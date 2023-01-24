НХЛ. «Рейнджерс» забросили 6 шайб «Флориде», «Айлендерс» уступили «Торонто», «Калгари» одолел «Коламбус»

Теги результаты Рейнджерс Айлендерс Баффало Торонто Флорида Коламбус Калгари Даллас НХЛ Хоккей

«Рейнджерс» обыграли «Флориду» (6:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Торонто» был сильнее «Айлендерс» (5:2), «Баффало» выиграл у «Далласа» (3:2 ОТ), «Калгари» одолел «Коламбус» (4:3 ОТ).

НХЛ

Регулярный чемпионат

Рейнджерс – Флорида 6:2 (2:1, 1:0, 3:1)
Дата проведения
24 января, 03.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео
1:0 – 4 Фокс (Зибанежад, Панарин)
1:1 – 6 Верхэге (Луостаринен, Лунделль)
2:1 – 18 Зибанежад (Фокс, Панарин)
3:1 – 36 Веси (Трочек, Гудроу)
4:1 – 48 Лафреньер (Хитил, Какко)
5:1 – 49 Зибанежад (Фокс, Панарин)
5:2 – 52 Барков (Монтур, Ткачак)
6:2 – 57 Хитил (Лафреньер, Какко)
Вратари: Шестеркин 33/35 – Лайон 20/25.

 

Торонто – Айлендерс 5:2 (0:1, 4:1, 1:0)
Дата проведения
24 января, 03.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 20 Ли (Ао, Нелсон)
1:1 – 26 В. Нюландер (Джиордано, Таварес)
1:2 – 27 Ли (Барзэл, Палмиери)
2:2 – 28 Таварес (Самсонов, В. Нюландер)
3:2 – 30 Йернкрук (Холл, В. Нюландер)
4:2 – 37 В. Нюландер ()
5:2 – 48 Мэттьюс (Холл)
Вратари: Самсонов 31/33 – Сорокин 34/39.

 

Даллас – Баффало 2:3 (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)
Дата проведения
24 января, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 2 Бенн (Павелски, Хинтц)
1:1 – 12 Далин (Миттлстадт)
1:2 – 42 Олофссон (Томпсон, Скиннер)
2:2 – 46 Робертсон (Павелски)
2:3 – 62 Пауэр (Так, Томпсон)
Вратари: Эттинджер 22/25 – Андерсон 29/31.

 

Калгари – Коламбус 4:3 (1:0, 2:2, 0:1, 1:0)
Дата проведения
24 января, 05.30, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео
1:0 – 17 Дюр (Уигар)
2:0 – 22 Кадри (Манджипани, Задоров)
2:1 – 30 Марченко (Лайне, Годро)
2:2 – 30 Лайне (Боквист, Годро)
3:2 – 37 Манджипани (Колман, Баклунд)
3:3 – 45 Дженнер (Гадбрэнсон, Лайне)
4:3 – 63 Дюбе (Манджипани)
Вратари: Владарж 22/25 – Корписало 45/49.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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46 комментариев

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забил на оборону
Ответ Be1983kot18leta@gmail.com
Сегодня играет Торонто, а значит Остин будет забивать
как ты знал?
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Glyb Aleksey
Ответ Великий Кукурузо
Вот это булинг,Джонни- хоккей 😬
Ну а какая другая может быть реакция, если он был лидер команды, ему предлагали хороший (шикарный, на самом деле) контракт, а он пошел на поводу у своей второй половины и команду "кинул", по большому счету. Его за это с цветами и овациями встречать?
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Evgeny Sementsov
У Флориды прямо беда с вратарями. Бобровский, к сожалению, по стате совсем не впечатляет.
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Павел Иванов
Ответ Андрей Привалов
Сейчас смотрю Калгари-Коламбус, после первого периода у Гаврикова самый маленький айс-тайм среди защитников 4:48, в то время как у Гудбрансона 7:54, выпускают чуть ли не каждую вторую смену, каждый раз пожар, в чем прикол?
У Гаврикова всего лишь -4, зачем ему портить статистику и сбивать цену перед обменом. (?) у Гудбренсона, кстати, -21, ему все равно терять нечего)))
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Cbj Fan
Ответ разноцветный логотип
каков был пас на Лайне? ух! надеюсь на следующий сезон. впрочем я так каждый год себе говорю :/
Да, крутая, но если ты заметил,Лайне бросал когда ещё шайба не была на льду, причем шайба ему прямо попала под бросок. И на Марченко Джонни красиво отдал. Между Джонни и Патрика нужен физически играющий центр, а не Рословик.
Я за будущее не боюсь. Если у Лайне не будут невынужденные травмы, Веренски будет здоров, все будет норм. Если только молодняк - Джонсон, Силлинджер, Марченко, Чинахов, Дюма, Воронков, Йиржичек, Матейчак, Свозил, Княжко, Берни, Тарасов + минимум один выбор в первом раунде. Причем, те, которые играют в НХЛ заиграли и те, которые в юниорах или АХЛ/КХЛ играют прилично.
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Cbj Fan
Не могу судить по сезоне, но в этой игре был Юбердо никакой. Понравился Дюбе. Но у Калгари хорошие, опытные защитники, которые хорошо разыгрывали.
Но в случае Калгари, если им более нужно, желаю им очки. Семья живёт в Калгари и они большие болельщики Флеймс.
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Velirpa
Ответ Molzahn
1. Команда проходит в плей-офф, если в своей конференции она заняла место не ниже восьмого - это самое главное. 2. Команды формируют итоговую сетку плей-офф по каждой конференции в отдельности - таким образом, клубы из разных конференций могут встретиться только в финале. 3. По три первых команды из каждого дивизиона выйдут напрямую, две оставшихся в конференции - по количеству очков (поэтому восьмое место ключевое: сверстанный график встреч внутри конференции не предусматривает набора очков командами в какой-то дикой диспропорции между дивизионами).
бро, спс.
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разноцветный логотип
Ответ Cbj Fan
Чистый фол на Годро не свистели, благодаря чему Калгары получил шанс 2:1. Но будем честны, если бы не Корписало, мы бы получили так штук 6 минимум.
каков был пас на Лайне? ух! надеюсь на следующий сезон.
впрочем я так каждый год себе говорю :/
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Андрей Привалов
Я сколько смотрел Тампу, что Хедман, что Макдона, что Сергачев почти всегда при выходах 1 в 2 кроют адресат передачи, а не игрока с шайбой, то есть дают Василевскому справиться 1 в 0, а когда ты пытаешься поймать двух зайцев, то в итоге просто расстреливают пустые ворота, как сейчас было с Гавриковым и Корписало
+3
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Cbj Fan
Ответ MacAr4i
Команда борется за последнее место ))
Тут другое, мы много играли в большинстве, поэтому Гавриков не выходил.
0
-1
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Cbj Fan
Чистый фол на Годро не свистели, благодаря чему Калгары получил шанс 2:1. Но будем честны, если бы не Корписало, мы бы получили так штук 6 минимум.
+1
-1
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Tabaqui
Один упал второй шайбу упустил
0
0
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Великий Кукурузо
Джонни-хоккей наказан😬
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-3
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Molzahn
Ответ Velirpa
ребят, кто разбирается, какое место нужно Эдмонтону для П/О?
1. Команда проходит в плей-офф, если в своей конференции она заняла место не ниже восьмого - это самое главное.
2. Команды формируют итоговую сетку плей-офф по каждой конференции в отдельности - таким образом, клубы из разных конференций могут встретиться только в финале.
3. По три первых команды из каждого дивизиона выйдут напрямую, две оставшихся в конференции - по количеству очков (поэтому восьмое место ключевое: сверстанный график встреч внутри конференции не предусматривает набора очков командами в какой-то дикой диспропорции между дивизионами).
+1
0
+1
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Cbj Fan
Ответ Андрей Привалов
Сейчас смотрю Калгари-Коламбус, после первого периода у Гаврикова самый маленький айс-тайм среди защитников 4:48, в то время как у Гудбрансона 7:54, выпускают чуть ли не каждую вторую смену, каждый раз пожар, в чем прикол?
Чисто случайно. У Гаврикова снова будет большой. Хотя не исключено, что хотят попробовать других, поскольку уже решено, что уходит.
+1
-1
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NACfoRekcuF
Ответ Velirpa
ребят, кто разбирается, какое место нужно Эдмонтону для П/О?
Ахах, знаток хоккея
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MacAr4i
Ответ Андрей Привалов
Сейчас смотрю Калгари-Коламбус, после первого периода у Гаврикова самый маленький айс-тайм среди защитников 4:48, в то время как у Гудбрансона 7:54, выпускают чуть ли не каждую вторую смену, каждый раз пожар, в чем прикол?
Команда борется за последнее место ))
+1
-2
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Printezis1990
Ответ Mikita Zakharau
Может, человек а Огайо живет, кто знает. Я тоже за Акул переживаю, хотя понимаю, что ближайшие года три ПО не видать)
Акулам как раз видать , состав хороший в след году выйдут ) и Акулы это бренд а коламбус вообще хз что за фейк команда , как и атланта с илюшей и хитли в свое время )
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Tabaqui
Огоньки с чуть более сбалансированным составом в этом году но без лидера и какой то харизмы может ближе к ПО подпишут лидера подвала таблицы
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Андрей Привалов
Сейчас смотрю Калгари-Коламбус, после первого периода у Гаврикова самый маленький айс-тайм среди защитников 4:48, в то время как у Гудбрансона 7:54, выпускают чуть ли не каждую вторую смену, каждый раз пожар, в чем прикол?
0
0
0
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Mikita Zakharau
Ответ Printezis1990
Вы уже отвалились давно от по какой смысл вообще наблюдать и переживать за Коламбус в ближайшие лет 10 ))
Может, человек а Огайо живет, кто знает. Я тоже за Акул переживаю, хотя понимаю, что ближайшие года три ПО не видать)
+2
0
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Printezis1990
Ответ Cbj Fan
Жёсткий канадский выезд (Калгари, Эдмонтон, Ванкувер + Сиэттл). Нужно начать хорошо. Кстати, Годро и Гудбрансон возвращаются, Джонни наверно получит большое Бууу 😎
Вы уже отвалились давно от по какой смысл вообще наблюдать и переживать за Коламбус в ближайшие лет 10 ))
+4
-3
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SlavaF.
Ответ e1ther - e1ther
Комментарий удален модератором
Ижевский сантехник перебрал?
Впрочем, ничего нового.
+9
-6
+3
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sammuilson
С победой НИР!!!
Эх Тёмыч, как же в пустые то не попал, точно бы стал первой звездой.
А Крайдер без усов и без Зибы совсем пропал, зря их с Микой разлучили.
Странно, почему-то на некоторых браузерах пропадает окошко для где пишут комментарии, уже не первый раз
+5
0
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Великий Кукурузо
Вот это булинг,Джонни- хоккей 😬
0
-3
-3
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