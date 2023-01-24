«ПСЖ» смял «Пеи-де-Кассель» в Кубке – 7:0. У Мбаппе 5 голов и ассист
«ПСЖ» разгромил в гостях «Пеи-де-Кассель» в 1/16 финала Кубка Франции (7:0).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Нападающий парижан Килиан Мбаппе забил пять голов и отдал одну результативную передачу.
- Дата проведения
- 23 января, 22.45, «Болларт-Делелис»
- Голы:
- 0:1 – 29 Мбаппе, 0:2 – 33 Неймар, 0:3 – 35 Мбаппе, 0:4 – 40 Мбаппе, 0:5 – 56 Мбаппе, 0:6 – 64 Солер, 0:7 – 79 Мбаппе.
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Пеи-де-Кассель –
Samson, Santrain (Delcourt, 67), Zmijak, Thoor, Leclerc, Rapaille, Bruneel (Valdher, 80), Boudjema, Bogdanski (Djelema, 67), Sané (Itoua, 55), Leganase (Rudent, 55).
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ПСЖ –
Навас, Пембеле (Хакими, 59), Рамос (Битшиабу, 67), Данилу Перейра, Мендеш (Бернат, 46), Солер, Саншеш (Фабиан Руис, 59), Витинья, Мбаппе, Экитик (Гарби, 67), Неймар.
- Предупреждения:
- Неймар (26), Bruneel (30).
Я тебе больше скажу, Холанд никогда не получит ЗМ за голы только в АПЛ, если в ЛЧ будут феерить другие.
Так что основные показатели игроков это ЛЧ и турниры сборных.
И там и там Мбаппе играет, так что все в его руках даже в ПСЖ.
И Месси и Роналду оценивают не победами в Ла Лиге в первую очередь, а европобедами.
Но так и останется он в глазах болельщиков «а как бы он сыграл в другой лиге?»
Его выбор, взял деньги
Не знаю, кто его выкупит
Но пока он в ситуации, когда может утирать нос скептикам раз в два года на турнирах сборных и 8-13 матчах за сезон за клуб в ЛЧ
На остальные достижения будут с улыбкой
Хрен со счётом этим