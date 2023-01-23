Траньков о реакции Загитовой на аннулирование баллов Яметовой: «В спорте есть такое понятие, как фейр-плей. Не все ребята знают, что это такое»

Теги Максим Траньков сборная России женское катание Алина Загитова Анастасия Зинина Кубок Первого канала по фигурному катанию Вероника Яметова Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков оценил реакцию Алины Загитовой на решение организаторов Кубка Первого канала аннулировать результат Вероники Яметовой.

Анастасия Зинина из команды Камилы Валиевой не смогла докатать короткую программу из-за травмы. В связи с этим организаторы вычли из общего результата команды Загитовой результат фигуристки с наименьшей суммой баллов – ей оказалась Яметова. В свою очередь Загитова осталась недовольна этим решением.

«Алина вправе вести себя так, как она считает нужным. Я думаю, что нужно больше интересоваться спортом. Тем более если ты капитан, победоносный капитан, тем более если ты интересуешься хоккеем.

Нужно знать, что в спорте есть такое понятие, как фейр-плей. Не все ребята знают, что это такое. В том числе это проблема нашего взрослого поколения, что мы где-то не научили, где-то не объяснили, что понятие фейр-плей очень важно, что самое главное в спорте – это благородство и равная борьба.

Отсутствие знания фейр-плей отразилось на реакции Алины. Но в принципе я не видел никакого негатива, исходящего от Алины, ни в сторону нашей команды, ни в сторону Камилы. Думаю, что это немного раздутая претензия», – сказал Траньков.

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Загитова недовольна решением вычесть баллы у ее команды на Кубке Первого канала – реакция Валиевой попала в эфир

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790 комментариев

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И это все о нем
Ответ Nautimus
Алина выступала с переломом руки, в результате чего получила перелом ноги. И я думаю вы прекрасно об этом знаете.
Вот тоже вопрос почему спортсменку не совсем здоровую допустили до старта,ну а то что для ЭТ сломанная рука не повод не соревноваться это известно ,она и Косторную со сломанной рукой пыталась отправить на старты ,но Камила это другое.
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И это все о нем
Ответ Галина Ченцова
интересно, а если бы у Алины была такая ситуация, он тоже должна кататься?
Что то мне подсказывает ,слушая этих "честных" и "благородных" ,что если бы такое случилось в команде красных никто бы и не вспомнил ни о каком фейр плей,всё оставили как получилось.
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Ответ Verysia
ЧР в мо и парах были у синих, у красных - ЧР в жо. Зинина и Самоделкина квадистки, Муравьева и Лиза тоже с ультра-си. Прекрасная команда была у Валиевой, нечего принижать спортсменов!
Так принижать своих спортсменов это уже фирменная фишка синих ,начала эту пагубную традицию Медведева, у неё тоже спортсмены были ниже рангом ,хотя она их сами выбирала ,и вот опять Камила выбрала не тот список, с таким подходом к своей команде синим никогда не выиграть ,даже отобрав баллы у красных не смогли.
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Ответ Verysia
Не показывайте свою глупость.
К сожалению ,если глупость есть ,её трудно скрыть.
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И это все о нем
Ответ Blue Corn
Если уже заговорили про fair play, то честная игра случилась бы, если синяя команда приняла свой результат и приняла командное решение бороться за победу дальше с тем, что есть. Это было бы интересно для зрителей и хороший пример для молодёжи. Высказали бы поддержку Насте и соревновались дальше. Вот это, действительно, благородно. На Japan Open 2019 команда Европы после проката мужчин отставала на 58 баллов, и Алина с Сашей вдвоём вывели команду на золото. А здесь не 2 девочки, а целая команда - могли бы попробовать отбить. Вот Траньков и обучал бы молодёжь, с которой капитанил, принципам честного спорта.
Просто у Транькова другое понятие о справедливости и честности.
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Ответ Ir_rish
К чему приводить в пример хоккей, когда есть явная параллель с олимпийским командным турниром? Если участник одной из команд травмируется на прокате короткой программы и замены у него нет- врядли будут снимать баллы с остальных команд. Или "это совсем другое"?
Конечно другое ,мы только позиционируем свои соревнования на уровне и даже выше мировых стандартов ,на самом деле ,что хочу ,то и ворочу.
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Ответ Ветерок1
Траньков бессовестно и нескрывая радовался, что Яметову вычеркнули. Чуть ни прыгал там от радости. Взяли и отменили девчонку, как будто она вещь какая-то. И этот человек что-то о благородстве ещё говорит? Вот уж воистину, в своём глазу бревна не видит. Совесть бы поимел.
Самое смешное ,что Траньков сожалеет ,что мало передаёт знаний молодому поколению ,представляете этого воспитателя и чему он научит.
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Вообще не очень удивляет что ,некоторые взрослые выдающиеся дяди и тёти ,включая Транькова ,имеют такое искажённое понятие о справедливости и честности ,ведь эти чувства важны и вне спорта ,а мы все помним ,как они продемонстрировали всему миру ,свою справедливость и честность ,когда всем скопом принялись хейтеть после ОИ18 15-ю спортсменку ,лишь за то ,что она выиграла и стала оч,а они сделали ставки на другую спортсменку и проиграли,и это им показалось очень нечестным и несправедливым,поэтому решить проблему для них можно только так ,отнять у соперника для улучшения своего положения ,других вариантов не существует,и вот такие траньковы ещё хотят кого то воспитывать, им поучиться у Алины и справедливости и честности ,а не набрасывать, честно говоря я думала что это решение отменят и найдут другой способ разрешить сложившуюся ситуацию.
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Rashida
Вы заметили , что не было фотографий с ЭТ по окончанию соревнований? Спонсор КПК - Тинькофф-амбассадором которого является ЭГТ. Она осталась не довольна проигрышем сине-белых ,вот причина наброса Транькова на Алину .Была уверена , что Валю вытянут на первое место ,но опять Алина всё обломала.
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Наталья Будаева
Ответ passer-by
Fair play, свод этических и моральных законов, основан на внутреннем убеждении индивидуума о благородстве и справедливости в спорте. Если организаторы не подготовились, не продумали судебную систему мероприятия, то это не означает вину команды. Как капитан именно Загитова соблюла fair play принцип.
Вы абсолютно правы 🙏
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olvl
Ответ Аквамарин
Значит Алина, выступив против снятия баллов, по мнению ее фанов, думала об интересах команды. А Камила не должна думать об интересах ее команды.
Думать о команде, это забирать чужие баллы?
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Rums67
Фейр-плэй команда синих получила дважды.
1. После КП в виде - 69 баллов у красных.
2. В виде призовых за 2 место на Кубке.
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Грибная Фея
Ответ Пользователь Гугла
Вы бы были в первых рядах
За себя говори, а не за меня. Это вы уже три дня жилы рвете из-за какого-то шоу 🤣
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Поговорим
Ответ yak444
Этот курьез со снятыми баллами, показал, что Алина, настоящий капитан, она вступилась за члена своей команды, заранее зная, что её ожидает очередной хейт, команда поддержала своего капитана и в произвольной выступила на пределе своих возможностей, как выступили мальчики, Лутфуллин, Ковалев, Гуменюк, как безупречно выступили эти маленькие девочки, как они все собрались и выдали шикарные прокаты, хотя могли бы развалиться от несправедливости, квады они такие, да и лёд скользкий, в этом и заключается работа капитана сплотить команду, вселить в них боевой дух, а не кайфовать, кайфовать нужно за свой счёт, а не за счёт работодателя.
Как Рыжики выступили, после КП даже не ожидала от них такой собранности и самоконтроля, вытянули все что могли, катались для команды в первую очередь, любят они этот турнир и свою команду, Володя наверное весь месячный лимит улыбок выдал на этом турнире.
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Поговорим
Ответ Правда Правда
А где можно посмотреть?
В YouTube например.
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Мира2024
Ответ olvl
Именно так и было бы, без всяких сомнений. Если такой ор поднялся из-за одной фразы, что Алина не считает правильным обнулять результат Вероники, которая старалась и откатала очень хорошо. А ведь Алина была одна, кто решился защитить Веронику. Все промолчали, а кто-то даже порадовался.
И "мило" решил, что это "благородно".
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Продышались
Ответ Askorbinka
Вы перепутали. Мученица у нас другая-космический национальный герой. По совместительству капитан синей команды. Которая могла отказаться от принятого организаторами решения и бороться дальше, настраивая команду. Но она с радостью предпочла воспользоваться чужими баллами в свою пользу, ах, мы бедные, несчастные, помогите нам. Хотя утверждала, что они не соревнуются, а кайфуют. Так зачем тогда ей баллы? Какая разница? Кайфуйте. Вот за это лицемерие, отсутствие духа, за нечестность и нет удачи.
Вы в себе? Вычесть баллы решили организаторы турнира, потому что не было четкого регламента, а не Валиева. Вот им и предъявляйте. Я тоже не люблю Валиеву, но это уже неадекватно так реагировать и изходиться желчью в адрес другой команды.
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Мира2024
Ответ tanygavr
Несогласие Алины с принятым решением выглядело мелочным и злорадным. Типа на чужом горе оторвемся на энное количество баллов. Это все таки шоу и странно рвать и метать лишь бы победить. Можно это списать на ее непосредственность и неопытность, что думаю, то и говорю . Но впредь стоит быть умнее и лояльнее.
Алина не за себя "не согласилась", а защитила 15-летнюю спортсменку от несправедливости в её адрес.
Не ей лично нужны были эти баллы, они нужны были спортсменке, которая откатала свою программу на эти баллы и не ей лично нужна была победа на этих "соревнованиях-шоу", Победа нужна была её команде, так как там солидный гонорар, который делится на всех спортсменов в команде. Алина свой гонорар и так получит, кто бы не победил. Это же не трудно понять, правда же?
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Продышались
Ответ Verysia
Вы три дня поливаете Алину грязью не пойми за что, такие адекватные, что уши от ваших слов вянут. Кто бы говорил.
Ну так дайте мою цитату, где я поливаю Алину грязью. Речь о комментариях на ветке, где фаны Алины поносят Валиеву и команду синих за решение, на которое они никак не могли повлиять. Это адекватно по-вашему?
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Ольга Киселева
Ответ victoire
Или Савченко - Шолковы упали в Сочи и Макс с Татьяной из солидарности тоже прилегли
У Транькова претензии всегда только к окружающим. Себя он считает совершенством и забыл, какие грибы были брошены федерацией ради его медалек. В собственном глазу не видеть бревна - это про него.
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olvl
Ответ Whiskey cat
Алина могла и знать этот термин, но не быть согласной с ним. Это что, преступление? Зачем надо было применять именно это правило?
Нет такого правила. А Максим не знает сам значение этих слов.
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olvl
Ответ yak444
Не понимаю вброса Транькова на Алину, как после этого он будет общаться с Алиной, они, что последний раз встретились, а ведь будут встречаться и он будет ей комплименты говорить и ручки целовать, настоящий террариум.
Тоже об этом думаю. Считала, что они друзья, и Максим хорошо к Алине относится. А он вон как поступает. Как будто не знает, что за этим последует, что некоторые только и ждут к чему прицепиться. Надеюсь, с любимой подругой Лизой он так не поступит.
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marimilslima
Ответ Toradora
Это из серии "на двух стульях", "и нашим и вашим"...
Вы совсем не понимаете? Он сказал, что за Алину из спортсменов никто не болел и это логично, ставили на Женю как на двукратную ЧМ потому, что Алина только с юниоров и ее никто особо не знал, но потом добавил, что у Алины был сложнее набор и выиграла она честно. В этих словах вы где увидели "на двух стульях"?
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olvl
Ответ Пользователь Гугла
Если бы Адина согласилась с Ками и решением судей, тут бы орали, какой она капитан недостойный, побоялась защитить спортсмена своей команды, прогнулась под федру, испугалась что это скажется на ее карьере на первом, на участии в мероприятиях федры, целый год попрекали ее, что она не капитан и струсила и не защитила 15 летнюю спортсменку из провинции, как и сама Алина, все бы сделались такими сердобольными, так что какое бы решение в этой ситуации не приняла, ее бы все равно хейтили, но я рад что Алина сделала честный и справедливый поступок достойный настоящего капитана
Именно так и было бы, без всяких сомнений. Если такой ор поднялся из-за одной фразы, что Алина не считает правильным обнулять результат Вероники, которая старалась и откатала очень хорошо. А ведь Алина была одна, кто решился защитить Веронику. Все промолчали, а кто-то даже порадовался.
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Ольга Авдеева
Fiat play - это когда дают те баллы, на которые накатали, а не забирают баллы у другого. Не надо приучать спортсменов, что проблемы решаемы, можно спрятать, смухлевать. Я бы посмотрела, как бы 1 канал выкручивался, если бы команда Красной Машины проиграла несколько баллов по результатам второго дня, ведь лед скользкий…
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