Кейн стал лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма», разделив рекорд с Гривзом. У них по 266 голов

Теги Фулхэм премьер-лига Англия Тоттенхэм рекорды Джимми Гривз Сон Хын Мин Харри Кейн Футбол

Харри Кейн стал лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма».

29-летний нападающий проводит юбилейный матч за лондонский клуб в чемпионате Англии.

Форвард вышел в стартовом составе на игру против «Фулхэма» в 21-м туре. Это его 300-я игра за «шпор» в АПЛ.

Англичанин открыл счет на 1-й добавленной к первому тайму минуте, воспользовавшись передачей хавбека Сон Хын Мина.

Он повторил рекорд Джимми Гривза по голам за «Тоттенхэм» во всех турнирах – они забили по 266 раз.

Со статистикой выступлений Кейна можно ознакомиться здесь.

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47 комментариев

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Belfast Boy
Ответ shahin101
Harry Kane has equalled Jimmy Greaves’ record as Tottenham’s all-time top scorer with his 266th goal for the club. The 29-year-old England striker reached the landmark with the opening goal in Monday’s game at Fulham, his 199th in 300 Premier League games for Spurs. Greaves, who started his career at Chelsea, scored 266 goals in 379 games for Spurs between 1961 and 1970. (bbc sport)
Taking into account all competitions, Greaves scored 268 goals in 381 matches
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shahin101
Ответ Belfast Boy
Проверяйте источники лучше. Еще два гола до рекорда Гривза (268 - 266)
Harry Kane has equalled Jimmy Greaves’ record as Tottenham’s all-time top scorer with his 266th goal for the club.

The 29-year-old England striker reached the landmark with the opening goal in Monday’s game at Fulham, his 199th in 300 Premier League games for Spurs.

Greaves, who started his career at Chelsea, scored 266 goals in 379 games for Spurs between 1961 and 1970.
(bbc sport)
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Александр Гончаров
Ответ Макс Шева
Ну иногда ,хоть можно потратиться
Бавария слишком много и так потратилась уже на Де Лигта и Мане, хоть и продавала игроков вышло больше потратить чем продать. Думаю раньше лета новых не будет.
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Макс Шева
Ответ Александр Гончаров
Он слишком дорого стоит для Баварии
Ну иногда ,хоть можно потратиться
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Анвар Масимов
Ответ Andrey Chernyaev
Будет забавно если Кейн перейдет в Баварию и Бавария прервет свое доминирование в Бундеслиге ))))
Кейн не Роналду же . Чтобы клубы ращваливать
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AndreyBSC
Отлично. Надеюсь, Кейн останется и будет легендой клуба. Хозяин лишь бы не жмотился и нормальных игроков купил.
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Section5
Ответ Montenegro Serbian
А чë таинственного? Если нет баланса в составе, то хоть обложись бомбардирами. Победы и титулы - это ж не только забитые голы. Вон к примеру Фиорентина с Батистутой в составе за 10 лет только один кубок Италии взяла, хотя он регулярно так отгружал соперникам.
Ну Бати еще выиграл Серию Б с Фиорой) тоже трофей, хоть и не вышка
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Kanonir152
Ответ MATRiX
Именно в АПЛ у Кейна 199 в 300. В АПЛ у Агуэро какая стата? Должны быть примерно равными
в АПЛ у Кейна 199 голов за 303 матча, у Агуэро 184 гола за 275 матчей.
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HellLight
Очевидно парень нашел свою команду
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Montenegro Serbian
Ответ Кино Музыка
Таинственный клуб. Бомбардиров куча, успехов нет.
А чë таинственного?
Если нет баланса в составе, то хоть обложись бомбардирами.
Победы и титулы - это ж не только забитые голы.
Вон к примеру Фиорентина с Батистутой в составе за 10 лет только один кубок Италии взяла, хотя он регулярно так отгружал соперникам.
+2
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Александр Гончаров
Ответ Макс Шева
Если бы раньше перешёл в МЮ никогда бы не сыграл в финале ЛЧ.Сейчас это тоже не вариант в следующем сезоне уже манки могут быть как тотенхем.Нужна команда по типу Баварии.
Он слишком дорого стоит для Баварии
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Brigant
голеадор
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MATRiX
Ответ Kanonir152
Ну, кстати, 266 голов в 415 матчах за ТТХ - это высочайший уровень. У Агуэро, например, 260 голов в 390 матчах за Сити. Результат у Серхио лучше, но и клуб более звездный.
Именно в АПЛ у Кейна 199 в 300. В АПЛ у Агуэро какая стата? Должны быть примерно равными
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0
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Belfast Boy
Проверяйте источники лучше. Еще два гола до рекорда Гривза (268 - 266)
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Денис Мартин
А ему только 29 лет. Он ещё 3-4 сезона может спокойно играть на таком уровне, потом ещё несколько лет будет сдавать позиции, но я думаю он вполне может побить все бомбардирский рекорды АПЛ.
+3
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Andrey Chernyaev
Ответ Питер Пэн
Гривз хоть сумел в составе ТТХ выиграть 2 Кубка Англии и Кубок Кубков, а у Урагана даже таких трофеев нет, увы и вероятно и не будет, если не перейдет в топ-клубе типа Баварии.
Будет забавно если Кейн перейдет в Баварию и Бавария прервет свое доминирование в Бундеслиге ))))
+7
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+5
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Биллибоб
Игрок одного рекорда
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-2
-2
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mr_simpson
Вот вроде только был нападающим одного сезона, а уже лучший бомбардир Тоттенхэма
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NNC
Еще 1 гол и можно валить в мю
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zidane467554
Ответ brace
Ну всё, теперь может спокойно переходить в другой клуб, вместе с Соном )
сон скатился
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Евгений Ох
Ответ Ramin Mamedov
Немного о том, какие умные тут фанаты футбола сидят... Если бы Кейн забил 266 голов за 300 игр, то это примерно по 30 мячей за 9 полных сезонов что Кейн играет в АПЛ.. но ума местных не хвататет, чтобы додуматься до того, что это нереально
Ну так он же не только в АПЛ забивал.
Кстати если взять матчи Гари в АПЛ с сезона 14/15 то у него получится 196 голов за 288 матчей.
Если взять 38 полный сезон, то в среднем он забивает по 26 за сезон)
За этот же период в других официальных турнирах за 100 матчей забито ещё 65 голов.
Если что я тут с Вами не спорю, просто стало интересно, Вы озвучили цифру 30 голов за сезон, а он оказывается не так уж долек от этой цифры.
+1
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Adil1111
Хотелось что бы хоть какой нибудь трофей выиграл
+1
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Питер Пэн
Ответ Кино Музыка
Таинственный клуб. Бомбардиров куча, успехов нет.
Гривз хоть сумел в составе ТТХ выиграть 2 Кубка Англии и Кубок Кубков, а у Урагана даже таких трофеев нет, увы и вероятно и не будет, если не перейдет в топ-клубе типа Баварии.
+7
-4
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brace
Ну всё, теперь может спокойно переходить в другой клуб, вместе с Соном )
0
-1
-1
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Shadow1882
Надеюсь, будет возможность поздравить и с 300-м голом
+2
0
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