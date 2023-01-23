Дзюба хочет 500 тысяч евро за полгода в «Пари НН». Столько просил и у «Торпедо» (Иван Карпов)

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия возможные трансферы Торпедо Пари НН деньги Футбол

Стала известна сумма, которую Артем Дзюба хочет заработать в «Пари НН».

По сведениям инсайдера Ивана Карпова, 34-летний форвард запросил 500 тысяч евро за полгода – столько же, сколько хотел от «Торпедо». Совет директоров московской команды заблокировал сделку, а нижегородцы взяли время на раздумье.

Дзюба находится в статусе свободного агента после ухода из «Адана Демирспор». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Почему Дзюбу никто не берет? 15 клубам РПЛ он не нужен, но есть 1 вариант

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157 комментариев

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ivica_sprut
кто ты такой???
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ACC
Раскатать губу!!!
Пора на пенсию!!!
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Макс Шева
Ответ Максим Пантелеев
А он будет? За год один забил,другой скрысил по случаю. Кто сказал,что Дзюбой заинтересованы больше,чем Бузовой? Откуда вообще информация,что им хоть кто-то заинтересован. От Моуриньо до... вот теперь якобы буки. Постоянные вбросы ни о чем, неизвестно от кого.Так-то его никто не звал. Только опровержения. А помните как под маской героя отправлялся к новым подвигам? И такой бесславный, подзалупный конец.
Бузову они могут пригласить лишь раз,а его на пол года.Еще + в том ,что на нём аудитория которая имеет отношение к данном спорту.
Вот насчёт голов непонятно ,клуб БК и сам то немного забивает и Дзюба в нем ,много не наклепает
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Valery McCane
Хитрый Артемка, знает, что клуб , где буки спонсор может и найти лишние бабки для пиара.
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Виктор Юрин
Ответ Запад-Восток
Да никто ему столько не даст! Пусть сам с собой играет в футбол, он и один с этим справится.
Он сам с собой в другие игры играет.
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УбивеЦ
Ответ Ира15577
Зачем так пишите? Дзюба очень техничный и координированный футболист! Голы его посмотрите!!! У него было больше всех голевых передач!!! Деревья так не могут играть!!!Зачем оскорбляете просто так человека???!!!
Ахахахахахаха
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Сибирский литовец
С такими запросами , а еще и Глушакова впридачу , то местные жители будут на дошираке сидеть
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Старый Карпа
Ответ Mikl_5555
во ты моришь..))))))))))
Так что это? Как будто слово не дописали
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Mikl_5555
Ответ Старый Карпа
Что такое сво?
во ты моришь..))))))))))
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Старый Карпа
Ответ Denis Sh
200 тысяч - это всего лишь 3000 долларов, крайне низкая зарплата для Европы/Америки. Это после вычета всех налогов и страховок или до?
Это дата регистрации 24 января 2023 года
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Старый Карпа
Ответ RWMen
Мрот был выше в 2017м, хватит байки рассказывать)
Увы, не байки
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Старый Карпа
Ответ Mikl_5555
щас на сво столько сможет заработать..
Что такое сво?
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Знатный стахановец
По-дзюбовски.
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Valentin Kompaneytsev
Ответ Максим Пантелеев
Зенит искал усиление под ЛЧ, на самом деле для усиления достаточно было бы Дзюбу слить. Даже остаться 10-ом. Вредный для командной игры элемент. Всё-равно что бригаде лесорубов всучить кувалду вместо топора.
Если Пари НН возьмут Дзюбу, то это будет для команды непоправимой ошибкой.
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ஹGrafLisik
Ответ Старый Карпа
Они если выживут, все равно в тюрьму попадут. За военные преступления, убийства и т.д.
РФ сама будет судить преступников которые уничтожали Донбасс.
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Pulse
Ответ fc_champion
Ага, 500 штук евро дереву полгода мячик попинать на полупустом стадионе, в то время, как, например, единственная детская инфекционная больница Нижнего (города-миллионника) находится в убогом деревянном бараке постройки конца 19 века. Кому интересно, погуглите фотки.
Лишь бы на вентилятор накинуть и плюсиков срубить, ведь проверять не все пойдут) Погуглил и всё там в порядке, судя по фото) И так еще написал, единственная на весь город, как будто со всего города туда отправляют и больше некуда…
+7
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ஹGrafLisik
С таким аппетитом пусть так и работает "свободным агентом" и остаётся.
+1
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Александр Орлов
Ответ Александр Бородин
Я с тобой конечно в целом согласен, но фотки погуглил, детская инфекционная больница #8, там обычное здание, никакой не деревянный барак
Ему из Жмеринки виднее ,деревянная больница или нет
+4
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Apl Rpl
Ответ fc_champion
Ага, 500 штук евро дереву полгода мячик попинать на полупустом стадионе, в то время, как, например, единственная детская инфекционная больница Нижнего (города-миллионника) находится в убогом деревянном бараке постройки конца 19 века. Кому интересно, погуглите фотки.
там уже капремонт сделан! Но с Вами согласен, что такие деньги лучше бы пошли для социума, чем этому бездарю проститутки отдавать
+1
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Запад-Восток
Да никто ему столько не даст! Пусть сам с собой играет в футбол, он и один с этим справится.
+2
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Максим Пантелеев
Ответ месси2980
Руки загребуки 🙌
Глянул блог,где он со Слуцким на базаре. У него такие ручки мизерные. Походу отсыхают от этого дела. если злоупотреблять
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Максим Пантелеев
Инсайдер, милый мой инсайдер
Вот он какой — такой простой
Инсайдер, милый мой инсайдер
А счастье будет, если есть в руке покой
+2
-2
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Максим Пантелеев
Ответ Pertinax Gandi
Дзюба живёт прошлыми ценами. Уже сейчас кроме Газпрома и может быть шарлатанов из РЖД все деньги считают. А скоро наступит время, когда и 500 килобаксов за два сезона будет хорошей зарплатой.
Дзюба живет прошлым за счет ноги Акиефеева
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Kikir
Ответ encaro_one
Ты хоть одного ребёнка в клубной майке дзюбы видел за последние годы. ... на улице?
2018 полно
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Максим Пантелеев
Ответ samarskij-kuzmich
Резюме Дзюбы за 500000: умею прикладывать ладонь к голове, падаю в штрафной соперника после контакта с травой, видео-селфи.
И в принципе много падаю.Если надо сделать больше двух касаний - начинаю терять равновесие.
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-2
-2
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