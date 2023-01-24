«ПСЖ» смял «Пеи-де-Кассель» в Кубке – 7:0. У Мбаппе 5 голов и ассист

Теги ПСЖ Кубок Франции Неймар Килиан Мбаппе Карлос Солер онлайны Пеи-де-Кассель Футбол

«ПСЖ» разгромил в гостях «Пеи-де-Кассель» в 1/16 финала Кубка Франции (7:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Нападающий парижан Килиан Мбаппе забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Пеи-де-Кассель – ПСЖ 0:7 (0:4, 0:3)
Дата проведения
23 января, 22.45, «Болларт-Делелис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 29 Мбаппе, 0:2 – 33 Неймар, 0:3 – 35 Мбаппе, 0:4 – 40 Мбаппе, 0:5 – 56 Мбаппе, 0:6 – 64 Солер, 0:7 – 79 Мбаппе.
Пеи-де-Кассель – Samson, Santrain (Delcourt, 67), Zmijak, Thoor, Leclerc, Rapaille, Bruneel (Valdher, 80), Boudjema, Bogdanski (Djelema, 67), Sané (Itoua, 55), Leganase (Rudent, 55).
ПСЖНавас, Пембеле (Хакими, 59), Рамос (Битшиабу, 67), Данилу Перейра, Мендеш (Бернат, 46), Солер, Саншеш (Фабиан Руис, 59), Витинья, Мбаппе, Экитик (Гарби, 67), Неймар.
Предупреждения:
Неймар (26), Bruneel (30).

Статистика Кубка Франции

66 комментариев

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argentinakomandamraz
Ответ Константин Симкин
Олень
Запарил шутка же чего обижаться )
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Константин Симкин
Ответ argentinakomandamraz
Ну если была бы такая фамилия как у тебя может умер бы
Олень
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argentinakomandamraz
Ответ Константин Симкин
Комментарий удален модератором
Ну если была бы такая фамилия как у тебя может умер бы
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-2
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Северный болельщик
Рад за Наваса, отстоял на 0!!!
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Сергей Галынский
Вспомним Найденова: при счёте 0-5 в ворота ПСЖ не поставили чистый пенальти
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Станислав Л
Ответ Илья Панченко-Трюх
Неймар, Мбаппе, Холанд - поборятся с Месси за ЗМ.
когда выиграют ЧМ
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Mamontilo
Ответ Кира Найтли
Зачем? Лучше бросили бы все силы на ЛЧ. Чемпионат и Кубок уже 100500 раз брали
Это не так работает, через такие игры поддерживается игровой ритм, скоро игры, там тумблера нет " во всю мощь", а вот соперники попадаются разные
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Илья Панченко-Трюх
Ответ барсачан
Да хот 10 забьет все равно королю не кто в этом году не может отодвинут от трон
Неймар, Мбаппе, Холанд - поборятся с Месси за ЗМ.
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кара мурза
Разозлился Мбапе,, не признали его лучшим на ч/м, будет всем теперь колотить да не по одному...
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Алексей Петров
А где 🐐?
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Yaroslav Vasin
Ответ titov-and-trubach
А мне кажется ребята-любители наоборот всю жизнь будут вспоминать, что против Неймара и Мбаппе играли, это очень здорово) они и так, и так крупно проиграли бы, но хоть не против игроков из академии, а мировых звезд.
Именно . Покуражились , поиграли, залетало столько сколько надо.
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Константин Симкин
Ответ argentinakomandamraz
Лео вроде от рака умер
Комментарий удален
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Нефанатик
Не плохая заявка на победу в ЛЧ
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Александра Александрова
Я с удовольствием вышел бы порубиться против них, Неймару бы по ногам специально лупанул ))шучу конечно )
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Men77
Ответ Артем Яковлев
Да хорош Мбаппе, спору нет Но так и останется он в глазах болельщиков «а как бы он сыграл в другой лиге?» Его выбор, взял деньги Не знаю, кто его выкупит Но пока он в ситуации, когда может утирать нос скептикам раз в два года на турнирах сборных и 8-13 матчах за сезон за клуб в ЛЧ На остальные достижения будут с улыбкой
Так игроков оценивают как раз по еврокубкам и турнирам сборных. Бензема получал ЗМ за ЛЧ в первую очередь, никто не помнит сколько он забил в Ла Лиге. Левандовски в 2020 году должен был получать ЗМ за победу в ЛЧ , а не голы в бундеслиге.
Я тебе больше скажу, Холанд никогда не получит ЗМ за голы только в АПЛ, если в ЛЧ будут феерить другие.
Так что основные показатели игроков это ЛЧ и турниры сборных.
И там и там Мбаппе играет, так что все в его руках даже в ПСЖ.
И Месси и Роналду оценивают не победами в Ла Лиге в первую очередь, а европобедами.
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PINHEAD
Ответ Добрый Ретроград
В Англии и Испании клубы из низших дивизионов очень кусачие бывают. Во Франции не так.
Именно поэтому Монако с Ниццей вылетели в начале месяца бгг. Ох уж эти хейтерочки французского футбола.
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Артем Яковлев
Ответ Men77
Мбаппе на ЧМ вроде играл и парни из АПЛ тоже. Статистика в открытом доступе.
Да хорош Мбаппе, спору нет
Но так и останется он в глазах болельщиков «а как бы он сыграл в другой лиге?»
Его выбор, взял деньги
Не знаю, кто его выкупит
Но пока он в ситуации, когда может утирать нос скептикам раз в два года на турнирах сборных и 8-13 матчах за сезон за клуб в ЛЧ
На остальные достижения будут с улыбкой
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Макс Шева
Маркиньос так и не вышел,а ведь он мечтал сыграть в данном поединке.
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Макс Шева
Не стал бы утверждать ,что именно смяли ,просто соперникам Парижа чуть чуть не повезло.Если бы тот пас в центре поля вначале матча прошел,ситуация могла сложиться иначе.В любом случае дали бой Парижанам.
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Алла Михайлова
Ответ Алексей Иванов
Барселона во времена пиковых Хави,Иньесты,Бускетса во времена доминирования сборной Испании в мире так играла 95% всех матчей
Ты как-то странно забыл заметить, что при этих пиковых, львиную долю голов забивал Месси, тоже тогда оооочень пиковый!))))
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ster3
Понравилось как Пеи Де Кассель старался играть в пас, а не выбивать мяч куда подальше. Причем у них очень неплохо получалось это делать, я лично удивлен что команда из 6 дивизиона может так играть.
+1
0
+1
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Сергей Рыжков
А Литве пять забить слабо для черепашки? Тогда побьёт рекорд своего кумира.
0
-3
-3
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chouchou
Ответ Владислав Севастьянов
Забить с Мбаппе и Неймаром всего 7 голов команде шестого дивизиона - смять?
Они интеллигентно играли, не сильно старались
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М.Ю!!!
Коменты удивляют ))ну Месси и Роналду тоже статистику так поправляли )что им теперь не выходить на поле ??
+23
-2
+21
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Александр Цигельников
Ответ titov-and-trubach
А мне кажется ребята-любители наоборот всю жизнь будут вспоминать, что против Неймара и Мбаппе играли, это очень здорово) они и так, и так крупно проиграли бы, но хоть не против игроков из академии, а мировых звезд.
Ещё и фото на память, футболки, запись матча. Короче праздник для любителей.
Хрен со счётом этим
+14
0
+14
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