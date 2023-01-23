Траньков о реакции Загитовой на аннулирование баллов Яметовой: «В спорте есть такое понятие, как фейр-плей. Не все ребята знают, что это такое»
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков оценил реакцию Алины Загитовой на решение организаторов Кубка Первого канала аннулировать результат Вероники Яметовой.
Анастасия Зинина из команды Камилы Валиевой не смогла докатать короткую программу из-за травмы. В связи с этим организаторы вычли из общего результата команды Загитовой результат фигуристки с наименьшей суммой баллов – ей оказалась Яметова. В свою очередь Загитова осталась недовольна этим решением.
«Алина вправе вести себя так, как она считает нужным. Я думаю, что нужно больше интересоваться спортом. Тем более если ты капитан, победоносный капитан, тем более если ты интересуешься хоккеем.
Нужно знать, что в спорте есть такое понятие, как фейр-плей. Не все ребята знают, что это такое. В том числе это проблема нашего взрослого поколения, что мы где-то не научили, где-то не объяснили, что понятие фейр-плей очень важно, что самое главное в спорте – это благородство и равная борьба.
Отсутствие знания фейр-плей отразилось на реакции Алины. Но в принципе я не видел никакого негатива, исходящего от Алины, ни в сторону нашей команды, ни в сторону Камилы. Думаю, что это немного раздутая претензия», – сказал Траньков.
После жесткого падения Зинину со льда увели врачи. Из-за этого изменен регламент Кубка Первого канала – Загитова против
Загитова недовольна решением вычесть баллы у ее команды на Кубке Первого канала – реакция Валиевой попала в эфир
1. После КП в виде - 69 баллов у красных.
2. В виде призовых за 2 место на Кубке.
Не ей лично нужны были эти баллы, они нужны были спортсменке, которая откатала свою программу на эти баллы и не ей лично нужна была победа на этих "соревнованиях-шоу", Победа нужна была её команде, так как там солидный гонорар, который делится на всех спортсменов в команде. Алина свой гонорар и так получит, кто бы не победил. Это же не трудно понять, правда же?