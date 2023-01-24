Мбаппе забил 5 голов «Пеи-де-Кассель». Это первый пента-трик в истории «ПСЖ» и в карьере Килиана

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Кубок Франции рекорды Килиан Мбаппе Пеи-де-Кассель Футбол

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе установил клубный рекорд по голам за один матч.

Форвард пять раз отличился в игре против «Пеи-де-Кассель» в 1/16 финала Кубка Франции (7:0). Всякий раз ему ассистировали разные футболисты: Нуну Мендеш, Данилу Перейра, Витинья, Неймар и Карлос Солер.

Ни одному игроку в истории «Пари Сен-Жермен» не удавалось забить пять голов за матч. Сам Мбаппе за карьеру тоже ни разу столько не забивал, максимум – 4 гола (дважды).

Подробно со статистикой 24-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.

106 комментариев

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Сергей Перевалов
Ответ Дженнифер Коннелли
Мбаппе очень хорош но до уровня Месси он никогда не достигнет!
never say never
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Станислав Л
Ответ Anton Abaturov
Показал в очередной раз, что месси по приколу ЗМ выписывают и что он в п. о. таких турниров ничего не показывает. А титул ЧМ арам судьи принесли, начиная с 1/4 финала
ты не с роналду перепутал, у него 0+0 в пяти плейофф ЧМ. Месси первый по гол+пас на ЧМ!
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Анатолий Дмитриевич
Ответ KING_OF_RUSSIA
Как команда любителей может быть сильнее профессиональных футболистов, пусть и не из сильной лиги? Логики у местных клоунов всё меньше. Есть ощущение у этого 🤡 , вот это аргумент
хорошо у тебя бомбануло, я доволен))
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BeastI666I
Ответ Anton Abaturov
Тут Месси вне конкуренции.
ой, за уши притянул. Месси по голам делали таблицу. В основном лидерам чемпионата испании забивал, реалу, Атлетико и т.д. А так же всем командам АПЛ.
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Anton Abaturov
Ответ Станислав Л
ЧМ показал, кто где
Показал в очередной раз, что месси по приколу ЗМ выписывают и что он в п. о. таких турниров ничего не показывает. А титул ЧМ арам судьи принесли, начиная с 1/4 финала
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Anton Abaturov
Ответ Pushkin Sasha
ЧМ раз в 4 года, шансов, что кто-то побьет рекорд Месси по пенальти, действительно мало. Уровень!
У него ещё один не побиваемый рекорд
Первый гол в п.о. ЧМ на 5 своём турнире (!!!)
Это ещё более великий уровень
Ну и ЗМ по приколу от фифа сюда же
И рекорд всех времен в п. о. ЛЧ 2:8
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Anton Abaturov
Ответ BeastI666I
ну все. соревнование Мбаппе - Роналду обхявляется открытым. Кто больше халявных голов забьет любительским командам.
Тут Месси вне конкуренции.
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Приятного Покура
Ответ Sul Abd
Ты лучше посмотри на разницу голов в плей-офф Лч , Роналду и Месси школота ;) И вообще хватит пиарить гномика , ваш гномик смотрел на табло при счете 8-2....))) это даже 2 ЧМ не спасут ....
А где была Кристина , когда проходил финал ЧМ? ХАХАХА
Рыдал в подушку наверное))
А у тебя бомбил пукан😂😂😂😂
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А.Э.РАСИМ
Ответ Роман
Забил бы Месси его фанатики истерили и кричали бы ГОАТ. Забил Мбаппе: только и может дворовым командам забивать.
Но ты сравнил Пей да Пей с Байером.

Молодец, Килиан.
Но причем тут Месси?
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jeni
Ответ Айлин 1990
Король ЛЧ в Азии??))) Он даже там не король. 🤣
Он 💩
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Осоавиахим
Ответ Я всех их сделал
Удивительно что ПСЖ для прохода сельского клуба нужны на поле такие игроки, по-хорошему здесь надо было резервистов и молодняк ставить, а выпускать против бичей Мбаппе, Неймара и остальных это как кувалдой прихлопнуть паучка, хотя хватило бы тапка. Интересно, сам Киллиан реально будет гордиться таким достижением, мне бы на его месте после хет-трика в финале ЧМ было бы даже неудобно перед любителями за такое, профессиональному игроку конечно без разницы кому забивать, но серьёзно радоваться таким голам могут только помешанные на своей статистике чуваки, не буду показывать пальцем.
Это элементарное уважение к сопернику и, в первую очередь, к болельщику и зрителю на стадионе.
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четти чепаратти
А что клоп не играл чтоли? ,он же должен везде хоть в газмясе рекорды ставить как пологается великому .
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Роман
Ответ Большой Сэми
Расслабься, у тебя комплекс от величия Месси
По себе не судят. Ещё не нашёл на ветке хоть одного персофанаты Месси, который бы одобрительно отозвался об Мбаппе, после его успеха.
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Я Гражданин Мира
Ответ Старый Негр
И тут соглашусь. Рекорд на ЧМ был только один - по пенальти. Известно, кто автор)))
Я бы вам советовал бы смотрит другие рекорды этого автора.
Например, я назову двух его рекордов
7 зм скоро 8 ой получить и 91голов за календарный год.
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BeastI666I
ну все. соревнование Мбаппе - Роналду обхявляется открытым. Кто больше халявных голов забьет любительским командам.
+2
-1
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BeastI666I
Ответ Pushkin Sasha
ЧМ раз в 4 года, шансов, что кто-то побьет рекорд Месси по пенальти, действительно мало. Уровень!
дело тут вообще не в ЧМ
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fellx
Ответ Большой Сэми
Расслабься, у тебя комплекс от величия Месси
На пустом месте значит у него комплексы
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dimamak10
Еще 5 голов чтобы стать лучшим бомбардиром в истории ПСЖ и 20 голов до лучшего бомбардира чемпионата Франции
+3
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Footballeur
Ни один сектант не задаётся вопросом почему Неймар или любой другой игрок ПСЖ не забил дворовой команде 5 голов. Это диагноз!
+1
-3
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Pushkin Sasha
Ответ Дженнифер Коннелли
Мбаппе очень хорош но до уровня Месси он никогда не достигнет!
ЧМ раз в 4 года, шансов, что кто-то побьет рекорд Месси по пенальти, действительно мало. Уровень!
+3
-4
-1
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Айлин 1990
Ответ Имя Фамилия
Рональду 5-кратный победитель и 6-кратный обладатель ЛЧ. Он обладатель всех самых престижных рекордов и просто король турнира. Маленький меси посмешище ЧМ, первый гол в плей-офф в 35 годиков, сыграв больше всех матчей и пробив больше всех пенок, играя в топ-сборной, которая 20 лет строит вокруг него игру, он до сих пор не стал лучшим бомбардиром и идёт в ровень с Фонтеном, у которого в 5 раз меньше матчей и 24-летним пацаном одноклубником. Сравнивать короля ЛЧ с клоуном ЧМ можно только под веществами.
Король ЛЧ в Азии??)))
Он даже там не король. 🤣
+3
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Айлин 1990
Ответ Имя Фамилия
Охх хорошо подставился.
Как там 200 лига Аль Наср??)))
Футболку купил??)))
С детства за Аль Наср??))
Как думаете, догонит по голам Кокорина??)))
Мир видел худшего футболиста чем роналду??)))
Когда он забьёт хотя бы 1 гол в плей-офф ЧМ??)))
Хотя бы 1 ассист в плей-офф сделает на ЧМ?)))
20 лет за сборную играет и 0 раз МВП турнира.
Пока не выиграет ЧМ он будет и был в тени Эйсебио.
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Елена Готье
Ответ Psevdosport
Так вот как он собирается обгонять норвежца с его хет-триками в АПЛ)
Нет, хет-триками в финале ЧМ.
+2
-2
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Станислав Л
Ответ Имя Фамилия
Рональду 5-кратный победитель и 6-кратный обладатель ЛЧ. Он обладатель всех самых престижных рекордов и просто король турнира. Маленький меси посмешище ЧМ, первый гол в плей-офф в 35 годиков, сыграв больше всех матчей и пробив больше всех пенок, играя в топ-сборной, которая 20 лет строит вокруг него игру, он до сих пор не стал лучшим бомбардиром и идёт в ровень с Фонтеном, у которого в 5 раз меньше матчей и 24-летним пацаном одноклубником. Сравнивать короля ЛЧ с клоуном ЧМ можно только под веществами.
ЛЧ
Месси - 104 mins per goal
79 mins per goal contribution
Роналду - 114 mins per goal
88 mins per goal contribution
GOALS PER GAME
Месси - 0.80
Роналду - 0.77
MAN OF THE MATCH
Месси - 67
Роналду - 40
AVERAGE MATCH RATING
Месси - 8,43
Роналду - 7,99
Изучай и не скули
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Айлин 1990
Ответ Имя Фамилия
Рональду 5-кратный победитель и 6-кратный обладатель ЛЧ. Он обладатель всех самых престижных рекордов и просто король турнира. Маленький меси посмешище ЧМ, первый гол в плей-офф в 35 годиков, сыграв больше всех матчей и пробив больше всех пенок, играя в топ-сборной, которая 20 лет строит вокруг него игру, он до сих пор не стал лучшим бомбардиром и идёт в ровень с Фонтеном, у которого в 5 раз меньше матчей и 24-летним пацаном одноклубником. Сравнивать короля ЛЧ с клоуном ЧМ можно только под веществами.
Месси ЧЕМПИОН МИРА.
Этого хватить что бы знать всю карьеру роналду.
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