Алвес попросил еще об одном допросе по делу об изнасиловании. Ранее он трижды менял показания

Теги ПСЖ Ювентус Сборная Бразилии по футболу Барселона Севилья Дани Алвес лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига происшествия высшая лига Мексика Пумас Футбол

Дани Алвес попросил о еще одной возможности дать показания по делу об изнасиловании.

Ранее футболист трижды дал разные показания по делу об изнасиловании 23-летней девушки в туалете ночного клуба в Барселоне. Сначала он сказал, что не знает девушку, обвинившую его в изнасиловании, затем заявил, что видел ее, но ничего не было. А потом сказал, что это она накинулась на него, пока игрок собирался справить нужду, и сделала ему минет.

По данным Cadena SER, Алвес попросил о еще одном допросе.

Несколько дней назад Дани был арестован по подозрению в изнасиловании. Бывшему футболисту «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса» грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что девушка, обвинившая Алвеса в изнасиловании, отказалась от компенсации и хочет, чтобы Дани посадили в тюрьму.

Дани Алвеса арестовали по подозрению в изнасиловании. Есть много неприятных подробностей – со слов жертвы

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134 комментария

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Ответ Владислав Романов
Если шутку начинают объяснять, значит эта шутка плохая😁
Поделом мне! Она вообще плохая, но вписывалась в сюжет.
Как Джо в "эпизоде с тарелками" неумело отмазывался, так и Дани.
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Геннадий Тимченко
Ответ Владислав Романов
Ну он же не знал, что первые три "не зайдут"😁
Если он выработает четкую позицию (не факт что правдивую на все 💯, но хотя бы логично-здравую), то шансы соскочить от тюрьмы будут, а если продолжит куйню городить, то может у слушателей сложится мнение, что он постоянно так себя в клубах ведёт.... Подтянутся новые потерпевшие и он в ближайшие лет 10 сможет играть только за тюремные команды
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Артём Фёдоров
Ответ Montenegro Serbian
Рано говорить о том, что он слил унитаз. Неизвестно как вообще пройдёт суд и что ему светит. Не факт что он вообще сядет. Активную карьеру как футболист он всё равно закончил и много на этом не потеряет. Может продолжить работать в каком-нибудь клубе Катара или Саудовской Аравии (естественно не в топовом, по местным меркам), где в общем-то плевать на права женщин и на его бэкграунд по делу об изнасиловании спокойно могут закрыть глаза. Так что хоронить его жизнь точно рано. Вполне реально что продолжить жить вполне нормально и даже относительно неплохо зарабатывать.
Катаре, Саудовской Аравии, Спартаке :)
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Ramal Ali
Ответ здоровяк
Алвес в этот день с утра что-то подозревал. Он мне рассказывал, говорит: «Я утром встал, точно думаю, что сегодня изнасилование будет. Пойду в туалет спрячусь». Он говорит, точно знал: сегодня в клубе будет изнасилование, у него интуиция есть. Он поехал в туалет. Для храбрости выпил бутылку водки, ну чтоб как, такое известие внутреннее. Он спрятался за писуаром, «чтоб вообще ни с кем не встречаться, хочу»- говорит. И тут, вот эта жительница Барселоны целенаправленно через туалет шла. Целенаправленно. Видит - Алвес прячется за писуаром - она к нему. Он за другой писуар - она к нему. Он говорит: « Что ты от меня хочешь?». Она на себе платье порвала, насильно вытащила ремень у Алвеса, связала себе руки, а после уже посадила его в машину, нажала на газ.
Насмотрелся комеди клаб?)))
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Flavius
успешных обводок 0 из 3
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поколение пепси
Ответ Честный контроль
Алвес попросил 3 раза подряд провести следственный эксперимент в туалете с той же девушкой.
и на третий раз она согласилась на компенсацию, это вызвало подозрение в корысти
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Гриззли
Ответ гилберт
Так он же мог срулить на родину и его бы не выдали. Значит невиновен. А то что путался в показаниях...Представьте что Дани невиновен, то есть всё было по согласию и такая новость! Алвес просто в шоке, а в шоке можно всякого наговорить.
Не срулил, наверное, потому что решил в бразильской тюрьме будет сидеть не так комфортно, как в испанской.) А скрываться как Робиньо, наверное, не хотел.) Ну и он гражданин Испании, на фоне скандала, вполне возможно, могли бы и выдать.
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Greenalem
Ответ Montenegro Serbian
Рано говорить о том, что он слил унитаз. Неизвестно как вообще пройдёт суд и что ему светит. Не факт что он вообще сядет. Активную карьеру как футболист он всё равно закончил и много на этом не потеряет. Может продолжить работать в каком-нибудь клубе Катара или Саудовской Аравии (естественно не в топовом, по местным меркам), где в общем-то плевать на права женщин и на его бэкграунд по делу об изнасиловании спокойно могут закрыть глаза. Так что хоронить его жизнь точно рано. Вполне реально что продолжить жить вполне нормально и даже относительно неплохо зарабатывать.
Не факт, но учитывая факты по этой ситуации, вероятность очень высокая, что он получит реальный срок. В целом то, что не факт, что он вообще сядет это не аргумент. Так можно про любые досудебные дела говорить. Просто в этом случае думаю, что он уже практически точно слил в унитаз.
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pont77
Ответ Глеб Анищенко
А его уже признали виновным? Презумпция невиновности уже не работает или у нас теперь не суд вину устанавливает, а комментаторы на Sports.ru?
Презумпция невиновности у нас на спортсе работает исключительно в сторону потенциального насильника.
Девушку уже успели обвинить в том, что она охотница за деньгами и в том, что это все продуманная махинация с ее стороны и никакая она не жертва.
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Глеб Анищенко
Ответ pont77
Куда делись его защитнички, которые тут уверяли, что Рафик невиновен и это все спланированная акция шкуры?
А его уже признали виновным?
Презумпция невиновности уже не работает или у нас теперь не суд вину устанавливает, а комментаторы на Sports.ru?
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Гриззли
Ответ Montenegro Serbian
Он задержан до суда. Ограничение свободы на время следственных действий. Это абсолютно нормально по целому ряду уголовных статей. Это не тоже самое что на несколько лет сесть по приговору суда. Как бэ пора научиться видеть разницу.
Я прекрасно знаю, что это нормально для уголовки, но тогда не нужно писать "не факт что он вообще сядет". Он уже сидит в тюрьме, пока будут идти разбирательства, можно долго отсидеть.
+3
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Михо
Ответ здоровяк
В Бразилии сейчас смена власти и новый президент хочет большей интеграции Бразилии в мировую жизнь. Поэтому, уезд в Бразилию ничего не гарантирует. А тем более, что Алвес был подпевалой Болсонару
Спасибо, не знал таких подробностей)
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omar
Ответ Алексей Сметанин
Я один прочитал голосом Мартиросяна?🤣🤣🤣
Нет
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Wasilij Petrow
По третьему показанию Алвес должен сам упечь ее за решетку. "Споила, набросилась и угрозами вынудила, господа присяжные".
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filippa
Ответ danik 258808
Как вообще можно было дать три разных показания, значит явно виновен и постоянно искажает историю.
бухой.присанули менты. на нервяке. это тоьлко на вскидку.
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Спартак пичинен
Даст показания, что это его пытались изнасиловать
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Montenegro Serbian
Ответ Гриззли
Он уже сидит...
Он задержан до суда. Ограничение свободы на время следственных действий. Это абсолютно нормально по целому ряду уголовных статей.
Это не тоже самое что на несколько лет сесть по приговору суда.
Как бэ пора научиться видеть разницу.
+3
-2
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Никита Анохин
Опасно финтит в защите, передачу надо сделать на адвоката, успокоить ситуацию
+3
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Eleman SPb
Чем то похоже на когда едешь в тачке по дороге, а тут какой то дятел об капот бьется типа его сбили. Тут сама набросилась so sнула и говорит об изнасиловании
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-2
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Beriya
А следственный эксперимент будет? уж многим хочется посмотреть
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Алексей Сметанин
Ответ здоровяк
Алвес в этот день с утра что-то подозревал. Он мне рассказывал, говорит: «Я утром встал, точно думаю, что сегодня изнасилование будет. Пойду в туалет спрячусь». Он говорит, точно знал: сегодня в клубе будет изнасилование, у него интуиция есть. Он поехал в туалет. Для храбрости выпил бутылку водки, ну чтоб как, такое известие внутреннее. Он спрятался за писуаром, «чтоб вообще ни с кем не встречаться, хочу»- говорит. И тут, вот эта жительница Барселоны целенаправленно через туалет шла. Целенаправленно. Видит - Алвес прячется за писуаром - она к нему. Он за другой писуар - она к нему. Он говорит: « Что ты от меня хочешь?». Она на себе платье порвала, насильно вытащила ремень у Алвеса, связала себе руки, а после уже посадила его в машину, нажала на газ.
Я один прочитал голосом Мартиросяна?🤣🤣🤣
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гилберт
Уверен на западе, есть уже тренинги, как спровоцировать и развести богатея.
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гилберт
Ответ danik 258808
Как вообще можно было дать три разных показания, значит явно виновен и постоянно искажает историю.
Так он же мог срулить на родину и его бы не выдали. Значит невиновен. А то что путался в показаниях...Представьте что Дани невиновен, то есть всё было по согласию и такая новость! Алвес просто в шоке, а в шоке можно всякого наговорить.
+1
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Жаргал Шадапов
Ответ здоровяк
Алвес в этот день с утра что-то подозревал. Он мне рассказывал, говорит: «Я утром встал, точно думаю, что сегодня изнасилование будет. Пойду в туалет спрячусь». Он говорит, точно знал: сегодня в клубе будет изнасилование, у него интуиция есть. Он поехал в туалет. Для храбрости выпил бутылку водки, ну чтоб как, такое известие внутреннее. Он спрятался за писуаром, «чтоб вообще ни с кем не встречаться, хочу»- говорит. И тут, вот эта жительница Барселоны целенаправленно через туалет шла. Целенаправленно. Видит - Алвес прячется за писуаром - она к нему. Он за другой писуар - она к нему. Он говорит: « Что ты от меня хочешь?». Она на себе платье порвала, насильно вытащила ремень у Алвеса, связала себе руки, а после уже посадила его в машину, нажала на газ.
Прочитал голосом Мартиросяна
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Loko
Ответ Simplicissimus
Воистину неисповедимы дела бразильские. Ты можешь нахлобучивать условно любую сочную мулатку или не париться и вызвать элитную профурсетку. Но ты насилуешь рандомную бабу в ночном клубе
Это синдром Шуры Балаганова:"Командор! Я не хотел! Я машинально!"
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