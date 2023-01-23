Бывшая жена Алвеса о деле об изнасиловании: «Дани никогда бы этого не сделал, я знаю его 22 года. Это кошмар»

Теги ПСЖ Ювентус Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига светская хроника происшествия высшая лига Мексика Пумас Футбол

Бывшая жена Дани Алвеса высказалась об обвинениях в его адрес.

Несколько дней назад Алвес был арестован по подозрению в изнасиловании. Бывшему футболисту «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса» грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что девушка, обвинившая Алвеса в изнасиловании, отказалась от компенсации и хочет, чтобы Дани посадили в тюрьму. Футболист трижды дал противоречащие друг другу показания.

«Дани никогда бы этого не сделал. Говорю это, потому что знаю его уже 22 года. Это кошмар, такого не может происходить на самом деле.

У меня еще не было возможности связаться с ним. Я знаю, что он расстроен, но при этом он в порядке. Я сделаю все возможное, чтобы помочь ему. Это шок и для наших детей. Это подростки, поэтому они очень тяжело переживают случившееся. Его семья подавлена, потому что они хотят увидеться с ним, но не получают такой возможности. Его юрист сообщила мне, что работает над этим делом», – сказала Дана Динора.

Алвес был женат на Диноре с 2008 по 2011 годы, у них двое детей.

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125 комментариев

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red hikkikomori
Ответ neadekvat100pudov
Адвоката Ефремов?
Солнцев Гоген
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crispymousse
Ответ Loegaire Bell
Либо у Алвеса реально затмение было, либо его кто-то подставил таким образом. Однако, тогда возникает вопрос, в каких это кругах он вращается, что его могут вот так в тюрьму упечь, а жертва отказывается от денег (потому что ей уже заплатили за саму подставу). На такое только мафиози способны. В любом случае, крайне мутная история, и крайне неожиданная. Хотя Алвес известен своей экстравагантностью, не помню, чтобы за ним водились какие-то скандалы. Скорее, просто приколист и балагур. И тут в 40 лет - на тебе.
У латиносов запросто могут быть такие тёрки с мафией. Перешел какому-нибудь барыге дорогу и вот тебе пожалуйста.
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neadekvat100pudov
Ответ neadekvat100pudov
Адвоката Ефремов?
А*
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neadekvat100pudov
Ответ red hikkikomori
Алвес, напиши мне, порекомендую нормального юриста
Адвоката Ефремов?
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ReneHoseman
Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Если бы девка не отказалась от компенсации, факт износилования был бы более сомнителен. А так фиг знает
Так она отказалась на этом этапе судопроизводства. Вот когда суд признает алвеса виновным, тогда и начнется торг. А пока она овечка
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zaur za azalkm
У него жена узбечка что ли?
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Someone from Internet
Ответ Budabuda
Мой сын Адольф на такое не способен. Он тихий, застенчивый ребёнок. Дадада знаем эти истории не способности...
Мой сын Володька Пу на такое не способен, мой сын Бидон Жо на такое не способен
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Асылхан Баймуратов
Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Если бы девка не отказалась от компенсации, факт износилования был бы более сомнителен. А так фиг знает
Есть такой вариант: отказалась потому что мало предложили. Но это лишь догадки
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Старый Сухи
Ответ Айдар Ахмеров
Это не развод на бабло как минимум, потому что она принципиально отказалась от денежной компенсации. Такая отмазка не катит
Посмотрим чем дело кончится. Можно отказаться от официальной компенсации и получить в 100 раз больше неофициальную, о которой никто не узнает и с которой налоги платить не надо. Просто по её поведению слабо верится, что она вот такая невинная овечка и не знала куда и зачем шла.
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Tigran Voskanyan
Ответ Budabuda
Мой сын Адольф на такое не способен. Он тихий, застенчивый ребёнок. Дадада знаем эти истории не способности...
Ну теперь Алвес уже Гитлером стал? Если тебя по какому-то делу задержат, тоже не будешь решения суда требовать и скажет раз меня задержали, то я виновен?
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athlete
Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Если бы девка не отказалась от компенсации, факт износилования был бы более сомнителен. А так фиг знает
Ещё не вечер. Сегодня отказалась, завтра, Бог её знает.
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Kirkoroff
Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Если бы девка не отказалась от компенсации, факт износилования был бы более сомнителен. А так фиг знает
Так она отказалась от компенсации по суду, чтоб в конверте из него вытряхнуть значительно большую сумму
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Александр Шишов
Будем надеяться, что следствие разберется, Алвес человек не бедный, если не виноват, то наймет частное детективное агентство и историю раскрутят
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Александр Шишов
Несколько странное изнасилование, девушка добровольно пошла с ним в мужской туалет, зачем просто поговорить, то есть секс подразумевался, но в туалете ее изнасиловали, не логично, зачем тогда пошла
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Loegaire Bell
Либо у Алвеса реально затмение было, либо его кто-то подставил таким образом. Однако, тогда возникает вопрос, в каких это кругах он вращается, что его могут вот так в тюрьму упечь, а жертва отказывается от денег (потому что ей уже заплатили за саму подставу). На такое только мафиози способны. В любом случае, крайне мутная история, и крайне неожиданная.

Хотя Алвес известен своей экстравагантностью, не помню, чтобы за ним водились какие-то скандалы. Скорее, просто приколист и балагур. И тут в 40 лет - на тебе.
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Гриззли
Ответ Hivaga22
Но мадмуазель компенсация всё равно светит, если его осудят. Она в любой момент после этого, во время этого или до этого может подать гражданский иск.
Подать-то может, но не факт, что что-нибудь получит. Запросто иск могут отклонить. А можно и потратиться на суды больше, чем получить в итоге. Лучше требовать компенсацию сразу и побольше, если суд признает его виновным, то денег выплачивать придется. А так, хз получится или нет.
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Гриззли
Ответ Иван1984
Зачем она пошла в сральник мужской?? По любому договорились отдудонить, развела его короче!
Почему в мужской?
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левый край
Ответ Denis242424
А чего она с ним в туалет пошла. И там они вдвоем пропадали 15 минут. Камеры зафиксировали это.
47 секунд!
Не ври про 15 минут.
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Konstantin Meerov
Ответ v6vngyr2dh
Доказательства есть, что он ей побои нанес?
заходила в туалет без них, а вышла с ними. есть свидетели и медсправки. доказательная база такая, что бразила оставили в обезьяннике без права внесения залога. просто так, по оговору, без каких-либо доказательств миллионеров не закрывают
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Ответ здоровяк
а потом насиловал)
Хорош, держи лайк.
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v6vngyr2dh
Ответ Айдар Ахмеров
Это не развод на бабло как минимум, потому что она принципиально отказалась от денежной компенсации. Такая отмазка не катит
Компенсация была маленькой. Она смекнула, лучше хайпану и заработаю на раздаче интервью. Это так работает
+1
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v6vngyr2dh
Ответ Konstantin Meerov
и побои она его попросила себе нанести?
Доказательства есть, что он ей побои нанес?
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Моутиньо оформляет 40
Ответ Полуэктов Пётр
"Мой сын такого никогда бы не сделал!!!" (с)
одно дело сын, другое - бывший муж
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поколение пепси
Ответ Йегрес К.
А тебя не смущает, что девушка отказалась от любых компенсации? Попробуй может какие-нибудь лёгкие мыслительные процессы для начала
ей уже заплатили до подставы...
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Secretcorpus
Ответ Классный руководитель
Свалить в Бразилию не судьба была??! походу не большого ума этот Алвес!
идеально было бы сбежать в Россию и попылить еще з Спартак или Зенит
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