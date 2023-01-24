НХЛ. «Рейнджерс» забросили 6 шайб «Флориде», «Айлендерс» уступили «Торонто», «Калгари» одолел «Коламбус»
«Рейнджерс» обыграли «Флориду» (6:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Торонто» был сильнее «Айлендерс» (5:2), «Баффало» выиграл у «Далласа» (3:2 ОТ), «Калгари» одолел «Коламбус» (4:3 ОТ).
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 24 января, 03.00, «Madison Square Garden»
- 1:0 – 4 Фокс (Зибанежад, Панарин)
- 1:1 – 6 Верхэге (Луостаринен, Лунделль)
- 2:1 – 18 Зибанежад (Фокс, Панарин)
- 3:1 – 36 Веси (Трочек, Гудроу)
- 4:1 – 48 Лафреньер (Хитил, Какко)
- 5:1 – 49 Зибанежад (Фокс, Панарин)
- 5:2 – 52 Барков (Монтур, Ткачак)
- 6:2 – 57 Хитил (Лафреньер, Какко)
- Дата проведения
- 24 января, 03.00, «Scotiabank Arena»
- 0:1 – 20 Ли (Ао, Нелсон)
- 1:1 – 26 В. Нюландер (Джиордано, Таварес)
- 1:2 – 27 Ли (Барзэл, Палмиери)
- 2:2 – 28 Таварес (Самсонов, В. Нюландер)
- 3:2 – 30 Йернкрук (Холл, В. Нюландер)
- 4:2 – 37 В. Нюландер ()
- 5:2 – 48 Мэттьюс (Холл)
- Дата проведения
- 24 января, 04.30, «American Airlines Center»
- 1:0 – 2 Бенн (Павелски, Хинтц)
- 1:1 – 12 Далин (Миттлстадт)
- 1:2 – 42 Олофссон (Томпсон, Скиннер)
- 2:2 – 46 Робертсон (Павелски)
- 2:3 – 62 Пауэр (Так, Томпсон)
- Дата проведения
- 24 января, 05.30, «Scotiabank Saddledome»
- 1:0 – 17 Дюр (Уигар)
- 2:0 – 22 Кадри (Манджипани, Задоров)
- 2:1 – 30 Марченко (Лайне, Годро)
- 2:2 – 30 Лайне (Боквист, Годро)
- 3:2 – 37 Манджипани (Колман, Баклунд)
- 3:3 – 45 Дженнер (Гадбрэнсон, Лайне)
- 4:3 – 63 Дюбе (Манджипани)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Я за будущее не боюсь. Если у Лайне не будут невынужденные травмы, Веренски будет здоров, все будет норм. Если только молодняк - Джонсон, Силлинджер, Марченко, Чинахов, Дюма, Воронков, Йиржичек, Матейчак, Свозил, Княжко, Берни, Тарасов + минимум один выбор в первом раунде. Причем, те, которые играют в НХЛ заиграли и те, которые в юниорах или АХЛ/КХЛ играют прилично.
Но в случае Калгари, если им более нужно, желаю им очки. Семья живёт в Калгари и они большие болельщики Флеймс.
впрочем я так каждый год себе говорю :/
2. Команды формируют итоговую сетку плей-офф по каждой конференции в отдельности - таким образом, клубы из разных конференций могут встретиться только в финале.
3. По три первых команды из каждого дивизиона выйдут напрямую, две оставшихся в конференции - по количеству очков (поэтому восьмое место ключевое: сверстанный график встреч внутри конференции не предусматривает набора очков командами в какой-то дикой диспропорции между дивизионами).
Впрочем, ничего нового.
Эх Тёмыч, как же в пустые то не попал, точно бы стал первой звездой.
А Крайдер без усов и без Зибы совсем пропал, зря их с Микой разлучили.
Странно, почему-то на некоторых браузерах пропадает окошко для где пишут комментарии, уже не первый раз