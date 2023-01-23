Траньков о реакции Загитовой на аннулирование баллов Яметовой: «В спорте есть такое понятие, как фейр-плей. Не все ребята знают, что это такое»

Двукратный олимпийский чемпион оценил реакцию на решение организаторов Кубка Первого канала аннулировать результат .

из команды Камилы Валиевой не смогла докатать короткую программу из-за травмы. В связи с этим организаторы вычли из общего результата команды Загитовой результат фигуристки с наименьшей суммой баллов – ей оказалась Яметова. В свою очередь Загитова осталась недовольна этим решением.

«Алина вправе вести себя так, как она считает нужным. Я думаю, что нужно больше интересоваться спортом. Тем более если ты капитан, победоносный капитан, тем более если ты интересуешься хоккеем.

Нужно знать, что в спорте есть такое понятие, как фейр-плей. Не все ребята знают, что это такое. В том числе это проблема нашего взрослого поколения, что мы где-то не научили, где-то не объяснили, что понятие фейр-плей очень важно, что самое главное в спорте – это благородство и равная борьба.

Отсутствие знания фейр-плей отразилось на реакции Алины. Но в принципе я не видел никакого негатива, исходящего от Алины, ни в сторону нашей команды, ни в сторону Камилы. Думаю, что это немного раздутая претензия», – сказал Траньков.

После жесткого падения Зинину со льда увели врачи. Из-за этого изменен регламент Кубка Первого канала – Загитова против

Загитова недовольна решением вычесть баллы у ее команды на Кубке Первого канала – реакция Валиевой попала в эфир