Мбаппе забил 5 голов «Пеи-де-Кассель». Это первый пента-трик в истории «ПСЖ» и в карьере Килиана

Нападающий « » установил клубный рекорд по голам за один матч.

Форвард пять раз отличился в игре против « » в 1/16 финала Кубка Франции (7:0). Всякий раз ему ассистировали разные футболисты: Нуну Мендеш, Данилу Перейра, Витинья, Неймар и Карлос Солер.

Ни одному игроку в истории «Пари Сен-Жермен» не удавалось забить пять голов за матч. Сам Мбаппе за карьеру тоже ни разу столько не забивал, максимум – 4 гола (дважды).

Подробно со статистикой 24-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.