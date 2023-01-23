Карякин о боевых действиях: «В руководстве страны сидят умные люди и все видят. Но почему-то некоторые моменты они пока не могут исправить»

Гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что конфликт на Украине завершится успехом России.

«Конечно. Я в это верю, и у нас нет выбора – во всех смыслах этого слова», – сказал Карякин.

Также шахматиста спросили о том, что в ходе боевых действий на Украине, на его взгляд, можно было бы сделать лучше.

«Это очень серьезный вопрос, и думаю, что о различных его аспектах можно дискутировать часами. Потому что, с одной стороны, каждый из нас мнит себя стратегом, видя бой со стороны. И каждому со стороны кажется, что он хорошо понимает, что нужно делать.

А с другой стороны, я считаю, что в руководстве страны сидят умные люди и они тоже все видят. Но почему-то некоторые моменты они пока не могут исправить. Поэтому вопрос «почему» я оставлю вашим пытливым читателям», – добавил шахматист.

По его мнению, страны НАТО представляют угрозу для России.

«Наши противники против нас действуют достаточно агрессивно. И я вижу, что возможны два варианта. Либо они (страны НАТО) попробуют добиться своего, пытаясь развалить Россию как изнутри, так и снаружи.

И, конечно, этого ни в коем случае допускать нельзя. Либо мы все выдержим, выстоим и победим. Я, конечно, искренне верю во второй сценарий», – цитирует Карякина РИА Новости Спорт.

Сергей Карякин: «Безусловно, Путин стал бы хорошим шахматистом. Он блестящий стратег, быстро адаптируется к различным моментам»