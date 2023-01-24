Марченко – 1-й игрок с 1926 года, набравший первые 10 очков в НХЛ только за счет голов
Кирилл Марченко – 1-й игрок с 1926 года, набравший первые 10 очков в НХЛ только за счет голов.
Форвард «Коламбуса» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (3:4 ОТ).
На его счету стало 10 (10+0) баллов в 24 играх сезона.
Марченко – первый игрок в современной истории НХЛ, чьи первые 10 очков в лиге были набраны исключительно за счет голов.
Ранее таких случаев было всего 4. У Джо Мэлоуна («Монреаль») было 16+0 по ходу сезона-1917/18, Джона Маккиннона («Питтсбург Пайрэтс») – 13+0 в сезоне-1926/27, Хауи Моренца («Монреаль») – 12+0 в сезоне-1923/24, Арта Ганье («Монреаль») – 10+0 в сезоне-1926/27.
Отметим, что в 1910-20-е годы правила начисления голевых передач отличались от нынешних. Так, лучший снайпер сезона-1926/27 Билл Кук («Рейнджерс») забросил 33 шайбы, а лучшим ассистентом стал Дик Ирвин («Чикаго») с 18 передачами.
Рекорд по числу голов за сезон без передач был установлен в том же самом сезоне-1926/27. Форвард «Монреаля» Пит Лепин завершил регулярку с 16+0 в 44 играх.
Смотрел матч в котором Марченко дважды сто процентные передачи на гол выдавал. Передача на чистый фланг Карсон Майеру и тот пуляет в перекладину. Передача из за ворот на пятачок Силинжеру и тот промахиваеся :(
Я ему: 12 стульев читали? Он на меня удивленно - странно вообще, что эту фразу кто-то понял))
К слову, передачи даже в 20-е годы, раздавались не так щедро, как сейчас, тем уникальнее Марченко.:)