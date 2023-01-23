Алвес попросил еще об одном допросе по делу об изнасиловании. Ранее он трижды менял показания
Дани Алвес попросил о еще одной возможности дать показания по делу об изнасиловании.
Ранее футболист трижды дал разные показания по делу об изнасиловании 23-летней девушки в туалете ночного клуба в Барселоне. Сначала он сказал, что не знает девушку, обвинившую его в изнасиловании, затем заявил, что видел ее, но ничего не было. А потом сказал, что это она накинулась на него, пока игрок собирался справить нужду, и сделала ему минет.
По данным Cadena SER, Алвес попросил о еще одном допросе.
Несколько дней назад Дани был арестован по подозрению в изнасиловании. Бывшему футболисту «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса» грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.
Ранее стало известно, что девушка, обвинившая Алвеса в изнасиловании, отказалась от компенсации и хочет, чтобы Дани посадили в тюрьму.
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Девушку уже успели обвинить в том, что она охотница за деньгами и в том, что это все продуманная махинация с ее стороны и никакая она не жертва.
Презумпция невиновности уже не работает или у нас теперь не суд вину устанавливает, а комментаторы на Sports.ru?
Это не тоже самое что на несколько лет сесть по приговору суда.
Как бэ пора научиться видеть разницу.