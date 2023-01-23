Карякин о боевых действиях: «В руководстве страны сидят умные люди и все видят. Но почему-то некоторые моменты они пока не могут исправить»
Гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что конфликт на Украине завершится успехом России.
«Конечно. Я в это верю, и у нас нет выбора – во всех смыслах этого слова», – сказал Карякин.
Также шахматиста спросили о том, что в ходе боевых действий на Украине, на его взгляд, можно было бы сделать лучше.
«Это очень серьезный вопрос, и думаю, что о различных его аспектах можно дискутировать часами. Потому что, с одной стороны, каждый из нас мнит себя стратегом, видя бой со стороны. И каждому со стороны кажется, что он хорошо понимает, что нужно делать.
А с другой стороны, я считаю, что в руководстве страны сидят умные люди и они тоже все видят. Но почему-то некоторые моменты они пока не могут исправить. Поэтому вопрос «почему» я оставлю вашим пытливым читателям», – добавил шахматист.
По его мнению, страны НАТО представляют угрозу для России.
«Наши противники против нас действуют достаточно агрессивно. И я вижу, что возможны два варианта. Либо они (страны НАТО) попробуют добиться своего, пытаясь развалить Россию как изнутри, так и снаружи.
И, конечно, этого ни в коем случае допускать нельзя. Либо мы все выдержим, выстоим и победим. Я, конечно, искренне верю во второй сценарий», – цитирует Карякина РИА Новости Спорт.
Сергей Карякин: «Безусловно, Путин стал бы хорошим шахматистом. Он блестящий стратег, быстро адаптируется к различным моментам»
Украинцы сами путем проб и ошибок разберутся с кем им быть, куда двигаться.
Что бы страны хотели быть в альянсе с Россией, ей надо стать привлекательной страной, с развитой экономикой, медициной, образованием, высокими доходами населения, с разработкой новых технологий, которые закупал бы весь мир.
Тоесть конкурентной, прогрессивной, цивилизованной страной, а не тоталитарной диктатурой, с обнищавшим в массе своей населением, где Урал и Сибирь до сих пор не газифицированны и это в стране, которая добывает газ больше всех в мире ( добывала до санкций).
От такого русского мира естественно все шарахаться и бежать будут.
Вон Архангельс и другие города без бомбежек выглядят так, будто там уличные бои были.
КОгда Путину сказали про процедуры вступления в НАТО они заранее были практически невыполнимы. То есть его вежливо послали.
Просто нет большего бреда чем выбирать родину... жить нужно там где лучше, теплее, сытнее.