Бывшая жена Алвеса о деле об изнасиловании: «Дани никогда бы этого не сделал, я знаю его 22 года. Это кошмар»

Бывшая жена высказалась об обвинениях в его адрес.

Несколько дней назад Алвес был арестован по подозрению в изнасиловании. Бывшему футболисту «Барселоны», « » и « » грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что девушка, обвинившая Алвеса в изнасиловании, отказалась от компенсации и хочет, чтобы Дани посадили в тюрьму. Футболист трижды дал противоречащие друг другу показания.

«Дани никогда бы этого не сделал. Говорю это, потому что знаю его уже 22 года. Это кошмар, такого не может происходить на самом деле.

У меня еще не было возможности связаться с ним. Я знаю, что он расстроен, но при этом он в порядке. Я сделаю все возможное, чтобы помочь ему. Это шок и для наших детей. Это подростки, поэтому они очень тяжело переживают случившееся. Его семья подавлена, потому что они хотят увидеться с ним, но не получают такой возможности. Его юрист сообщила мне, что работает над этим делом», – сказала Дана Динора.

Алвес был женат на Диноре с 2008 по 2011 годы, у них двое детей.