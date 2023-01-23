Дзюба хочет 500 тысяч евро за полгода в «Пари НН». Столько просил и у «Торпедо» (Иван Карпов)

Стала известна сумма, которую хочет заработать в « ».

По сведениям инсайдера Ивана Карпова, 34-летний форвард запросил 500 тысяч евро за полгода – столько же, сколько хотел от « ». Совет директоров московской команды заблокировал сделку, а нижегородцы взяли время на раздумье.

Дзюба находится в статусе свободного агента после ухода из «Адана Демирспор». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Почему Дзюбу никто не берет? 15 клубам РПЛ он не нужен, но есть 1 вариант