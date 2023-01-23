КХЛ. «Торпедо» обыграло ЦСКА, «Амур» отыгрался с 1:4 и победил «Сибирь», «Трактор» уступил «Ак Барсу»
ЦСКА проиграл «Торпедо» (1:3) на выезде в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Сибирь» вела 4:1, но проиграла «Амуру» (4:6), «Металлург» обыграл «Барыс» (2:1 ОТ) в овертайме, «Трактор» уступил «Ак Барсу» (1:4).
- Дата проведения
- 23 января, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
- 1:0 – 2 Пьянов (Шаров)
- 2:0 – 6 Голубев (Овчинников)
- 3:0 – 8 Яковлев (Основин, Чесалин)
- 3:1 – 16 Лихачев (Балдаев, Николишин)
- 4:1 – 22 Пьянов (Мерфи, Красоткин)
- 4:2 – 23 Гребенкин (Дубакин, Ли)
- 4:3 – 39 Ли (Гребенкин)
- 4:4 – 42 Махановский (Грецкий, Шаров)
- 4:5 – 42 Дубакин (Гиздатуллин)
- 4:6 – 49 Гребенкин ()
- Дата проведения
- 23 января, 17.00, «Арена Трактор»
- 0:1 – 10 Радулов ()
- 0:2 – 22 Лямкин ()
- 0:3 – 33 Галиев (Панюков)
- 1:3 – 51 Бурдасов (Карпухин, Сошников)
- 1:4 – 57 Токранов (Семенов, Галиев)
- Дата проведения
- 23 января, 17.00, «Арена-Металлург»
- 0:1 – 8 Бракко (Бекетаев, Гудачек)
- 1:1 – 22 Чибисов (Кошелев, Керри)
- 2:1 – 63 Зернов (Голдобин, Майе)
- Дата проведения
- 23 января, 19.30, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- 1:0 – 7 Фирстов ()
- 1:1 – 37 Дитц (Григоренко, Окулов)
- 2:1 – 55 Белевич (Воронин)
- 3:1 – 60 Гончарук (Коваленко)
- Вратари: Гуска 43/44 – Шарыченков 20/22.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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