мы в принципе все и видим на чуть более серьезных турнирах, чем какая-нибудь условная Вена АТР-500.

И от этого очень грустно, из наших трех топов Даня всегда вызывал самые яркие болельщицкие эмоции
+6
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S.Graf
Ответ grand_maman
Точно, точно, особенно , когда подает) Саня с победой Ноле.
Спасибо, бабГаль!
Но КАК Рублик сегодня сыграл, а? Я до сих пор под впечатлением :)
+1
0
+1
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