НХЛ. «Рейнджерс» забросили 6 шайб «Флориде», «Айлендерс» уступили «Торонто», «Калгари» одолел «Коламбус»

« » обыграли (6:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

« » был сильнее « » (5:2), « » выиграл у « » (3:2 ОТ), « » одолел « » (4:3 ОТ).

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ