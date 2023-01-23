Карякин о боевых действиях: «В руководстве страны сидят умные люди и все видят. Но почему-то некоторые моменты они пока не могут исправить»

Теги Сергей Карякин Политика Шахматы

Гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что конфликт на Украине завершится успехом России.

«Конечно. Я в это верю, и у нас нет выбора – во всех смыслах этого слова», – сказал Карякин.

Также шахматиста спросили о том, что в ходе боевых действий на Украине, на его взгляд, можно было бы сделать лучше.

«Это очень серьезный вопрос, и думаю, что о различных его аспектах можно дискутировать часами. Потому что, с одной стороны, каждый из нас мнит себя стратегом, видя бой со стороны. И каждому со стороны кажется, что он хорошо понимает, что нужно делать.

А с другой стороны, я считаю, что в руководстве страны сидят умные люди и они тоже все видят. Но почему-то некоторые моменты они пока не могут исправить. Поэтому вопрос «почему» я оставлю вашим пытливым читателям», – добавил шахматист.

По его мнению, страны НАТО представляют угрозу для России.

«Наши противники против нас действуют достаточно агрессивно. И я вижу, что возможны два варианта. Либо они (страны НАТО) попробуют добиться своего, пытаясь развалить Россию как изнутри, так и снаружи.

И, конечно, этого ни в коем случае допускать нельзя. Либо мы все выдержим, выстоим и победим. Я, конечно, искренне верю во второй сценарий», – цитирует Карякина РИА Новости Спорт.

Сергей Карякин: «Безусловно, Путин стал бы хорошим шахматистом. Он блестящий стратег, быстро адаптируется к различным моментам»

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310 комментариев

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Baxxter
В шахматы играть у него лучше получается
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MagnusEinar
Вперёд в военкомат!
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Баскетбольные Обзоры
Ответ pont77
Это что за страна такая из г..на и палок, чьё существование зависит от существования у власти 70 летних дедов? То есть Бразилия была есть и будет независимо от того, уйдёт Лулу Болсонару или нет, Австралия будет существовать, а Россия нет? Может ну ее на тогда, если она от любого дуновения развалится может)
До ВВХ же не существовало страны )
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sdzrghx
Ответ denP85
Тут россиян почти нет. Все так. Да и плюсики накрученные.
вот это и удручает :) Сайт то российский всё таки!
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Oleg
Ответ Игорь Морозов
Очень интересно по твоему люди не умирали, если не брать в пример снайперов работающих на майдане и убивающих беркутцев.
А какое дело России до Майдана в чужой стране?
Украинцы сами путем проб и ошибок разберутся с кем им быть, куда двигаться.

Что бы страны хотели быть в альянсе с Россией, ей надо стать привлекательной страной, с развитой экономикой, медициной, образованием, высокими доходами населения, с разработкой новых технологий, которые закупал бы весь мир.
Тоесть конкурентной, прогрессивной, цивилизованной страной, а не тоталитарной диктатурой, с обнищавшим в массе своей населением, где Урал и Сибирь до сих пор не газифицированны и это в стране, которая добывает газ больше всех в мире ( добывала до санкций).
От такого русского мира естественно все шарахаться и бежать будут.
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Oleg
Ответ ஹGrafLisik
так и живите и мучайтесь в своей Германии, изолируйтесь и дальше. А чё к нам лезите? Россия не отсталая, а сильная. Назовите хоть одну страну которая бы выдержала все существующие санкции и военно могла противостоять 50 стран ната.
Ну Иран и Куба выдержали же, живут, правда в нищете, но россиянам не привыкать.
Вон Архангельс и другие города без бомбежек выглядят так, будто там уличные бои были.
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Nuraly Amirov
Ответ Anton Novikov
Ядерное оружие осталось в двух странах и одна из них от него добровольно отказалась. В случае разделения на условные Московию (европейскую часть), Урал и Сибирь будет три страны и все с ЯО. Наверняка отскочит Татарстан (без ЯО) и часть Северного Кавказа (тоже без ЯО). Звучит конечно фантастически, поживем - увидим.
Либо Мск заберёт себе перед разделением, либо автономии сами откажутся, т к это не просто иметь надо, но и поддерживать, необходимые технологии и спецы либо в Мск, либо уедут туда или ещё куда, так что миф. Разделяй и властвуй - тысячи лет работает
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Anton Novikov
Ответ denP85
Кто отказался от плана Маршалла? Что ты несёшь?😂😂😂
СССР конечно.
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Anton Novikov
Ответ Nuraly Amirov
Странный аргумент. 30 лет назад ядерная держава развалилась на 15 ядерных держав, так?
Ядерное оружие осталось в двух странах и одна из них от него добровольно отказалась. В случае разделения на условные Московию (европейскую часть), Урал и Сибирь будет три страны и все с ЯО. Наверняка отскочит Татарстан (без ЯО) и часть Северного Кавказа (тоже без ЯО). Звучит конечно фантастически, поживем - увидим.
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ஹGrafLisik
Ответ Oleg
Мои мечты если Россия с Путиным, то максимально изолированна от мира ибо я гражданин Германии и нам в ЕС такое отсталое тоталитарное государство как торговый партнер не надо) Максимальное количество санкций, что бы не было возможности хоть как то развиваться, что бы итак отсталая во всем Россия была отброшена в прошлый век. Думаю цивилизованному миру это под силу. Ну а вы варитесь в собственном соку с путиным и повторяейте Иран.
так и живите и мучайтесь в своей Германии, изолируйтесь и дальше. А чё к нам лезите? Россия не отсталая, а сильная. Назовите хоть одну страну которая бы выдержала все существующие санкции и военно могла противостоять 50 стран ната.
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Realist2022
Ответ BillShen
Результат? У них война 8 лет идет, территория отжата с промышленными предприятиями. И все равно умудряются нормально противостоять армии несменяемого. И да - я бы предпочел иметь президента, посещающего Бахмут Лисичанск и Херсон в 2022 году в сравнении с дедом, которому вычищают даже кладбище на пескаревке от блокадников, которые потом, все равно сидят от него за два стола на разговоре. Он даже 90 летних стариков боится, те могут, да, в 44-ом пережили блокаду, а тут какой-то гэбист мелкий. Изи катка, только, к сожалению реакция не та, 1 стол да - не 2(((
Ну так он же покрывает своих наставников-НКВДшников, устроивших блокаду по приказу Сталина, чьей идеей было отрезать Ленинград от продовольствия и т.д., чтобы немцы, всё увидев, поняли, что брать город смысла нет от слова "совсем"
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BeastI666I
Ответ воен
Всегда ору, когда рассказывают про западное лицемерие, закрывая глаза на абсолютное двоемыслие своего же народа и верхушки.
у нас точно также полно лицемерия. я лишь пытался быть ироничным. не получилось :-) просто у них дипломатия... а у нас беспредел. И там и там нужно уметь врать и нарушать законы. Просто они делают это красиво, а мы нагло.
КОгда Путину сказали про процедуры вступления в НАТО они заранее были практически невыполнимы. То есть его вежливо послали.
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BeastI666I
Ответ denP85
Это стихотворение Есенина. Вот интересно, ты просто необразованный зумер, воспитанный дудем, который читал толькоьГарри Поттера, или украинец, который ничего кроме бездарного тарасика шевченко не знает.
я считаю это стихотворение бредом... или что Есенин у нас источник истины?!
Просто нет большего бреда чем выбирать родину... жить нужно там где лучше, теплее, сытнее.
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BeastI666I
Ответ denP85
А ты доктрину российскую военную не читал?))) Прочитаешь, поймёшь, почему не нападают.
ты приколист, конечно. я то понимаю почему не нападают. и уверен не напали бы никогда! незачем и опасно. Вранье эт овсе про нападение. Это и есть смысл моего комментария.
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Nuraly Amirov
Ответ Anton Novikov
Надо быть полным идиотом, чтобы считать, что странам НАТО вместо одной России, обладающей ЯО нужны несколько новых стран с ЯО и лидерами а-ля Кадыров и т.п.
Странный аргумент. 30 лет назад ядерная держава развалилась на 15 ядерных держав, так?
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Nuraly Amirov
Ответ Холден Колфилд
Ну, конечно,это же страны НАТО виноваты,что Россию разваливают последние 35 лет
В том числе да, особенно 25-35 лет назад постарались, дальше мы уж сами. Удивительно, что вас не заминусили
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Nuraly Amirov
Ответ Dm_Tomson
Я тоже задаю этот вопрос своим некоторым упоротым знакомым, которые любят говорить, как Карякин Но на это у них тоже есть отговорка - Запад просто думал, что мы в 90-е сами передохнем, а мы вот такие живучие оказались, чего Запад не ожидал. Потом пришел нынешний гарант, и началось ) рывок, скачок, подъем, вставаниясколен и т.д. )
Вспомните, как эти 90е наступили. Не оправдываю Карякина и ему подобных
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Игорь Морозов
Ответ Oleg
До аннексии 2014 в Донецке никакие мирные люди не погибали. Это все началось с приходом русского мира в лице полевых командиров, которых Россия снабжала. Все эти гиви, мотороллы и прочие маргиналы россияне. Что они делали на территории чужой страны не понятно))) Хотя понятно всем, кто не зашорен пропагандой. Что на территории Донецка делал уроженец Ухты Арсен Павлов, он же Моторолла?))) Почему до них в Донецке не убивали никого в 2002, 2006, 20010, 2013 и почему вдруг стали убивать после аннексии 2014. Ответ на поверхности.
Очень интересно по твоему люди не умирали, если не брать в пример снайперов работающих на майдане и убивающих беркутцев.
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Realist2022
Ответ denP85
Особенно, в 90-ые, когда Ельцин просил членства в НАТО, а также в начале 2000-ых , когда о том же просил Путин. Но НАТО это благотворительная организация, борющаяся за добро во всем мире. Поэтому Россию не приняли, а НАТО начало расширяться на Восток. Но в этом ничего страшного нет, Югославия, Ирак, Сирия, Ливия, Афганистан, Сомали, Гранада, Панама и прочие подтвердят.
А если посмотреть на все эти события с другой точки зрения, а не слепо верить тому, что в новостях на 1 канале/России-1 тогда в 90-е про Югославию рассказывали?
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Realist2022
Ответ denP85
Все очевидно. Выходить на площадь и скакать.
Вот оно типичное разделение населения нашей страны по Z-патриотному: они (Z-патриоты) - интеллектуалы, академики и т.п., и остальные (ну т.е. скакуны). А в реальности всё проще: Z-патриоты - малообразованные, наглые и агрессивные, ну и развращенные вседозволенностью и безнаказанностью за 20 с лишним лет. Ну и, соответственно, силой хотят остальному населению навязать свои менталитет, миропонимание, мировоззрение, жизненные принципы и т.п.
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All These Things I Hate
Ответ Fallesk
Не нравится Навальный? Проголосуешь за другого.
Ну я и голосовал за других, не за Путина
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anti bertram
Ответ Игорь Замаруев
В США тоже пенсии по 100 и 200 долларов у большинства пенсионеров?) В США тоже средняя зп 200-300 долларов? И не надо статистику приводить по стране. Я живу в этом крае и слышу людей
Да, в США такие, но только в день. 200 долларов в день - за не квалифицированного монтажника, официантка в кафе, с чаевыми, примерно столько же или чуть больше
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Fallesk
Ответ Борис _____
За скобки нужно выносить не Киселёва, а Кучеру) Ключевое в моём исходном комментарии - слово "сколь-либо", т.к. Дудь обладает интеллектом и знаниями девятиклассника, и с Кучерой был вполне себе на одной волне. А Карякина я неоднократно слушал на шахматные темы: у него, как и у любого шахматиста, всё в порядке с логикой - на Дудя этого хватило бы с избытком.
Ваше мнение очень важно для нас....
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Fallesk
Ответ All These Things I Hate
А что угрожало верхушке власти? Навальный что ли?
Не нравится Навальный? Проголосуешь за другого.
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Зойч
Ответ АРХАТ
"Либо они (страны НАТО) попробуют добиться своего, пытаясь развалить Россию как изнутри, так и снаружи." В 90-е чего не развалили, когда были все условия
Развал СССР вы проспали? Он в 90-е случился.
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