Кейн стал лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма», разделив рекорд с Гривзом. У них по 266 голов

Харри Кейн стал лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма».

29-летний нападающий проводит юбилейный матч за лондонский клуб в чемпионате Англии.

Форвард вышел в стартовом составе на игру против « » в 21-м туре. Это его 300-я игра за «шпор» в .

Англичанин открыл счет на 1-й добавленной к первому тайму минуте, воспользовавшись передачей хавбека .

Он повторил рекорд Джимми Гривза по голам за « » во всех турнирах – они забили по 266 раз.

Со статистикой выступлений Кейна можно ознакомиться здесь.