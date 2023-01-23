КХЛ. «Торпедо» обыграло ЦСКА, «Амур» отыгрался с 1:4 и победил «Сибирь», «Трактор» уступил «Ак Барсу»

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ЦСКА проиграл «Торпедо» (1:3) на выезде в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Сибирь» вела 4:1, но проиграла «Амуру» (4:6), «Металлург» обыграл «Барыс» (2:1 ОТ) в овертайме, «Трактор» уступил «Ак Барсу» (1:4). 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Сибирь – Амур 4:6 (3:1, 1:2, 0:3)
Дата проведения
23 января, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
Онлайн матча Видео
1:0 – 2 Пьянов (Шаров)
2:0 – 6 Голубев (Овчинников)
3:0 – 8 Яковлев (Основин, Чесалин)
3:1 – 16 Лихачев (Балдаев, Николишин)
4:1 – 22 Пьянов (Мерфи, Красоткин)
4:2 – 23 Гребенкин (Дубакин, Ли)
4:3 – 39 Ли (Гребенкин)
4:4 – 42 Махановский (Грецкий, Шаров)
4:5 – 42 Дубакин (Гиздатуллин)
4:6 – 49 Гребенкин ()
Вратари: Красоткин 17/22, Костин 5/6 – Аликин 28/30, Калниньш 3/5.

 

Трактор – Ак Барс 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Дата проведения
23 января, 17.00, «Арена Трактор»
Онлайн матча Видео
0:1 – 10 Радулов ()
0:2 – 22 Лямкин ()
0:3 – 33 Галиев (Панюков)
1:3 – 51 Бурдасов (Карпухин, Сошников)
1:4 – 57 Токранов (Семенов, Галиев)
Вратари: Мыльников 30/34 – Билялов 31/32.

 

Металлург Мг – Барыс 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Дата проведения
23 января, 17.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео
0:1 – 8 Бракко (Бекетаев, Гудачек)
1:1 – 22 Чибисов (Кошелев, Керри)
2:1 – 63 Зернов (Голдобин, Майе)
Вратари: Кошечкин 20/21 – Гудачек 25/27.

 

Торпедо – ЦСКА 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Дата проведения
23 января, 19.30, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео
1:0 – 7 Фирстов ()
1:1 – 37 Дитц (Григоренко, Окулов)
2:1 – 55 Белевич (Воронин)
3:1 – 60 Гончарук (Коваленко)
Вратари: Гуска 43/44 – Шарыченков 20/22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

282 комментария

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Кирилл Абдалов
Э
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Саня52
Ответ amur.
Эхх... добрый ты, боярин!))
Добрый с вменяемыми людьми😉
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amur.
Ответ Саня52
Конечно не факт,кто бы не был-оставаться нужно людьми! Всем командам и болелам удачи и здоровья!
Эхх... добрый ты, боярин!))
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amur.
Ответ Приорат70
Разве ты когда-то был другим?
Нет
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стакан морса
А где Ларионов младший?
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Саня52
Ответ *BG*
Не факт, что это болельщики ЦСКА минусят. За концовку в предыдущем посте, могли заминусовать и болельщики СКА.
Конечно не факт,кто бы не был-оставаться нужно людьми! Всем командам и болелам удачи и здоровья!
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забанинныйСевер12
Ответ Болельщик МГ
0:3 период от Амура! Вообще стыдно должно быть. На твоём месте перестал бы вообще смотреть матчи Сибири
Но ты что то после Сочи что то смотрю не перестал смотреть....
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*BG*
Ответ Саня52
Минусаторы набежали... Чё,земноводное душит??? Людьми надо быть,а не особями в человечьем обличии.Это ИГРА и не более.
Не факт, что это болельщики ЦСКА минусят. За концовку в предыдущем посте, могли заминусовать и болельщики СКА.
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amur.
Ответ AAAARMEEC
Хочу спросить президента ЦСКА Есмантовича и Бориса Михайлова, который входит в состав директоров клуба, людей которые сняли тренера Никитина, и назначили Федорова.Вы нам обещали что с приходом Федорова команда будет показывать атакующий хоккей.Вот смотрю я на игры ЦСКА и в упор не вижу этот атакующий хоккей, команда с трудом и в муках рожает один гол(( Проигрывают всем командам конкурентам, дважды Локо,Динамо,Торпедо,Ска. Но это пол беды, проиграли дважды Кунь Луню, по разу Минску,Северстали,Нефтехимику командам которые дно КХЛ. Может стоит вернуть в ЦСКА Никитина? При нем ЦСКА забивал больше , и команда каждый год брала кубок Тихонова и выходила в финал Гагарина. Мне кажется прошлый кубок Федоров выиграл за счет того что заложил в ЦСКА Никитин. Этот год думаю предел ЦСКА это 1/4 финала. Команда при Федорове ДЕГРАДИРУЕТ(
Нессы... Фёдоров готовит команду к СКА... вот если и нам проиграете - тогда заканчивай терпеть ииии.......... уже от души))
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amur.
Ответ Михаил Курилов
ЦСКА с поражением! Продолжайте в том же духе!
Да они к игре против нас готовятся уже... это важнее для них
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amur.
Торпедоносцы были на высоте!
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Михаил Курилов
ЦСКА с поражением! Продолжайте в том же духе!
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Саня52
Ответ Саня52
Болелам ЦСКА не расстраиваться и пусть команда в Питере,25.01.23,выплеснет мастерство и спортивную злость на питерских коней!
Минусаторы набежали... Чё,земноводное душит??? Людьми надо быть,а не особями в человечьем обличии.Это ИГРА и не более.
0
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AAAARMEEC
Хочу спросить президента ЦСКА Есмантовича и Бориса Михайлова, который входит в состав директоров клуба, людей которые сняли тренера Никитина, и назначили Федорова.Вы нам обещали что с приходом Федорова команда будет показывать атакующий хоккей.Вот смотрю я на игры ЦСКА и в упор не вижу этот атакующий хоккей, команда с трудом и в муках рожает один гол(( Проигрывают всем командам конкурентам, дважды Локо,Динамо,Торпедо,Ска. Но это пол беды, проиграли дважды Кунь Луню, по разу Минску,Северстали,Нефтехимику командам которые дно КХЛ. Может стоит вернуть в ЦСКА Никитина? При нем ЦСКА забивал больше , и команда каждый год брала кубок Тихонова и выходила в финал Гагарина. Мне кажется прошлый кубок Федоров выиграл за счет того что заложил в ЦСКА Никитин. Этот год думаю предел ЦСКА это 1/4 финала. Команда при Федорове ДЕГРАДИРУЕТ(
+2
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Игорь Мастеров
Нижний с заслкженной победой. Браво парни. Гуска монстр сегодня.
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Александр 52
Ответ Саня52
Торпедо красавцы! Всё-таки выкружили своё,не опустили руки. Могли бы и больше,2 штанги...Есть ошибки в незрячих передачах ,но Гуска подтащил. Отдохнуть и на выезд,удачи парни! ТОРПЕДО ВПЕРЁД!!!!!
Правильно незрячие передачи чуть чуть второй гол в большинстве не пропустили и с коротким пасом перебарщивают, получается зачастую подсовывают шайбу друг другу и теряют.
+2
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*BG*
Ответ Сидни Кросби 2
Ещё один брут появился,ваш ЦСКА шайбу из оффсайда единственную забил,скажи спасибо линейным.
Не было там никакого оффсайда. И никаких двух игроков в зоне Торпедо не было при вводе туда шайбы игроками ЦСКА. Окулов отдавал передачу, находясь в средней зоне. Григоренко зашел в зону после того, как туда шайбу перевели. Диц тоже из средней зоны заезжал в зону Торпедо. Чистый гол. Какие там могут быть претензии к судьям?
+2
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Огюст
Игра была боевой, азартной с обоих сторон с десятком и более голевых моментов с той и другой стороны ! Вратарь Торпедо сыграл надёжнейше и в конечном итоге Волжане победили -положив в свою копилку важнейшие два очка -молодцы !
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Матроскин52
Доброго вечера! Торпедо с победой! ЦСКА спасибо за игру! Сегодня на льду была КОМАНДА! Хуска - просто тащил всю игру! Андрей Белевич забил вовремя, Серёжа - молодец, Фирстов- красавец! План Профессора и ТШ сработал на все 100! Верим в команду! Всем здоровья! P.S. Где эти парни были в первом периоде субботнего матча? В бане?
+9
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Саня52
Болелам ЦСКА не расстраиваться и пусть команда в Питере,25.01.23,выплеснет мастерство и спортивную злость на питерских коней!
+2
-2
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Vagner01
Ответ Dundee
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У Роснефти два КГ а у тырпедо? Так что чего нам плакать? На себя посмотри!
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Vagner01
Ответ Dundee
Я со времен супер лиги, не понимаю, как можно сливать армейским клубам. Ни разу не видел ни одного коня на выезде в Нино, только Ярик. Так что не обижай, своей московской, недавней позицией.
Ну выиграли ну и что? Скажите спасибо что мы о ска думали больше чем о тырпедо! Когда не думали то было 0-4! В ПО вам ничего не светит вообще одна беготня бей беги!
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Dundee
Ответ Vagner01
Да не не два! Восемь или десять! Да начихать на твое торпедо! Первый раунд ПО и все до свидания! Там за уши тащить не будут! Не надейся!
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Vagner01
Ответ Сидни Кросби 2
Наших два раза по лицу в 3 периоде били или ты следишь только за Торпедо.
Да не не два! Восемь или десять! Да начихать на твое торпедо! Первый раунд ПО и все до свидания! Там за уши тащить не будут! Не надейся!
+1
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Саня52
Торпедо красавцы! Всё-таки выкружили своё,не опустили руки. Могли бы и больше,2 штанги...Есть ошибки в незрячих передачах ,но Гуска подтащил. Отдохнуть и на выезд,удачи парни! ТОРПЕДО ВПЕРЁД!!!!!
+7
-1
+6
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