Кейн стал лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма», разделив рекорд с Гривзом. У них по 266 голов
Харри Кейн стал лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма».
29-летний нападающий проводит юбилейный матч за лондонский клуб в чемпионате Англии.
Форвард вышел в стартовом составе на игру против «Фулхэма» в 21-м туре. Это его 300-я игра за «шпор» в АПЛ.
Англичанин открыл счет на 1-й добавленной к первому тайму минуте, воспользовавшись передачей хавбека Сон Хын Мина.
Он повторил рекорд Джимми Гривза по голам за «Тоттенхэм» во всех турнирах – они забили по 266 раз.
Со статистикой выступлений Кейна можно ознакомиться здесь.
The 29-year-old England striker reached the landmark with the opening goal in Monday’s game at Fulham, his 199th in 300 Premier League games for Spurs.
Greaves, who started his career at Chelsea, scored 266 goals in 379 games for Spurs between 1961 and 1970.
(bbc sport)
Если нет баланса в составе, то хоть обложись бомбардирами.
Победы и титулы - это ж не только забитые голы.
Вон к примеру Фиорентина с Батистутой в составе за 10 лет только один кубок Италии взяла, хотя он регулярно так отгружал соперникам.
Кстати если взять матчи Гари в АПЛ с сезона 14/15 то у него получится 196 голов за 288 матчей.
Если взять 38 полный сезон, то в среднем он забивает по 26 за сезон)
За этот же период в других официальных турнирах за 100 матчей забито ещё 65 голов.
Если что я тут с Вами не спорю, просто стало интересно, Вы озвучили цифру 30 голов за сезон, а он оказывается не так уж долек от этой цифры.