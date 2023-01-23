Алвес попросил еще об одном допросе по делу об изнасиловании. Ранее он трижды менял показания

Дани Алвес попросил о еще одной возможности дать показания по делу об изнасиловании.

Ранее футболист трижды дал разные показания по делу об изнасиловании 23-летней девушки в туалете ночного клуба в Барселоне. Сначала он сказал, что не знает девушку, обвинившую его в изнасиловании, затем заявил, что видел ее, но ничего не было. А потом сказал, что это она накинулась на него, пока игрок собирался справить нужду, и сделала ему минет.

По данным Cadena SER, Алвес попросил о еще одном допросе.

Несколько дней назад Дани был арестован по подозрению в изнасиловании. Бывшему футболисту «Барселоны», « » и « » грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что девушка, обвинившая Алвеса в изнасиловании, отказалась от компенсации и хочет, чтобы Дани посадили в тюрьму.

Дани Алвеса арестовали по подозрению в изнасиловании. Есть много неприятных подробностей – со слов жертвы