КХЛ. «Торпедо» обыграло ЦСКА, «Амур» отыгрался с 1:4 и победил «Сибирь», «Трактор» уступил «Ак Барсу»

проиграл « » (1:3) на выезде в Фонбет Чемпионате КХЛ.

« » вела 4:1, но проиграла « » (4:6), « » обыграл « » (2:1 ОТ) в овертайме, « » уступил « » (1:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ