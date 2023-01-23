Дзюба хочет 500 тысяч евро за полгода в «Пари НН». Столько просил и у «Торпедо» (Иван Карпов)
Стала известна сумма, которую Артем Дзюба хочет заработать в «Пари НН».
По сведениям инсайдера Ивана Карпова, 34-летний форвард запросил 500 тысяч евро за полгода – столько же, сколько хотел от «Торпедо». Совет директоров московской команды заблокировал сделку, а нижегородцы взяли время на раздумье.
Дзюба находится в статусе свободного агента после ухода из «Адана Демирспор». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Почему Дзюбу никто не берет? 15 клубам РПЛ он не нужен, но есть 1 вариант
Пора на пенсию!!!
Вот насчёт голов непонятно ,клуб БК и сам то немного забивает и Дзюба в нем ,много не наклепает
Вот он какой — такой простой
Инсайдер, милый мой инсайдер
А счастье будет, если есть в руке покой