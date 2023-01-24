Марченко – 1-й игрок с 1926 года, набравший первые 10 очков в НХЛ только за счет голов

Теги рейтинги Коламбус Калгари НХЛ рекорды Кирилл Марченко Хоккей

Кирилл Марченко – 1-й игрок с 1926 года, набравший первые 10 очков в НХЛ только за счет голов.

Форвард «Коламбуса» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (3:4 ОТ). 

На его счету стало 10 (10+0) баллов в 24 играх сезона. 

Марченко – первый игрок в современной истории НХЛ, чьи первые 10 очков в лиге были набраны исключительно за счет голов. 

Ранее таких случаев было всего 4. У Джо Мэлоуна («Монреаль») было 16+0 по ходу сезона-1917/18, Джона Маккиннона («Питтсбург Пайрэтс») – 13+0 в сезоне-1926/27, Хауи Моренца («Монреаль») – 12+0 в сезоне-1923/24, Арта Ганье («Монреаль») – 10+0 в сезоне-1926/27. 

Отметим, что в 1910-20-е годы правила начисления голевых передач отличались от нынешних. Так, лучший снайпер сезона-1926/27 Билл Кук («Рейнджерс») забросил 33 шайбы, а лучшим ассистентом стал Дик Ирвин («Чикаго») с 18 передачами. 

Рекорд по числу голов за сезон без передач был установлен в том же самом сезоне-1926/27. Форвард «Монреаля» Пит Лепин завершил регулярку с 16+0 в 44 играх. 

41 комментарий

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AminO2
И 1-й такой игрок в истории с момента введения новых правил. Важно уточнить.
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Лёша Алёшин
да хрен с передачами кто их помнит? вот есть кросби да обладатель 3ёх кубков ст да почти 1500 очков на ровне с ови на как закончат карьеру кто про кросби вспомнит ?забивших под 500 и 500+шайб много тех кто наколбасил кучу передач кто помнит? я лично нет, там грецки точно не обогнать,например в футболе также месси рональду мбапе они много забивают ,а кто им передачи раздаёт такого-же статуса? их много кто вспоминает?пеле много забил кто ему пасы давал про них кто нибудь что нибудь слышал помнит про них ?пусть лучше забивает
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Cbj Fan
Ответ гилберт
Чтобы были голевые передачи, их и делать то необязательно.
Он их делает, но увы. Кроме того не играет так много, но тут и тренер и Кирилл объяснили почему, это касается физухи, Кириллу ещё нужно было привыкнуть.
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madr01
Это просто невезение.
Смотрел матч в котором Марченко дважды сто процентные передачи на гол выдавал. Передача на чистый фланг Карсон Майеру и тот пуляет в перекладину. Передача из за ворот на пятачок Силинжеру и тот промахиваеся :(
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белая простыня олимпиады
Ответ АлкоЛоко
без передач )
Он тогда будет снайпером круче Овечкина 😅😂
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AnTikVar
Это надо было чтобы очень многое сложилось. Вписал себя в историю, молодец.
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Кино Музыка
В современном подсчете очков это что-то из ряда вон. Уникум.
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56prost
Ответ Федор Петров
"Этот Марченко не понимает хоккей. Хоккей это гол плюс пас.“ — Шмурнов.
...эт ты к чему маргинала вспомнил здесь?
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56prost
...не дотерпел немного до 100-летия
+2
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ГЕНПЛАН
Ответ ГЕНПЛАН
Дожили, блин, цитата из классики уже на статью катит))
Сегодня вообще какой-то день классики, ходил щас в лабаз, передомной дед, рассчитывается на кассе и грит: овес нынче дорог!
Я ему: 12 стульев читали? Он на меня удивленно - странно вообще, что эту фразу кто-то понял))
+4
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гилберт
Ответ Cbj Fan
Кириллу просто не везёт. Он не раз о дал красивую передачу, но его партнёры смотрели в небо, по другому такое исполнение назвать не могу. А так играет хорошо, сегодня был играл с Курсом и Робинсоном, когда Ларс начал играть с тремя звеньями.
Чтобы были голевые передачи, их и делать то необязательно.
+1
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Антон Александров
Даже Овечкин научился пасовать лет в 30. Может, Марченко тоже попробует.
+3
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BuTaJIbKa
Пулялка бешеная :) шутка, конечно, но стата - презабавнейшая, ещё и учёт с 26-го года...
+5
0
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ГЕНПЛАН
Ответ ГЕНПЛАН
И у него мальчик и... тоже мальчик?))
Дожили, блин, цитата из классики уже на статью катит))
+4
0
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ГЕНПЛАН
Ответ дмитрий каменецкий
Его зовут Анатолий Ефремович)
И у него мальчик и... тоже мальчик?))
+2
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Dimon Pogorelov
Первые 10 шайб только за счёт голов??? 😊😊 Это уникально, конечно 🤣
+8
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alklimov2018
Что всегда удивляло в НХЛ, так это подсчет всевозможной статистики, зачастую, правда бесполезной, но это маркетинг.:)
К слову, передачи даже в 20-е годы, раздавались не так щедро, как сейчас, тем уникальнее Марченко.:)
+4
-1
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Огюст
Кирилл ещё забей семь голов без передач и войдёшь лет на сто в историю НХЛ ! Желаю и далее голеадорить !
+13
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+13
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АлкоЛоко
Ответ белая простыня олимпиады
Осталось забить всего 885 шайб
без передач )
+5
0
+5
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белая простыня олимпиады
Осталось забить всего 885 шайб
+9
0
+9
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Даня Чебыкин
Ответ Einfach Safari
Вот это форвард, настоящий форвард...
Первая колом, вторая соколом, стало быть и третья зайдет!
+3
0
+3
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дмитрий каменецкий
Ответ ГЕНПЛАН
Товарищь Новосельцев?))
Его зовут Анатолий Ефремович)
+13
0
+13
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Direct free kick
Можно смело выкупать Лайне с таким Марченко
+4
-5
-1
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Федя Букин
Ааа... аа... я то сперва подумал, что ему никто передачи не отдавал, и он всё сам, отбор-гол.
+7
-1
+6
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albert_lucky
Единоличник)
+3
0
+3
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