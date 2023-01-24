Мбаппе забил 5 голов «Пеи-де-Кассель». Это первый пента-трик в истории «ПСЖ» и в карьере Килиана
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе установил клубный рекорд по голам за один матч.
Форвард пять раз отличился в игре против «Пеи-де-Кассель» в 1/16 финала Кубка Франции (7:0). Всякий раз ему ассистировали разные футболисты: Нуну Мендеш, Данилу Перейра, Витинья, Неймар и Карлос Солер.
Ни одному игроку в истории «Пари Сен-Жермен» не удавалось забить пять голов за матч. Сам Мбаппе за карьеру тоже ни разу столько не забивал, максимум – 4 гола (дважды).
Подробно со статистикой 24-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.
Первый гол в п.о. ЧМ на 5 своём турнире (!!!)
Это ещё более великий уровень
Ну и ЗМ по приколу от фифа сюда же
И рекорд всех времен в п. о. ЛЧ 2:8
Рыдал в подушку наверное))
А у тебя бомбил пукан😂😂😂😂
Молодец, Килиан.
Но причем тут Месси?
Например, я назову двух его рекордов
7 зм скоро 8 ой получить и 91голов за календарный год.
Он даже там не король. 🤣
Футболку купил??)))
С детства за Аль Наср??))
Как думаете, догонит по голам Кокорина??)))
Мир видел худшего футболиста чем роналду??)))
Когда он забьёт хотя бы 1 гол в плей-офф ЧМ??)))
Хотя бы 1 ассист в плей-офф сделает на ЧМ?)))
20 лет за сборную играет и 0 раз МВП турнира.
Пока не выиграет ЧМ он будет и был в тени Эйсебио.
Месси - 104 mins per goal
79 mins per goal contribution
Роналду - 114 mins per goal
88 mins per goal contribution
GOALS PER GAME
Месси - 0.80
Роналду - 0.77
MAN OF THE MATCH
Месси - 67
Роналду - 40
AVERAGE MATCH RATING
Месси - 8,43
Роналду - 7,99
Изучай и не скули
Этого хватить что бы знать всю карьеру роналду.